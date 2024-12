Álex de la Iglesia confiesa a Broncano por qué ha pasado miedo por acudir a 'La Revuelta'

Álex de la Iglesia aterrizó este jueves en 'La Revuelta' para cerrar la semana de entrevistas por todo lo alto. El director se reencontró con David Broncano ocho años después de su única entrevista juntos, y el humorista no dudó en recriminárselo. Y al cineasta no le quedó otro remedio que desvelar el motivo de peso por el que había estado evitando todos estos años acudir a su programa.

"Perdona por no haber venido antes", comenzó señalando el invitado nada más plantarse en el escenario de 'La Revuelta' entre aplausos y la música del programa. Entonces, Broncano intentó poner en contexto a los espectadores explicando que el cineasta iba a ser el primer invitado de la historia en 'La Resistencia' pero finalmente les dejó plantados.

Álex de la Iglesia confiesa el gran miedo que tenía de cara a acudir a 'La Revuelta'

Y Álex de la Iglesia no tardó en confesar lo que más temía de pasar por 'La Revuelta'. "Estoy acojonado con las preguntas, no me preguntes sobre sexo", exigió el director en referencia a las preguntas clásicas del programa que ocupan el último tramo de la entrevistas. Entre risas, el presentador dejó clara su sorpresa. "¿Te agobias con las preguntas o con el sexo en general?", preguntó algo confuso el comunicador.

"Mis hijas ven el programa", explicó el invitado algo apurado, temiendo que los compañeros de clase de sus hijas puedan comentar la entrevista con ellas por los pasillos. "O sea, tu llevas ocho años sin venir por las preguntas de follar", recalcó Broncano. "Me acojonan", reconoció de la Iglesia entre risas. "No depende de mí, es una cosa que sale de mi interior y cuando lleguemos ahí pues ya veremos", terminó asegurando el presentador.

Las preguntas más temidas del director

Pero cuando llegó el momento más temido por Álex de la Iglesia, terminó contestando sin problema a las cuestiones más clásicas de 'La Revuelta'. "Estoy totalmente forrado, te puedo decir la cantidad exacta", vaciló el cineasta antes de confesar, para sorpresa de Broncano, que su patromonio ascendía a 14.550 euros.

Iba a ser el primer invitado de la historia de La Resistencia. No tardes tanto en volver, @alexdelaIglesia Si ya has visto que esto es una puta mierda pic.twitter.com/nsQFnZMZ5M — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 5, 2024

Cuando el de Jaén le preguntó por el motivo de la reducida suma tras una carrera de éxitos, el director confesó que es culpa de su participación en subastas de Snoopy. A la pregunta del sexo, el invitado sorprendió al confesar que sitúa el número de este mes en un total de 20.