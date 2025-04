Todos los estrenos que llegan a Netflix, Prime Video o Max del 21 al 27 de abril: de 'Memento Mori 2' a 'Los Baldwin'

Parece increíble pero el mes de abril ya está llegando a su fin. Con la Semana Santa entre medias se nos ha pasado volando, y eso que hemos tenido una serie de estrenos increíbles para disfrutar de las vacaciones (como, por ejemplo, la temporada 2 de 'The Last of Us'). Pero aunque tengamos que volver al trabajo, las plataformas de streaming se han encargado de guardarse varios de sus títulos más fuertes para esta última semana antes de que llegue el mes de mayo. Netflix, por ejemplo, estrena por fin el documental de Carlos Alcaraz, en el que nos colamos en su casa, en sus rutinas, en su vida familiar... Todo con tal de conocer al número 1 más joven de la historia, y reciente ganador del Master1000 de Montecarlo.

También llega a Netflix la quinta y última temporada de nuestro acosador favorito, Joe Goldberg. Estamos hablando de 'You', cuyo protagonista regresa a Nueva York para cerrar su historia. Otro que vuelve es Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, al que conocimos en la película 'Rogue One', y que busca despedir su personaje en la segunda temporada de 'Andor'. Nosotros ya la hemos podido ver y es uno de los mejores productos de Star Wars en años. Y hablando de regresos, por fin tendremos nuevos episodios de 'Memento Mori', la serie de Yon González para Prime Video, que sorprendió a todos allá por octubre de 2023. Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la nueva serie producida por Los Javis: 'Mariliendre', que desembarca en Atresplayer.

Estrenos en Netflix

Carlos Alcaraz: a mi manera

Sinopsis: Un viaje increíble a través de los ojos de Carlos Alcaraz.

‘Alcaraz, la docuserie’ es una serie documental producida por Morena Films para Netflix, que nos presenta al número 1 más joven de la historia del tenis. Esta docuserie sigue los pasos de Carlos Alcaraz durante la temporada 2024 y nos acerca a la joven promesa que está revolucionando el panorama deportivo actual. Conoceremos no solo al tenista, sino también la vida fuera de la pista de uno de los mejores deportistas del mundo. Netflix así continúa con su compromiso con el tenis, después del torneo amistoso que jugaron Alcaraz y Nadal en Las Vegas o su documental 'Break Point'.

"Al final, a los deportistas de élite se nos conoce poco, es lo que decía antes. Esa es la realidad. Nos pueden conocer dentro de una pista de tenis, cuando competimos, o delante de un micrófono, cuando hacemos una entrevista", explicó en una entrevista para GQ sobre su decisión de hacer el documental. "Pero no nos ven cuando las cámaras se apagan: en el vestuario, en casa, con amigos, en nuestro tiempo libre... Me parecía interesante enseñar esta parte también a lo largo de una temporada completa, con momentos buenos y momentos malos".

Fecha de estreno: 23 de abril

You (Temporada 5)

Sinopsis: En la épica quinta y última temporada, Joe Goldberg regresa a Nueva York para disfrutar de su feliz para siempre... Hasta que su vida perfecta se ve amenazada por los fantasmas de su pasado y sus propios deseos oscuros.

'You' ha sido uno de esos improbables éxitos de Netflix. Aunque su fama ha ido decayendo según han pasado las temporadas, la serie ha sido lo suficientemente inteligente para ir reinventándose a sí misma. Y sí, ha seguido colocándose entre lo más visto de la plataforma, muy merecidamente. Penn Badgley es la auténtica estrella de esta ficción que da un giro interesante a otras historias parecidas como 'Dexter' o incluso la reciente 'El jardinero' con Álvaro Rico. Basada en las novelas de Caroline Kepnes, esta quinta y última temporada estrena nuevos showrunners, Michael Foley y Justin W. Lo.

En estos capítulos finales, el personaje de Joe vuelve a la ciudad que le vio nacer, pero no va a estar tranquilo ni un solo minuto. “Ahora tiene recursos ilimitados, tiene algo de poder que no tenía. Con Love y la familia Quinn tenía poder, pero no lo quería, no quería tomarlo y la familia no quería dárselo. Así que creo que ahora está abrazando su naturaleza más baja, está dejando que el animal tome al humano básicamente, está dejando que el depredador tome su corazón”, contó Penn Badgley a Entertainment Tonight.

Fecha de estreno: 24 de abril

Estrenos en Prime Video

Estrella

Sinopsis: Los bailarines y el personal artístico de dos compañías de ballet de renombre mundial se embarcan en una ambiciosa táctica para salvar sus instituciones mediante el intercambio de sus estrellas más talentosas.

La nueva serie de Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, responsables de la estupenda 'La maravillosa Sra. Maisel', tienen nueva serie. Esta ficción francesa sobre el complicado mundo de la danza (concretamente, del ballet) a caballo entre Nueva York y París, y que protagonizan Luke Kirby, Charlotte Gainsbourg y Lou de Laâge. Ocho episodios de una serie que ya ha confirmado una segunda temporada antes de su estreno. Y el punto distintivo es que participan estrellas reales del mundo del ballet como Unity Phelan y Tiler Peck del New York City Ballet, y el principal del Boston Ballet, John Lam.

Fecha de estreno: 24 de abril

Memento Mori (Temporada 2)

Sinopsis: la nueva temporada continuará el duelo entre Augusto y el inspector Sancho, que intentará detener al asesino después de que huyera con Erika de Valladolid. La obsesión por detenerle llevará a Sancho al límite, mientras Augusto sigue con su obra poética y mortal.

'Memento Mori' fue una de las sorpresas de Prime Video el pasado 2023. Un thriller repleto de sorpresas y giros imposibles con un Yon González soberbio sometido a un juego del gato y el ratón con Juan Echanove y Francisco Ortiz. Ahora nos llega esta segunda temporada, de solo 5 capítulos, que adaptará la segunda parte de la saga literaria 'Versos, canciones y trocitos de carne', escrita por César Pérez Gellida, ganador del Premio Nadal 2024. El anuncio del estreno ha cogido a todos por sorpresa, pero era una de esas series esperadas por todos este 2025.

"Ha sido un proyecto realizado con mucho esfuerzo y cuidado. Marco Castillo, un director extraordinario y un gran amigo, ha liderado un equipo excepcional. Estoy deseando que se estrene pronto para que el público lo disfrute. Siempre es un desafío empezar con un personaje, pero en este caso, la ventaja es que ya existía gracias a la primera temporada. Aun así, hubo momentos complicados en ciertas escenas, aunque disfruté mucho de cada una de ellas". Así habló de esta segunda temporada su protagonista Yon González para Vanity Fair.

Fecha de estreno: 25 de abril

Estrenos en MAX

Los Baldwin

Sinopsis: En esta serie de TLC, Alec e Hilaria invitan a los espectadores a entrar en la casa que comparten con sus siete hijos, cada vez mayores. Por primera vez, abren las puertas de su vida familiar y hacen que todo el mundo se una al amor, las risas y el drama sin parar.

La imagen del actor Alec Baldwin no pasa por su mejor momento desde luego. Desde que fuera acusado de homicidio involuntario tras presuntamente disparar accidentalmente una pistola durante el rodaje de 'Rust', acabando con la vida de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película, el público le ha dado la espalda. Aunque su mujer afirma que sufre de Síndrome de Estrés Postraumático, la imagen del actor ha quedado seriamente dañada, al igual que su salud mental. Y, para recuperar un poco de ese carisma perdido, el matrimonio se ha embarcado en un reality 'Los Baldwin' que ha llegado con polémica desde el principio.

“¡Qué gente tan horrible! Ahora sí que no siento ninguna compasión por el fracasado Alec Baldwin”. Así describió el programa el popular medio Daily Mail. Las críticas no han dejado de sucederse, acusando al actor de usar dicho reality para lavar su imagen. Pero no parece haber convencido a nadie. La serie de ocho episodios presenta a Alec e Hilaria junto a toda su familia: Carmen (de 11 años), Rafael (9), Leonardo (8), Romeo (6), Eduardo (4), Lucía (4) e Ilaria (2).

Fecha de estreno: 27 de abril

Estrenos en Disney Plus

Andor (Temporada 2)

Sinopsis: Los personajes y sus relaciones se intensifican a medida que la guerra se acerca y Cassian se convierte en una pieza clave para la Alianza Rebelde. A medida que aumentan los riesgos, las traiciones, los sacrificios y los conflictos de intereses, todos se verán puestos a prueba.

Repleta de intrigas políticas, peligros y tensión, 'Andor' es una precuela de 'Rogue One: Una historia de Star Wars' que narra la historia de un heroico grupo de rebeldes que roba los planos del arma de destrucción masiva del Imperio: La Estrella de la Muerte, preparando el escenario para los acontecimientos de la película original de 1977. El creador y productor ejecutivo de la serie, Tony Gilroy, afirma: "Una de las mayores satisfacciones de realizar “Andor” es la magnitud de la historia y la cantidad de personajes que podemos conocer: gente común, señores del Imperio o revolucionarios apasionados. Son personas reales que toman decisiones épicas y se enfrentan a preguntas con consecuencias aterradoras".

La serie había sido concebida como una historia dividida en cinco temporadas, pero al final todo se ha condensado en una segunda temporada con doce episodios. Aún así, promete ser la serie más diferente de Star Wars.

Fecha de estreno: 23 de abril

Estrenos en Atresplayer

Mariliendre

Sinopsis: Una ex-diva de la escena gay de Madrid, la vida mundana de Meri Román se ve alterada por la muerte de su padre, lo que la reconecta con viejos amigos. Juntas recuerdan el pasado y abren un nuevo camino hacia adelante.

Uno de los estrenos más esperados ya no solo del mes de abril, sino de todo el año. 'Mariliendre' es una serie dirigida por un debutante Javier Ferreiro y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Blanca Martínez es la gran protagonista y uno de sus creadores, Ambrossi, se deshizo en elogios hacia la actriz. "Sin Blanca no existiría esta serie. Blanca no podía más a nivel físico. Salía de rodar y se iba a ensayar porque una serie musical es dificilísimo", explicó en la presentación y visionado en el Cine Albéniz de Málaga. La serie nos lleva a esa Chueca de comienzos de los 2000, cuando el mítico barrio madrileño volvió a brillar con luz propia. Además, cuenta en su reparto con actores como Omar Ayuso, Mariona Terés o los debutantes Yenesi y Martín Urrutia, de OT.

Fecha de estreno: 27 de abril

Más estrenos semanales: