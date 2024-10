Los Javis destapan en ‘El Hormiguero’ lo sucedido realmente con Georgina Rodríguez en ‘Mask Singer’

Los Javis fueron la gran apuesta de ‘El Hormiguero’ este miércoles para sacar pecho contra ‘La Revuelta’ una noche más. Javier Ambrossi y Javier Calvo visitaron a Pablo Motos para presentar la nueva temporada de ‘Mask Singer’, y no dudaron en revelar uno de los peores momentos en el programa. Fue entonces cuando echaron la vista atrás para confesar la vergonzosa historia detrás de la participación de Georgina Rodríguez en el concurso.

‘Mask singer: adivina quién canta’ regresaba por todo lo alto este miércoles en Antena 3, y el dúo de directores no dudó en acudir a ‘El Hormiguero’ para compartir sus vivencias como jurado. Ambrossi y Calvo llevaban un año sin pisar el programa de Motos, cuando presentaron la serie ‘La Mesías’, y Javier Calvo quiso recordar lo que el presentador les dijo fuera de cámaras.

Los Javis desvelan lo primero que pensaron cuando vieron a Georgina Rodríguez en ‘Mask Singer’: «¿Quién es?»

«Nos dijiste en el camerino: vosotros no lo sabéis, pero lo va a petar. En ese momento no sabes cómo la gente lo va a recibir, y que alguien venga y te diga que todo va a salir bien se agradece», señaló el invitado mientras Pablo Motos volvía a reiterar la calidad en cada trabajo de Los Javis. «Yo veo mucha serie, y si la veo y no pienso en nada, solo veo la serie, digo: no falla», sentenció el comunicador. Fue entonces cuando la pareja desveló que en esta nueva edición del concurso de máscaras habrá más de un rostro internacional.

Después del programa, llega el estreno de la cuarta temporada de @MaskSingerA3 ¡Los Javis nos adelantan las novedades! #LosJavisEH pic.twitter.com/EaZE8GNf6L — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 16, 2024

«Las máscaras de hoy son fuertes», adelantaba Calvo sobre la noche de estreno. «Todas las máscaras son fortísimas, pero la primera que hubo en Mask Singer fue Georgina Rodríguez. Y todavía no era tan famosa«, reflexionó el jurado del concurso de Antena 3 antes de sincerarse sobre cómo fue la verdadera reacción de ambos la noche que descubrieron que la mujer de Cristiano Ronaldo estaba bajo el disfraz.

Junto a José Mota y Malú, la que ahora tiene su propio reality en Netflix, se quitó la máscara ante los espectadores después de muchas teorías por parte de Los Javis y compañía. Y como ambos confesaron en ‘El Hormiguero’, fue un momento de lo más embarazoso. «Los cuatro nos quedamos con cara de: quién es. Ahora es súper famosa, pero pensé ‘usted quién’ es. No sabemos quién es ninguno», aseguró Javi Calvo, visiblemente apurado.

En ese momento, José Mota no se esforzó por ocultar su total desconocimiento sobre Georgina, algo que según el director, hizo mella. Asegura que cuando el humorista preguntó quién era su marido, que era una de las pistas, la mujer del futbolista le miró con cara de «subnormal, quién va a ser». «Solo nos ha pasado una vez», insistía la pareja de Javier Ambrossi.

Mientras este último destacaba que, hasta ahora solo Ana Obregón y él han ganado los prismáticos de oro por sus grandes habilidades a la hora de adivinar los personajes, Javi Calvo no dudó en protestar. «Hacía muchas trampas», espetó el director a su marido. «Ahora que tenemos una casa grande puedes dormir en otra habitación», sugería Ambrossi con humor, antes de subrayar que ha quedado «una edición muy bonita».

Su experiencia en el cumpleaños de Rosalía

Y tampoco evitaron pronunciarse sobre la sonada fiesta de cumpleaños de Rosalía en París, a la que Los Javis asistieron hace tan solo unas semanas. «Vimos a las Kardashian y eso es la mayor performance. Estaban Kendall y Kylie y fue increíble verlas. Ellas se sentaron en una esquinita, pero por separado», relató la pareja, que se negó a confesar el regalo que le hicieron a la intérprete. «Es una foto muy, muy antigua de hace más de 100 años que hemos conseguido. Es una reliquia de algo que nos une», señaló Calvo a modo de pista.