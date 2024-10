Rescatan la «prueba contundente» del bulo de ‘El Hormiguero’ contra Broncano y se difunde masivamente

Ha pasado un mes desde el estreno de ‘La Revuelta’ de David Broncano y queda claro que el programa de TVE ha salido vencedor en su batalla frente a ‘El Hormiguero’ pues ya es habitual que el programa de La 1 supere al de Pablo Motos en audiencia.

Desde entonces se está hablando mucho de la guerra entre Pablo Motos y David Broncano. Un asunto sobre el que se ha pronunciado el propio Broncano en The Times que ha titulado un artículo de forma muy elocuente: «Los programas de entrevistas televisivas son el nuevo frente en la batalla de las ‘dos Españas’«.

En dicho artículo, David Broncano no tiene reparos en recordar como fue ‘El Hormiguero’ el primero en hacerse eco en pleno directo de su fichaje por TVE tildándolo de político por estar maniobrado por el propio Pedro Sánchez. «Ellos fueron los primeros que dijeron, en directo, que Pedro Sánchez me ponía en TVE. Están contribuyendo a polarizar la cuestión«, recalca el humorista. «La gente que piensa que Sánchez me puso ahí no sabe si alguna vez le he votado», concluye.

Lo que ‘El Hormiguero’ soltó de David Broncano en pleno directo

Pues bien, a raíz de estas declaraciones de Broncano en The Times las redes han rescatado el vídeo de la tertulia de ‘El Hormiguero’ en la que Cristina Pardo y Juan del Val señalaron al presidente del Gobierno por estar detrás del fichaje de David Broncano por TVE.

«Yo te cuento lo que sé de oídas», empezó diciendo Cristina Pardo aquel día. «Parece ser que en Moncloa querían poner un programa en TVE que le hiciera la competencia a El Hormiguero, entonces parece ser que Moncloa había decidido que Broncano era un buen candidato», proseguía diciendo la presentadora de ‘Más vale tarde’. «Moncloa ha decidido», destacó por su parte Juan del Val.

«En el contrato venían cosas como se recorta o los trabajadores decían que se iba a recortar la duración del informativo, que es llamativo en una televisión pública», prosiguió diciendo Cristina Pardo. «O la condición que a mí más me llamaba la atención: que daba igual el resultado de audiencia que tuviera ese programa, que yo no he visto nunca francamente en una televisión ni creo que ninguna empresa contrate a un trabajador diciéndole de entrada que su trabajo no está vinculado a ningún objetivo de mejora», incidió la presentadora.

Y finalmente, fue Juan del Val el que para impugnar el fichaje de Broncano volvió a resaltar que «el problema es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos. A mí eso me parece que es algo que nos haría pensar el nivel democrático que tenemos en este momento».

Un vídeo que se ha viralizado en las últimas horas y que ha provocado un sinfín de reacciones y críticas hacia ‘El Hormiguero’ por hacer esta competencia desleal al difundir un bulo frente a su audiencia. Es el caso de Javier Olivares, creador de ‘El ministerio del tiempo’.

«El vídeo, solo hay que verlo, es una prueba contundente de difundir el bulo (excusándose en «a ver, es lo que he oído, eh») de que todo parte de Moncloa. Y de mostrar poca elegancia. Tú haz tu programa (que es estupendo y arrasa) y deja a los otros en paz. Porque cuando conviertes tu programa en un metaprograma cambias de género. Y estigmatizas a otro profesional tan respetable como tú que, también como tú, ha aceptado una oferta para desarrollar su trabajo. Simplemente eso. Dicho esto, ojalá sigan teniendo buenas audiencias los dos», cuestiona Olivares.

