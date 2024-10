Miguel Lago sorprende al opinar de David Broncano con unas palabras que no gustarán a Motos

Miguel Lago se ha convertido en uno de los colaboradores habituales de televisión. Ha participado en ‘El Hormiguero’ y le vemos ahora cada tarde en el programa ‘Y ahora, Sonsoles’, donde, debido a su ácido sentido del humor, en más de una ocasión ha tenido algún que otro enganchón con la presentadora, Sonsoles Ónega.

El polémico humorista se quedó fuera de la actual temporada de ‘El Hormiguero’, siendo relevado por Susi Carmelo en la tertulia cómica. Y concede una entrevista a El Español en donde, entre otras cosas, habla sobre la lucha que se vive cada tarde entre Sonsoles y Ana Rosa, y cada noche entre David Broncano y Pablo Motos.

«¿Son Broncano y Motos las dos Españas?», le preguntan a Lago, una cuestión ante la que el excolaborador de ‘El Hormiguero’ responde asegurando que la competencia es buena: «No, no tanto. Esto es sólo una gran noticia para la televisión, y yo estoy muy contento porque en ese medio yo tengo puesta una parte de los huevos de mi cesta».

Miguel Lago ‘traiciona’ a Pablo Motos y aplaude el éxito de ‘La Revuelta’ de Broncano: «A mis hijos les encanta»

En opinión de Miguel Lago, «cuando la competencia es muy buena, siempre mejoras. A mí me gusta que Sonsoles y Ana Rosa Quintana compitan, convivan, trabajen… en fin, tampoco creo que el programa de Broncano sea de izquierdas, eso es algo que yo no daría por hecho, para mí es un programa de humor muy divertido. Yo llevo viéndole siete años en ‘La Resistencia’ y tres en ‘La vida moderna’. Además a mis hijos les encanta«.

«¿Les pones Broncano a tus hijos aunque hagan bromas sobre drogas?«, le preguntan desde el citado medio. A lo que él responde, entre risas: «Pues claro. Por supuesto. Peores bromas hago yo a mis hijos en mi casa, te lo puedes imaginar. No se lo van a oír antes que a mí a Broncano o a Grison».

«Yo fui mucho de izquierdas. Y con este Gobierno no tengo interés en serlo»

En la entrevista Miguel Lago se posiciona además políticamente. «Yo fui mucho de izquierdas y hoy por hoy no tengo interés en serlo«, suelta de primeras, señalando al actual Gobierno como culpable de su desencanto. «No me convence. Creo que las medidas sociales positivas que han aportado han quedado totalmente opacadas por las decisiones que han provocado una terrible desigualdad y el enfrentamiento entre ciudadanos. Me refiero a la amnistía en Cataluña, a la política territorial, al cupo catalán, a todas las cesiones que ha tenido que hacer el presidente para mantenerse en el poder, que han perjudicado enormemente a la sociedad. Sánchez ha enfrentado a los españoles», critica.

«Yo crecí en la España de Felipe González. En ese país se cenaba en Nochebuena y tenías al que votaba al PP, al que votaba al PSOE, al que votaba (en mi caso) al bloque nacionalista gallego, y ahí estábamos todos sin ninguna crispación. Además, pasaban cuatro años y la gente cambiaba el voto, había mucho voto oscilante, ese que ponía y quitaba gobiernos, y no pasaba nada. Hoy en muchas casas de españoles hay gente dejándose de hablar», sentencia el tertuliano de ‘Y ahora Sonsoles’.