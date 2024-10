Paloma García-Pelayo pasa un mal trago en ‘Y ahora Sonsoles’ y Ana Obregón la desmiente

Este martes, Pilar Eyre debutaba en ‘TardeAR’ al conectar para avanzar la exclusiva que iba a publicar la revista Lecturas este miércoles en la que habla de las otras amantes famosas del rey Juan Carlos I más allá de Bárbara Rey. Y la periodista dio dos nombres: Raffaella Carrá y Sara Montiel. Una información que Ana Obregón ha tratado de desmontar en ‘Y ahora Sonsoles’ después de que Paloma García-Pelayo asegurara que era algo que estaba documentado.

Así, según explicó Pilar Eyre, Sara Montiel fue una de las amigas especiales de Juan Carlos I. Un asunto que ha abordado este miércoles en ‘Y ahora Sonsoles’, que mostraba como el 9 de marzo de 1961 ambos fueron fotografiados en una recepción ofrecida por el embajador estadounidense en Madrid.

Tras ello, era Paloma García-Pelayo la que tomaba la palabra en ‘Y ahora Sonsoles’ para explicar su versión de los hechos. «Lo mejor es ir a lo que está escrito, publicado, documentado y en algunos casos hasta probado, esta relación con Sara Montiel se conoce desde hace tiempo. Ella misma reconocía conocer al rey Juan Carlos desde 1957. Es verdad que nunca confesó que tuviera relaciones sentimentales o íntimas y nunca incluyó el nombre de don Juan Carlos entre sus amantes, pero en este libro de Paul Preston y Andrew Morton ya hablan en 2012 y 2013 como Pilar Eyre del encuentro del rey Juan Carlos y Sara Montiel con la llegada de la reina Sofía a una cacería en Toledo», explicaba la colaboradora.

Después de escuchar a Paloma García-Pelayo, Ana Obregón se preguntaba si alguien estaba debajo de la cama. «¿Estaba alguien ahí metido viendo el encuentro? Porque yo que he sufrido tantas cosas. ¿Estaban debajo de la cama?«, preguntaba la actriz y colaboradora. «No, Ana, ese comentario es muy jocoso«, le replicaba la periodista. «Se conocen tantos encuentros. Decid lo que queráis yo solo digo lo que hay», trataba de justiciar Paloma.

Mientras Pilar Vidal argumentaba que ella había hablado con Manuel Zamorano que fue peluquero de Sara Montiel que ella nunca le había contado nada así y que él que le tiró los trastos fue don Juan, el padre del rey emérito. Por su parte, Beatriz Cortázar explicaba que Sara Montiel siempre contó relaciones con famosos como James Dean y que seguramente las historias reales se las calló y no se lo contó a nadie porque se llevaba bien con la reina Sofía.

Y para seguir abordando este supuesto idilio entre Sara Montiel y Juan Carlos I, Sonsoles Ónega conectaba con Vicente Requena, amigo y biógrafo de la actriz. «Es seguro que no tuvieron nada», recalcaba. «Le pregunté si se había acostado con Juan Carlos, y muy sorprendida me dijo que jamás, que me lo juraba por su madre», explicaba Requena. Además aseveraba que le daba total veracidad a esto, porque ella estaba muy unida a su madre: «Concluí que no me estaba mintiendo porque jamás hubiese utilizado a su madre para eso».

Paloma García-Pelayo defiende la información sobre Sara Montiel y Ana Obregón la cuestiona

Sin embargo, Paloma García-Pelayo insistía en defender que si que hubo algo entre la actriz manchega y el rey emérito. «Había mucha gente, también del entorno de la reina Sofía, que llegó a Toledo y los pilló en la cama. Yo entiendo que él lo niegue, pero hay muchas partes implicadas que le han dado veracidad«, sentenciaba la periodista recordando también que Amadeo Martínez, coronel del ejército retirado, explicó en su momento que esto sucedió.

Pero Vicente Requena volvía echar por tierra el argumentario de García-Pelayo asegurando que de haber habido algo y si la reina Sofía lo supo no tendría sentido que luego fueran amigas. «No tiene sentido que la propia reina la invitase a cantar y mantuviese una amistad con Sara, más después de haber conocido que a Bárbara Rey se la vetó a petición de Sofía por su romance con Juan Carlos», replicaba el biógrafo de Sara Montiel.

Finalmente, Ana Obregón volvió a dejar claro que eran asuntos que nadie podía demostrar desmintiendo así lo que habían asegurado Pilar Eyre en ‘TardeAR’ y lo difundido por Paloma García-Pelayo. «No podremos probar la relación, siempre será fruto de leyenda y especulación», recalcaba.

«Yo sé muchas cosas, pero entre todas las cosas que sé, hay muchas que no puedo contar. Lo que sí es cierto es que con Sara, nada. Te lo digo de primera mano«, concluía Ana Obregón en ‘Y ahora Sonsoles’.