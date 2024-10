Broncano vive su entrevista más tensa con Paz Vega al impugnarle esta pregunta en ‘La Revuelta’

Después de que Sonia y Selena revolucionasen el plató de ‘La Revuelta’ con su primer reencuentro en 23 años, David Broncano recibió a la verdadera estrella de la velada. Paz Vega visitó por primera vez al humorista este lunes para presentar ‘Rita’, la película que supone su debut como directora. Sin embargo, a la hora de las preguntas clásicas del programa, la actriz paralizó la emisión con una queja inédita que pilló a David Broncano desprevenido.

«Ya decía yo, por eso he tardado tanto en venir…», espetó la invitada de ‘La Revuelta’ al ver que David Broncano retrasaba cada vez más el momento de mostrar el trailer de ‘Rita’, la película que le llevó hasta el espacio de TVE este lunes por la noche. Sin embargo, justo después de ver el clip, llegó el momento más temido de la noche.

Paz Vega descoloca a David Broncano al increparle por una de sus preguntas en ‘La Revuelta’

Justo cuando el presentador de ‘La Revuelta’ se preparaba para introducir las clásicas preguntas del programa, Paz Vega le interrumpió de lleno para exponer una de sus mayores preocupaciones sobre el contenido que promueve en su espacio de humor. «Hay una cosa que me preocupa. He estado viendo el programa y es curioso como todos prefieren admitir que son un poco más machistas que racistas, y es peligroso«, señaló algo seria la directora.

Paz Vega suma un nuevo punto de vista a la pregunta de si eres más machista o más racista. #LaRevuelta pic.twitter.com/fCprglGjUg — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 14, 2024

«Eso hay que eliminarlo», sentenció de forma contundente la invitada, rechazando por completo la idea de que algunos invitados de Broncano admitan que los hombres están, aunque sea, «un poco» por encima de la mujer. «Se que estamos en un programa de humor y es maravilloso, pero claro, admitir eso es admitir algo que no es admitible», insistió Paz.

Mientras tanto, el presentador observaba la salida de tono de Paz Vega algo desconcertado, pero decidió defender el tono del programa. «Entiendo por donde vas, pero tampoco es admisible que una raza sea mejor que otra», espetó el humorista en un intento de calmar la polémica. «La gente que viene aquí tampoco lo dice en plan «yo soy súper machista», es que todo el mundo tiene un rasgo más machista o más racista», explicó Broncano.

«Yo creo que admitirlo y normalizarlo no está bien, yo ahí lo dejo. Creo que se puede hablar de otras cosas», reiteró incluso más seria la invitada de este lunes, que dejó al humorista a cuadros. «¿Qué hacemos ahora con esto? Yo ya me he comprometido con el presidente a preguntar esto todos los días. Me lo pidió el lunes, porque como nos vemos todos los días», bromeó el de Jaén en un intento de quitar hierro al asunto.

«Hay cosas que no se deben admitir»

«Habrá que traer solo a invitados racistas», bromeó también Ricardo Castella desde su lugar mientras Paz Vega continuaba con su queja. «Me parece bien que abras este tema, porque es una reflexión interesante. Los próximos días en su lugar vamos a preguntar si quieren que se siga haciendo la pregunta«, sugirió el conductor de ‘La Revuelta’ para solucionar la comprometida situación.

«Es que hay cosas que no se deben admitir», continuaba señalando la actriz justo antes de que David Broncano diese por concluida la entrevista, sin preguntarle por relaciones sexuales o por el dinero en el banco. «El programa más o menos… esto está hecho. Ha sido variado», comentó con sorna el comunicador antes de despedir a la intérprete, a la que le prometió mostrar los resultados de su futura encuesta para valorar el futuro de la pregunta en el programa.