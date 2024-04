Juan del Val señala un complot en el fichaje de Broncano por TVE para acabar con Pablo Motos

El fichaje de David Broncano en TVE fue uno de los grandes temas de la mesa de actualidad de ‘El Hormiguero’ y Juan del Val dejó clara su teoría. El colaborador señaló los intereses ocultos detrás la llegada de ‘La Resistencia’ a la cadena pública y aseguró que Moncloa quiere acabar con Pablo Motos.

Después de que Motos se mojase finalmente y diese la bienvenida a ‘La Resistencia’ en la competencia por las audiencias, del Val hizo hincapié en la gravedad del asunto. «El problema no es en absoluto Broncano, el problema es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos», sentenció el colaborador.

Juan del Val: «Moncloa interviene para hacer daño a este programa»

Y es que, Juan del Val ya había advertido al presentador de ‘El Hormiguero’ al principio de la tertulia que Moncloa «le tiene manía». «Me parece que es algo que nos haría pensar el nivel democrático que tenemos en este momento. Me parece que en Moncloa esas cosas no se tienen que decidir», continuó explicando el guionista.

Nuria Roca y Juan del Val en ‘El Hormiguero’

Pero el colaborador de Motos no se quedó ahí, y se pronunció explícitamente sobre el revuelo que se ha formado por la contratación del presentador de Movistar Plus+. «Se tienen que decidir muchísimas más cosas que hacer una maniobra con un contrato con unas condiciones no vistas hasta ahora, simplemente para hacer daño a este programa», insistió del Val.

«Y que estamos hablando de una televisión pública, que pagamos todos, que es de todos…», señaló Nuria Roca antes de ser interrumpida por su marido, que volvía a la carga contra Moncloa. «Estamos hablando de que Moncloa interviene para hacerle daño a este programa, no para contratar a otra persona, sino para hacer daño», explicó de nuevo Juan del Val.

Entonces, Motos confesó sentirse «muy incómodo» con todo el debate sobre las conspiraciones contra su persona y zanjó el tema. Pero del Val le lanzó una última advertencia para hacerlo reflexionar. «Mírate lo de que te tienen manía…», sugirió el colaborador de ‘El Hormiguero’ dejando más que clara su posición con respecto al fichaje David Broncano.