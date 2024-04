El fichaje de David Broncano por TVE se frustra de nuevo y queda paralizado por esta razón

Hace unos días, TVE paralizaba el fichaje de David Broncano para llevarse ‘La Resistencia’ de Movistar Plus+ al access de La 1 para luchar contra Pablo Motos. Su fichaje tenía que pasar el escollo de ser aprobado por el Consejo de Administración de RTVE, y desencadenó un terremoto con los ceses de su presidenta y director de contenidos, Elena Sánchez y José Pablo López por desavenencias con el contrato.

Finalmente, y tras varios días de una larga lucha interna, el Consejo de Administración de RTVE no ha aprobado este jueves 4 de abril el fichaje de David Broncano en la reunión extraordinaria que se había fijado porque la presidenta interina «ha retirado el asunto del orden del día» tal y como informa el diario ABC.

La votación se ha aplazado al no contar con los votos suficientes. La ex presidenta de RTVE Elena Sánchez, que es consejera con derecho a voto, no se ha presentado a última hora por motivos médicos y no ha delegado el voto. Además, tras esta determinante ausencia, se contaba con los tres noes de los consejeros del PP y la abstención de José Manuel Martín Medem (PCE), por lo que al no alcanzar un mínimo de 5 votos afirmativos, la nueva presidenta Concepción Cascajosa no podía ejercer su voto de calidad, según ha verificado El Televisero.

Así, la operación no ha llegado a buen puerto ni siquiera renegociándose su mayor punto de fricción, su duración. Por tanto, la presidenta de RTVE no ha salvado la contratación de David Broncano reduciendo in extremis a un único año su contrato con la cadena pública, estimado en 14 millones de euros en total.

Después de no lograr los votos necesarios y de postergarse por enésima vez la votación, TVE sigue sumida en la incertidumbre de si sumará en sus filas al presentador revelación de los últimos años y a la estrella de Movistar Plus+. Con este fichaje, la cadena pública pretende luchar frente a frente contra ‘El hormiguero’ con un show de características parecidas como es ‘La Resistencia’, que tanto éxito ha tenido en la plataforma de streaming y en redes sociales.

Los planes que maneja la cadena pública son que David Broncano, cuyo contrato con Movistar Plus+ vencerá el próximo mes junio, se incorpore a la parrilla de la cadena pública a partir del próximo mes de septiembre y como relevo de ‘4 estrellas’. Finalmente, con este aplazamiento de última hora, habrá que seguir esperando a un veredicto definitivo.