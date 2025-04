Crítica a 'The Last of Us 2': una continuación mucho más oscura y dramática con un Pedro Pascal brillante

‘The last of us’, sin lugar a dudas, es uno de los videojuegos más aclamados ya no solo de los últimos años sino de la historia. El primero de ellos fue ampliamente aplaudido por el público, pero el segundo ya superó todas las expectativas. El personaje de Abby añadió una serie de capas impresionantes a la historia, y consiguió que lo fans disfrutaran como nunca. Eso sí, provocó una oleada de haters que tomaron el juego como caballo de batalla. Así que esta segunda temporada de ‘The last of us’, que llega este 14 de abril, era una de las series más esperadas de 2025. Sobre todo porque la primera temporada fue una brillante adaptación llevada a cabo por Craig Mazin (‘Chernobyl’) y Neil Druckmann.

Esta segunda tanda de episodios, que dividirá el segundo juego en dos temporadas, empiézanos de una forma muy continuista con la anterior. Es decir, mismo tono, mismo aspecto visual, mismo ritmo narrativo… Y con algunos cambios bastante significativos con respecto al juego original. Aunque esto es como haberse leído el libro antes de la película. Si no lo has hecho, no notarás los cambios. Pero si lo has hecho puede que te molesten ciertas cosas. Esta segunda temporada no solo promete más acción desde el inicio, sino que introduce un nuevo personaje muy interesante. Una terapeuta interpretada con brillantez con Catherine O’Hara. Tiene pocas escenas en este primer episodio, pero le bastan y le sobran para comerse la pantalla y crear un interés genuino por su personaje. Porque está claro que va a dar mucho que hablar.

Encontramos la historia donde casi la dejamos, con Ellie y Joel volviendo el pequeño pueblo de supervivientes de Wyoming. Y, antes de dar un salto hacia delante de cinco años, nos muestran a la mencionada Abby, con varios del grupo de Luciérnagas, lamentando el asesinato de varios compañeros suyos a manos de Joel. Recordemos que, al final de la primera temporada, querían experimentar con Ellie para hacer una vacuna, y eso significaba matarla. Así que Joel, en vez de aceptar el destino que se había comprometido a aceptar, decidió salvar a Ellie, y eso implicó el asesinato a sangre fría de todo el grupo.

Pedro Pascal regresa como Joel en esta segunda temporada. / MAX

Ahora sus actos van a volver para atormentarlo, aunque no vamos a desvelar mucho más. En este inicio, Joel está luchando para que Ellie le tenga respeto. Su relación está rota (porque ella sabe lo que Joel tuvo que hacer) y es imposible tener un mínimo de comunicación entre ellos. Ellie tiene 19 años, con todo lo que eso implica, y encima está enamorada. Es decir, una bomba de relojería. Bella Ramsey vuelve a callar la boca a los haters, porque ha hecho suyo el personaje de una forma asombrosa. Es verdad que Ellie, en esta segunda temporada de ‘The last of us’, empieza demasiado borde, demasiado antipática para el espectador. Pero va a tener un arco de personaje tan increíble que se lo perdonamos.

Visualmente, la serie sigue siendo de un nivel espectacular. No solo por los increíbles exteriores, sino en todos sus aspectos. Es decir, la banda sonora de Gustavo Santaolalla sigue estando soberbia. El ganador del Oscar por ‘Brokeback Mountain’ ya puso música al juego, y aquí se dedica a adaptar y ampliar el material existente… con muy buena nota. Y, aunque en este primer episodio no vemos a ninguno de los infectados, ni falta que hace. ‘The last of us’ nunca fue de eso. Porque lo que busca es hablarnos sobre las conexiones humanas que se forman en los momentos más inverosímiles e imposibles. Joel y Ellie tienen una relación diferente, complicada, pero queremos que se lleven bien. Queremos saber más de ellos.

“Fue una hermosa idea de Craig y Neil que lo primero que pude filmar fuéramos Bella y yo solos en un ambiente tan íntimo”, explicó Pedro Pascal a GQ. “Hay una distancia increíblemente dolorosa entre ellos durante la escena, pero aun así pudimos estar en el set, divirtiéndonos y riéndonos; fue increíblemente reconfortante. En cuanto a mi mentalidad: estaba agradecido de estar de vuelta, pero al mismo tiempo, me cuesta separar lo que están viviendo los personajes de cómo me hace sentir, y eso no es muy saludable. En cierto modo, siento su dolor, así que supongo que, en cierto modo, ¡es una mentalidad poco saludable!”

Y es que ese abismo que les separa será lo que haga cambiar todo el transcurso de la historia. ‘The last of us 2’ vía ser un drama de altos vuelos, va a hacernos llorar, y mucho. Aunque no tenemos muy claro cómo va a conseguir dividir la trama en dos temporadas. Sobre todo por un hecho que afecta a toda la historia. Porque incluso su creador, Craig Maxin, ha desvelado a Deadline que podríamos tener una temporada 4.

"No creo que podamos ser capaces de contar la historia incluso en dos temporadas [2 y 3] porque nos estamos tomando nuestro tiempo y vamos por rutas interesantes, lo que hicimos un poco en la temporada 1. Nos parece que casi seguro va a ser el caso, mientras la gente siga viendo y nosotros podamos seguir haciendo televisión, que la temporada 3 será significativamente más larga. Y, claro, la historia puede requerir temporada 4".