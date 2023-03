Final explicado de ‘The Last of Us’: Todas las respuestas al último capítulo de la serie

La serie de HBO Max ha emitido su último capítulo este lunes 13 de marzo, con una expectación brutal y no exento de polémica.

Lo que no queríamos que llegara… ha llegado. El capítulo final de ‘The Last of Us‘ ya se ha ofrecido en HBO Max. Necesitábamos decenas de episodios sobre el viaje de Joel y Ellie. No queríamos que acabara. Se habían convertido ya en parte de nuestra familia. Y los lunes eran menos lunes con ellos. Pero todo lo bueno tiene que llegar a su desenlace en algún momento. Y sabíamos que este momento llegaría tarde o temprano. Ahora la pregunta: ¿ha merecido la pena la espera? La respuesta es un rotundo SÍ.

La serie creada por Neil Druckmann y Craig Mazin ha sido ampliamente aplaudida tanto por la crítica como por el público. Su adaptación del material original ha sido impecable, con un respeto increíble por la historia. No en vano, Druckmann es el creador del videojuego, y que haya estado presente en todo el traspaso a serie televisiva ha sido, desde luego, un punto a favor.

El delirio colectivo (sobre todo en redes) por la ficción está totalmente justificado. Y, aunque el capítulo final no es tan espectacular como podrían esperar los espectadores que no conocían el videojuego, sí que nos da respuestas, cierra tramas, y concluye todo de forma bastante satisfactoria. A ver, satisfactoria tampoco. Si lo habéis visto, sabréis por qué.

Un viaje que llega a su fin

El capítulo comienza con una mujer embarazada huyendo entre los árboles de un bosque. No lo vemos, pero sabemos que huye de un infectado. Y, tras una carrera angustiosa, consigue llegar a una casa, en la que se refugia en la última planta, atrancando la puerta, dispuesta a tener a su bebé. Pero el infectado la encuentra y rompe la puerta, tratando de matar a la mujer, que se defiende y lo mata con ayuda de una navaja. Sí, la hemos reconocido. Es la navaja de Ellie.

¿Entonces quién es la mujer? Pues no es otra que la madre de Ellie. Durante la pelea, da luz a su hija y, para cuando llegan sus compañeros a la casa, la joven mujer revela que ha sido mordida, pero que cortó el cordón umbilical antes de que la mordieran. Sabemos que es mentira, pero Marlene, con la que nos reencontramos, no está muy segura. «Se llama Ellie», afirma la mujer. A Marlene no le queda otra opción que matar a su amiga y hacerse cargo del bebé… y ya sabemos a dónde nos lleva eso. ¿Curiosidad? La actriz que da vida a Anna, la madre de Ellie, es la misma actriz que dio vida a Ellie en el juego: Ashley Johnson.

De hecho, Craig Mazin afirma que, la escena del parto, es una de las más satisfactorias para él de toda la serie. Que la actriz que interpretó a Ellie dé a luz a Ellie en la serie «crea una conexión genética entre las interpretaciones».

Ya en la actualidad, Joel y Ellie siguen su viaje. Joel está totalmente recuperado de su herida, y ambos siguen buscando el hospital de Salt Lake City. Durante su periplo, tienen una escena con unas jirafas, que nos muestra lo mucho que ha cambiado su relación. Joel ya la ve como una hija. Y ella a él como un padre. Es increíble lo mucho que se dicen los dos en unas pocas miradas.

Pero se ven sorprendidos por unos Luciérnagas y estos les llevan al hospital, donde les espera Marlene. Joel se despierta sin saber muy bien dónde está, pero Marlene le explica la situación: tienen que operar a Ellie para sacarle una muestra del Cordyceps que está en su cerebro y así elaborar una cura. ¿El problema? La más que probable muerte de Ellie en la operación.

Obviamente, Joel no se lo toma nada bien e inicia una auténtica masacre en el hospital, arrasando con todos los que se le ponen por delante. Ha hecho mucho para llegar hasta allí. Y Ellie ha sobrevivido a mucho como para que ahora muera sin siquiera tener una opción para decidir. Llega a la sala de operaciones y mata al cirujano, llevándose a Ellie y dejando vivas a las dos enfermeras (una de ellas, por cierto, interpretada por Laura Bailey, la Abby de ‘The Last of Us II’).

Aunque se enfrenta a Marlene en el aparcamiento, Joel la mata y se lleva a Ellie, a la que miente descaradamente, diciéndole que ya no están buscando una cura, que había muchos más inmunes y que no habían conseguido hacer nada. Ellie le pregunta por Marlene, pero él no responde. Y, cuando están yendo de vuelta a Wyoming, al pueblo donde vive Tommy, Ellie vuelve a preguntar una vez más a Joel sobre la historia de cómo han conseguido escapar del hospital. ¿Es verdad la historia que le ha contado Joel? Él afirma que sí y, tras unos segundos, Ellie asiente y termina el episodio.

Y ahí está el dilema moral que nos plantea el episodio. ¿Ha hecho bien Joel en anteponer sus deseos de proteger a Ellie a toda costa, en vez de sacrificar una vida para salvar millones?

Dos actuaciones a la altura

Si este episodio no les da a ambos su Emmy o su Globo de Oro, poco va a faltar. Lo que hablan entre ambos con tan solo una mirada es increíble. Han conseguido crear una conexión portentosa y darle una nueva vida al videojuego. Sobre todo gracias a la escena final. En ella, Bella Ramsey insiste a Pedro Pascal que le diga la verdad sobre lo que ha pasado. Él insiste en que es lo que le ha contado. Y esos segundos en los que Bella se queda en silencio, mirando casi a cámara, son brutales. Porque podemos ver cómo pasa de todo en ese momento por su cabeza. Cómo Ellie sabe que Joel le está ocultando algo, pero prefiere callar y asentir. La ha salvado, pero aún no es consciente del precio que han tenido que pagar.

Obviamente, no podemos terminar sin mencionar el apartado técnico del final, con decisiones artísticas excelentes, como el comienzo con la madre de Ellie huyendo del infectado; la escena de Joel asesinando a todos los Luciérnagas, casi en silencio, haciendo honor a sigilo del personaje en el videojuego; o la brutal banda sonora, otra vez más, de Gustavo Santaolalla.

Así, se cierra la primera temporada con un capítulo que, aunque le falte un clímax final potente, cierra la historia, cierra el viaje de ambos, a la perfección. Si no hubiera una segunda temporada confirmada, podría perfectamente terminar así la serie. Pero, por suerte, tendremos más pronto que tarde la temporada 2 de ‘The Last of Us’. Solo esperamos disfrutarla tanto como esta primera temporada.