Lo que hay que saber de Max tras el fin de HBO Max: Todo el catálogo, nuevos precios y novedades

Se ha hecho esperar, pero por fin tendremos en España a partir de este 21 de mayo la nueva plataforma de streaming: MAX. Esta nueva plataforma realmente no es nueva, sino que es el cambio de imagen que ha sufrido HBO en estos últimos años, así que realmente es una plataforma de Warner Bros. Discovery. Anunciada en 2023 (ya vimos su lanzamiento en Estados Unidos hace justo un año), MAX viene a sustituir a nuestra amada HBO MAX, aunque en muchos aspectos compartan cosas. Desde interfaz similar hasta ofertas promocionales y catálogo.

Aunque no nos llegará todo como en otros países (en España faltará una de las tarifas), podemos estar ante un mastodonte de los servicios de streaming. Porque no solo va vivir de ficción y documentales, sino de eventos deportivos en directo. Un servicio que, hasta ahora, solo ofrece Movistar Plus+ y, en ocasiones puntuales, Netflix. Recordemos ese partido de tenis de exhibición de principios de año entre Nadal y Alcaraz. Así que, vamos paso por paso. ¿Qué tarifas habrá disponibles? Y, sobre todo, ¿cuál es el catálogo de MAX?

Así es el catálogo de MAX

El catálogo de MAX se caracteriza por seguir manteniendo todo el que disfrutábamos en HBO MAX, pero mucho más ampliado. Es decir, incluyendo los contenidos de Warner Bros., Cartoon Network y el Universo DC. Además, dependiendo de la tarifa que tengamos, podremos ver eventos deportivos en directo, con canales como Eurosport, además de todo el contenido de la UFC (Ultimate Fighting).

«Max es el hogar de streaming de Warner Bros. Discovery y está fundado en nuestra larga experiencia en Europa, reuniendo una increíble cantidad y variedad de entretenimiento icónico procedente de nuestros servicios y canales, todo en un solo lugar. El contenido inigualable que tenemos en Max significa que sea cual sea tu estado de ánimo o la ocasión, Max tiene algo para todos, en cualquier momento». Así lo ha definido JB Perrette, Presidente y CEO de Global Streaming & Games de Warner Bros. Discovery.

En ese catálogo tan extenso, encontramos series tan imprescindibles como la segunda temporada de ‘La casa del dragón‘ o ‘El Caballero de los Siete Reinos: El caballero Errante’, ambas series derivadas de ‘Juego de Tronos’. Que, por supuesto, estará también al completo en MAX.

Entre esos proyectos futuros, tenemos que destacar la inminente ‘The Penguin’, spinoff de la película de Matt Reeves ‘The Batman’. Y sí, esa película también estará en MAX, al igual que todo el catálogo de DC (aunque no sabemos si estarán todas las series animadas. Recordemos que ‘Young Justice’ o ‘Batman, la serie animada’, están en otras plataformas actualmente.

MAX también será la casa de la futura serie de ‘Harry Potter‘, que planea readaptar de nuevo todos los libros de la saga escrita por J.K.Rowling, junto con todo su universo cinematográfico. Y también, hablando de universos, llegará la serie basada en el mundo creado por James Wan con ‘Expediente Warren‘. Sabemos muy poco de esa serie, salvo que el propio Wan será el productor. Además, también tendremos el spinoff de ‘The Big Bang Theory‘ (aún no tenemos muchos detalles), o la serie española ‘Furia‘ con Carmen Machi y Candela Peña.

‘Furia’ es la nueva serie de MAX con Candela Peña y Carmen Machi.

En ese terreno español, también encontraremos programas de entretenimiento como ‘Pekín Express‘, con Miguel Ángel Muñoz. Otro de ellos será ‘Naked Attraction‘ con Marta Flich. Y varia series originales Max como Cuando nadie nos ve, dirigida por Enrique Urbizu y protagonizada por Maribel Verdú y Mariela Garriga. O ‘Pubertat’, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera.

Y si os parece poco, una de las novedades de MAX es el abrirse a eventos deportivos. Este año podremos disfrutar de Roland Garros, pudiendo optar por ver multitud de partidos. También los Juegos Olímpicos de París 2024, el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia, además del Tour de Francia Femenino, las 24 Horas de Le Mans y todos los grandes campeonatos mundiales y Copas del Mundo de deportes de invierno. Y sin olvidarnos todo lo que llega con Discovery. Es decir, una plataforma de streaming que planea abarcarlo todo.

Estas son las diferentes tarifas de MAX

Pero claro, lo importante ahora es saber qué tarifas tendrá MAX y cuál nos compensa más. En España aún no tendremos el Plan Básico, que sí está en otros territorios, siendo el más barato de todos porque tiene publicidad. El resto de planes os los detallamos aquí:

Plan Estándar Calidad de video Full HD Reproducción simultánea en dos dispositivos Descarga de hasta 30 títulos para reproducirlos sin conexión Precio de 9,99 euros al mes (99,90 euros al año)

Plan Premium Calidad de video 4K UHD Calidad de sonido Dolby Atmos (según disponibilidad) Reproducción simultánea en cuatro dispositivos Descarga de hasta 100 títulos para reproducirlos sin conexión Precio de 13,99 euros al mes (139,00 euros al año)

Complemento de Deportes Complemento que nos da acceso a contenidos en directo de la UFC, tenis y más deportes Posibilidad de ver los canales Eurosport 1 y Eurosport 2 Precio de 5 euros extra al mes añadidos a la tarifa correspondiente



Importante saber que, si tienes la promoción del 50% que lanzó HBO MAX el año pasado, seguirá aplicándose a tu suscripción. Siempre y cuando te mantengas en el Plan Estándar. Si cambias al Plan Premium, el descuento del 50% desaparecerá.

Para ver MAX, solo hace falta estar suscrito a HBO MAX, y la propia plataforma actualizará toda la interfaz, transfiriendo nuestros perfiles y nuestras listas al nuevo servicio. Además, si eres cliente de Movistar Plus, también puedes encontrar el canal en su servicio.