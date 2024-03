Carmen Machi desencaja a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ con su sobrecogedora confesión

Carmen Machi hizo pasar un mal rato a Pablo Motos este martes en ‘El Hormiguero’. La actriz acudió al programa para hablar de su nueva película ‘Tratamos demasiado bien a las mujeres’ y acabó compartiendo una historia de lo más paranormal. Tanto, que el propio presentador acabó reconociendo que le había dejado en shock con lo que llegó a contar.

Carmen Machi comenzó su reencuentro con el presentador recordando una anécdota muy especial que comparte con él. «El primer monólogo que yo hice en ‘El club de la comedia’ lo escribió Pablo Motos», compartió la invitada con los espectadores. La actriz adelantó que este nuevo papel que interpreta se caracteriza sobre todo «por su humor negro».

Y aunque gran parte de la entrevista estuvo centrada en su peculiar papel en el que da vida a una falangista, Motos se interesó por un excéntrico rumor sobre la actriz. «¿Es cierto que puedes adivinar los goles antes de que sucedan?», preguntó el comunicador, sin saber que la que fue protagonista de ‘Aída’ compartiría una grotesca historia.

Pablo Motos, en shock con lo que le cuenta Carmen Machi: «Me acabo de hacer caca»

«Hay un alto porcentaje, veo venir los goles de mi equipo y hasta los del contrario. Veo el diseño del gol, la jugada. Soy del Real Madrid, por cierto», confesó Carmen Machi antes de revelar su conexión con las cosas paranormales. Y es que resulta que la actriz tiene un historial con las presencias fantasmales que se remonta a un piso en Huertas.

Pablo Motos y Carmen Machi en ‘El Hormiguero’

«Me iba a dormir con mi compañero de piso porque tenía una angustia… Entonces él me contó que en mi habitación murieron tres prostitutas asesinadas«, confesó la actriz a Pablo Motos, que escuchaba a su invitada con mucha atención. «Les grité que ya basta, se cayeron todas las fotos de la pared y nunca más me molestaron», explicó la humorista.

«Me acabo de hacer caca», confesó Motos, que no daba crédito a lo que Carmen Machi acababa de compartir en el programa. «Puedo entender la sensación de que te estén tocando… pero es objetivo que si se caen unas fotos de la pared se han caído de la nada», recalcó el comunicador, visiblemente afectado por el relato de la actriz.

«Yo veo presencias», insistió Machi, mientras el presentador intentaba mantener la postura desde su silla con cara de circunstancias. «Noto a gente que no está, gente que se ha ido. Pero no tengo miedo, no vienen a hacerme daño», continuó explicando la invitada de Motos. Aún así, el presentador se mostró muy escéptico con todo lo que Carmen estaba compartiendo sobre las presencias y acabaron cambiando de tema.