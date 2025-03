Martin Urrutia: su gran salto de 'OT' a protagonizar 'Mariliendre', la serie de Los Javis que reivindica los derechos LGTBIQ+

Atresplayer se prepara para el estreno de su nueva serie musical, 'Mariliendre', dirigida por Javier Ferreiro y producida por Los Javis. Esta comedia sigue la vida de Meri Román, interpretada por una sublime Blanca Martínez, una ex reina de la noche gay madrileña que, tras la muerte de su padre, busca reconectar con su antiguo grupo de amigos y redescubrir su identidad. La serie se estrenará el 27 de abril de 2025 en Atresplayer.

El elenco principal incluye a Martin Urrutia, conocido popularmente por su participación en 'Operación Triunfo 2023', quien debuta como actor en el papel de Jeremías Escudero, amigo de la infancia de Meri. Martin ha expresado su entusiasmo por este nuevo desafío profesional, destacando la oportunidad de trabajar con Los Javis y la importancia de la serie en su carrera.

Blanca Martínez, por su parte, encarna a la protagonista de la historia. La actriz ha señalado la intensidad del rodaje y su conexión personal con el personaje, mencionando que ya se consideraba una "mariliendre" en su vida personal, lo que facilitó su interpretación. La actriz recibió enormes críticas positivas en el preestreno de la serie en el Festival de Málaga.

El reparto se completa con actores de la talla y experimentados como Omar Ayuso, Carlos González, Mariano Peña, Mariona Terés y Nina. También supone el debut actoral de la polifacética Yenesi y el sevillano Álvaro Jurado, que dan vida a Leo y Santi, dos de los miembros del grupo. Esta producción combina humor, música y una reflexión sobre la identidad y la amistad.

De todo ello hemos hablado en exclusiva en El Televisero con Martin Urrutia y Blanca Martínez, los protagonistas de la serie y que seguro emocionarán a todos aquellos espectadores que se sientan reflejados con la bonita y dura historia que rodea a Meri y Jere. 'Mariliendre' es un homenaje a la comunidad LGTBIAQ+ y en especial a esas mujeres que lo sostienen con amor.

Blanca Martínez, ¿cómo estás?

BLANCA - Muy bien, muy contenta, abrumada de toda la respuesta que estamos recibiendo.

Habéis presentado la serie en el Festival de Málaga. Ahora eres la "Mariliendre" oficial de España. Te va a quedar eso para siempre.

BLANCA - Menudo papelón, menuda responsabilidad.

Sí, porque hay gente que luego no sabe diferenciar entre ficción y realidad, pero te van a ver por las discotecas y van a querer que cantes, que bailes...

BLANCA - Pues cantar... sentiré mucho decepcionarles, pero darles un beso y un abrazo, seguro (risas).

MARTIN - Es que no vas a poder entrar a Delirio. Yo creo que nuestro plan…

Martin, tu primera vez de fiesta por discotecas LGTBIQ+ ha sido directamente en la serie.

MARTIN - Sí. La mía se ha fusionado, la ficción y mis vivencias.

¿Qué sentiste al entrar en Delirio, una de las discotecas más icónicas de Chueca?

MARTIN - Era una mezcla de todo, porque era un rodaje, era ficción, era un set, pero a la vez había mucho ambiente real y vivirlo con Blanca, que sí que tiene esta experiencia... Se le veía en su energía y me la contagiaba. Eso lo decía Álvaro Jurado antes, que Blanca contagia mucho. Eso es increíble. Estaba yo ahí en Delirio y me sentía Jere y Martin a la vez, pero más Jere, ¿sabes?

¿Qué ha salido de la mezcla de vuestros sentimientos reales y vuestros personajes?

MARTIN - Pues bueno, lo que decía antes, que Jere vive un momento un poco de mudarse a Madrid, de descubrir mucho mundo LGTB por primera vez. Y yo estaba viviendo en ese momento también empezar a vivir en Madrid y descubrir sitios nuevos, gente nueva, entonces esa fusión de personalidad parecida ha hecho que salga ese Jere.

BLANCA - Yo es que creo que ya había algo de Meri dentro de mí, que por eso creo que estoy yo aquí y yo llevaba esa "Mariliendre" ya de mi casa. Entonces, creo que había cosas ya mezcladas de las dos. Luego yo he aprendido muchas de Meri, pero alguna se la he dado yo.

La serie llega en un momento clave porque hace unos días se han prohibido las manifestaciones del Orgullo LGTBIQ+ en Hungría.

BLANCA - Creo que, aunque aquí parezca que sí, no debemos despistarnos porque en cualquier momento pueden echar marcha atrás y quitarnos lo que ha costado años conseguir. Hace no mucho yo recuerdo conversaciones de si se debería trasladar la manifestación del Orgullo a la Casa de Campo para que no lo viera a la gente. Me parece… Y los niños, cuando están en su casa, están viendo cosas muchísimo "peores" con total seguridad. Entonces, creo que una serie así, que llegue en un momento en el que parece que, aunque esté todo hecho, siguen ocurriendo estas cosas, creo que es muy bueno, creo que la debe de ver muchísima gente, aunque a priori no pueda ser el público objetivo de esta serie, porque es muy necesario y es fácil empatizar y entrar dentro de esto.

MARTIN - Totalmente, todo lo que implique siempre hacer proyectos con visibilidad LGTBI o feministas, que pongan a la mujer en primer plano sin pretensiones, es necesario siempre, hasta el fin de los tiempos, por lo que dices. Que parece que se calma la cosa, pero que en cualquier momento...

Hablaba antes con Omar Ayuso sobre un tema muy interesante: de si dentro de la comunidad LGTBIQ+ nos examinamos a nosotros mismos mucho más que lo que lo hace la comunidad heterosexual a sí misma y a nosotros. Lo digo porque me espero críticas a la serie por "asociar" drogas y sexo a personajes del colectivo LGTBIQ+, aunque esto suceda igualmente entre grupos de amigos heterosexuales...

BLANCA - Yo, por ejemplo, no puedo hablar como alguien LGTBIQ+, pero creo que dentro del colectivo, como has comentado, se juzga mucho, hay plumofobia… Si no eres de una determinada manera o no tienes determinado cuerpo, es un problema y luego el relacionar esto con las drogas es que creo que en el caso concreto de esta serie no es que se relacione el colectivo con las drogas, sino que es una época de los 2000 muy concreta en el que las drogas estaban muy presentes, porque era algo muy novedoso y que la gente estaba empezando a utilizar a modo recreativo, en cualquier círculo. Es verdad que, a priori, lo que se puede ver en el tráiler es toda esta parte divertida, pero si ven la serie entera y se permiten el lujo de comprobarlo, las reacciones y las consecuencias que aparecen luego son devastadoras para los personajes y se muestra la parte negativa de las drogas.

Javier Ambrossi decía que a veces caemos en adicciones pagando el precio de no haber crecido en comunidad o por tener carencias en nuestras infancias o adolescencias. En la serie se va a ver a Meri defendiendo en el patio de instituto a Jere de unos bullies...

MARTIN - Claro, esa escena fue muy especial. La tengo como súper guardada en la cabeza, la verdad, porque es muy impactante, con la que puedes empatizar mucho, y que es el punto en el que también infancia, crecimiento, adolescencia, empiezas a entenderte, a escucharte y a saber qué te empieza a gustar y hay episodios que se pasan mal, de bullying, de acoso, que sigue habiendo, y bueno, es más que fundamental que también se vea en la serie ese tipo de escenas de bullying y acoso y cómo se desarrollan también gracias al papel de la mariliendre, que siempre está ahí como apoyo imprescindible para todos los gays y para toda la gente LGTBIQ+.

Si te digo mariliendre, ¿te viene alguna amiga en concreto?

MARTIN - Tengo sus caras. Cuando me preguntan por mi papel en Mariliendre, me viene una mención especial a Irene Martínez, que es una amiga mía que tuve en el colegio. En la edad de 12, 13, 14, 15 años, que es un poco la revolución, la tenía agregada a ella como "Psicóloga". Le decía: "Me gusta este", "me ha mirado", "me ha dicho no sé qué".

BLANCA - Qué buen apellido, Martínez.

MARTIN - Irene Martínez. Y le mando un beso desde aquí. Pero tengo a muchas otras amigas que también tienen ese papel en mi vida.

Ruslana, tu compañera de 'OT' también es Mariliendre, ¿a que sí?

MARTIN - Total, sí. Yo he conocido a algunos amigos suyos y son todos gays (risas)

BLANCA - Entonces me la tienes que presentar, que no la conozco de Mariliendre.

¿Cómo fue tu primera noche en el ambiente? ¿Lo recuerdas?

BLANCA - Pues sí. Yo recuerdo cuando yo llegué a Madrid con 18 a estudiar Arte Dramático. Yo soy de Jaca, de Huesca, que me encanta decirlo. Y claro, cuando estás en primero de carrera y llegas de un sitio pequeño a Madrid, donde puedes salir un lunes o un sábado.... eso fue el descubrimiento. Y entre semana un día con los compi me llevaron a Delirio, igual que al personaje. Yo cuando lo leí dije: "Guau, tenía que ser para mí". Y me dio un pellizquito. Cuando se lo conté a mis amigos fue muy guay. Son de esas cosas que yo compartía con Meri

Contadme algún secreto de las coreografías que son brutales. ¿Cómo las habéis trabajado?

MARTIN - Los ensayos han sido una cosa curiosa, la verdad. Mucho trabajo con Belén, la coreógrafa principal y Claudia, la ayudante. Una paciencia extrema tienen. Tremenda. Yo personalmente lo he vivido feliz de poder crear esas coreografías y luego llevarlas a cabo y súper contento de compartirlo en elenco, en grupo y hacer la coreografías juntos y cantarlas ha sido una experiencia para mí súper especial. Bueno, luego ha habido momentos de tensiones.

BLANCA - A todos nos daba susto.

MARTIN - Sí, era exigente.

BLANCA - Algo de vértigo, porque no es lo mismo que me guste bailar y me apunte a clases de baile, a hacer una coreografía con 30 bailarines profesionales, con las cámaras. Pero bueno, al final lo ha dicho antes Omar también. Lo que al principio decíamos, "Pfff", luego decíamos: "Venga, sí y lo hacemos. Y lo quiero hacer lo mejor que se pueda". Ha sido muy guay.

¿Habéis podido poner parte de vuestras vivencias LGTBIQ+ a las tramas?

BLANCA - A las tramas diría que no, porque las historias que pasan están muy bien hechas y todo pasa por algo.

MARTIN - En cuanto a energía sí, yo creo que todos esos personajes tienen algo del actor y de la actriz que está ahí, que se puede ver, que es como muy cercano. Entonces, yo creo que sí se nota que se aporta, pues en mi caso esas primeras veces, ese ese acercamiento a la comunidad LGTBIQ+ que siento en ambientes festivos, que era muy real para mí, esa inocencia...

BLANCA - Todas las ideas que tiene Carlos, lo rápido que es para proponer, Yenesi, también la acidez de la ironía de Omar… O sea, alguna cosa sí que le hemos dado de esencial. Sí, sí.

¿Qué pasaba cuando se apagaba la cámara? Creo que habéis formado un grupo que parece el de la serie.

BLANCA - Sí. Al principio, además, fuimos a mi casa a cenar un día. Al principio, principio, principio, y ya hicimos piña. Y con mis compañeros de piso. Y ya hicimos como mucha piña. Para mí han sido un apoyo muy grande, porque para mí ha sido un verdadero palizón. Y si no hubieran estado, yo no sé cómo lo habría hecho. Carlos venía los domingos a mi casa a ayudarme a pasar texto. Martin, cuando compartíamos muchas horas, él llevaba encima la gira y, aun así, se preocupaba de que yo estuviera bien. Todos, Omar, Yenesi, Álvaro, todos, de verdad, un equipo.

MARTIN - Sí, es verdad que hay un vínculo muy fuerte y muy parecido y que los "Corten" eran seguir un poco en el ambiente. En la mesa comiendo seguíamos ahí.

BLANCA - Y con el elenco de bailarines también.

MARTIN - Y los bailarines también tienen mucho vínculo con nosotros en la vida real y son espectaculares.

BLANCA - Son parte del grupo de amigos, no tan protagonistas, pero están presentes y han sido fundamentales para darle ese brillo a las coreos estando ellos ahí.

Esta es la familia 'Mariliendre'. A partir de abril la vamos a conocer en Atresplayer

BLANCA - El 27 de abril.

Ojalá haya una segunda temporada y muchas más porque nos ha encantado

AMBOS - Muchas gracias.