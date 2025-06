Omar Ayuso, en exclusiva, sobre su salto de 'Élite' a la "dureza" de rodar 'Mariliendre': "La homofobia me ha dejado traumas"

La serie musical 'Mariliendre' ha irrumpido con fuerza en Atresplayer, convirtiéndose en un fenómeno cultural que combina nostalgia, diversidad y humor. Creada por Javier Ferreiro y producida por Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) a través de Suma Content, la ficción se estrenó el 27 de abril y ha lanzado un nuevo episodio cada domingo hasta completar su primera temporada. Con una narrativa que homenajea a la figura de la "mariliendre", la amiga heterosexual inseparable de los hombres gay, la serie se ambienta en el vibrante Madrid de los años 2000, con una banda sonora que reinterpreta éxitos del pop español de esa década.

Omar Ayuso, conocido por su papel en 'Élite', interpreta a Luis, uno de los amigos gay de la protagonista, Meri Román (Blanca Martínez). Omar Ayuso ha destacado la libertad creativa y la improvisación que el equipo permitió durante el rodaje, lo que enriqueció su experiencia actoral . Junto a él, el elenco principal incluye a Blanca Martínez Rodrigo, como Meri; a Martin Urrutia, exconcursante de 'OT 2023', como Jere; a Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina. Este espectacular reparto se completa con colaboraciones de actores como Pepón Nieto, Jorge Calvo, Lola Rodríguez y Jazz Vilá, entre otros.

La dirección de 'Mariliendre' corre a cargo de Javier Ferreiro y Vicente Villanueva, con guiones escritos por Ferreiro, Paloma Rando y Carmen Aumedes. La dirección musical está en manos de Pablo Lluch y Vic Mirallas, mientras que Belén Martí se encarga de las coreografías. El equipo técnico se completa con Lali Rubio y Andreu Adam en la dirección de fotografía, Marta Loza en la dirección de arte y Diana García en el diseño de vestuario.

'Mariliendre' ha sido reconocida internacionalmente, siendo seleccionada para el prestigioso festival francés Seriesmania 2025, donde se proyectaron sus dos primeros episodios en la categoría Special Screenings . La serie no solo ofrece entretenimiento, sino que también reivindica la cultura LGTBIQ+ y la importancia de las amistades que trascienden etiquetas, consolidándose como una propuesta innovadora en la ficción televisiva española.

De todo ello hemos hablado en exclusiva en El Televisero con el propio Omar Ayuso, quien destaca como grandes temas de la ficción las amistades rotas y las consecuencias negativas a consecuencia de sustancias tóxicas y el sexo. ¿Juzga el propio colectivo incluso más a las personas LGTBIQ+ que el resto de personas? ¿Cómo recuerda su primera noche por discotecas LGTBIQ+? ¡Nos responde a todo en esta entrevista, a continuación!

OMAR - Yo hice la alfombra de los Goya al lado de Melody (bromea antes de comenzar la entrevista).

¿Ah, sí? Fuiste una víctima colateral.

OMAR - Todo el rato. Pero ojo, que nos ha colado la mejor campaña de marketing de la historia.

¿Te sabes la canción?

OMAR - ¿Cómo no me la voy a saber?

Estaría guay que sonara en la segunda temporada de 'Mariliendre'.

OMAR - Sí, yo no voy a decir nada, pero…

¿De qué: de Melody o de la segunda temporada?

OMAR - Nada de nada.

De acuerdo. Vamos a hablar entonces de 'Mariliendre'. ¿Qué es este concepto, para la gente que no lo entienda?

OMAR - El término define a esa amiga, madre, paño de lágrimas de un grupo de maricones. Se ha usado históricamente de manera despectiva y estamos apropiándonos del término para que no se use de manera despectiva. Y luego la serie es una comedia musical queer muy entretenida y que creo que puede apelar a la gente y hacerla conectar con experiencias de su historia emocional.

Mucha gente se preguntará quién es la mariliendre en esta ficción. Es Blanca Martínez, la actriz. ¿Cómo ha sido trabajar con ella?

OMAR - Pues un regalo. Es verdad que decir esto es como el cliché. "Un regalo, hemos hecho una gran familia…". Blanca es de las mejores compañeras que he tenido en mi vida. Es una tía con un rigor, con una disciplina, con una capacidad también de poner límites y de ponernos a los demás en nuestro sitio cuando nos estamos desbarrando. Imagínate lo que fue el rodaje de 'Mariliendre'.

Ya es Mariliente de por sí, Blanca.

OMAR - Sí. Y luego Blanca tiene una cosa que es maravillosa, que es que cuando actúas con ella, cuando la tienes enfrente, tú creces como actor y eso es precioso.

¿Cómo han sido vuestras tramas?

OMAR - Recuerdo los días de rodaje de Blanca y yo solos, que eran los correspondientes al presente. Eran días de rodajes emocionalmente muy bonitos.

¿Cuál es el tema de la serie que más te ha tocado a ti a la hora de trabajar?

OMAR - Hay dos temas que me tocan mucho de la serie y que también fueron como uno de los grandes valores del guion para mí, que fueron, en primer lugar, el hecho doloroso, y que creo que a casi todos nos puede apelar, de que por un mal momento en tu vida, descuidas tus amistades y eres un mal amigo, egoísta... y las has perdido y no las recuperas, que creo que es algo dolorosísimo y que no sé si algún día se perdona uno a sí mismo por eso, pero está ahí.

Y luego está el tema de la representación de las consecuencias negativas del consumo insano de sustancias y de sexo. También me llamó mucho la atención porque no es una serie que se quede solo en la capa superficial, frívola y ociosa de la droga, sino que profundiza en las consecuencias negativas que tiene para alguna gente que consume.

La gente que no es LGTBIQ+ sigue viendo al colectivo a veces con ciertos prejuicios y clichés y tengo el temor de que al ver la serie asocien al colectivo con esas prácticas que se ven en la serie. Aunque si tú ves cualquier otra serie y ves a un protagonista heterosexual consumiendo, nadie se pregunta nada. ¿Por qué con el colectivo LGTBIQ+ pasa esto?

OMAR - Yo creo que hacer una representación de lo queer es una tarea imposible, porque hay tantas realidades queer como personas queer. La propia definición de queer es algo que no es normativo. Entonces creo que nunca se va a poder representar esa realidad y que todo el mundo esté contento. Eso para empezar. Hay que quitarse esa cosa de la cabeza porque, si no, es un martirio. Estoy contigo en que hay mucha homofobia interiorizada en el examen que hacemos a las personas LGTBIQ+, a los proyectos LGTBIQ+. No lo sé, no tengo muy claro si hacemos el mismo examen a los otros. Porque, además, la heteronorma, por así decir, o lo CIS, también tiene muchos clichés y muchos prejuicios.

Hace unos semanas, en Hungría, se prohibió las manifestaciones LGTBIQ+. ¿Cómo analizas un poco la actualidad?

OMAR - A mí todo me da pavor. Creo que está todo muy confuso. Es que a mí me duele la barriga cuando veo las noticias, entonces. Bueno, creo que tenemos que intentar hacer el máximo que podamos por generar y por construir entornos seguros. Creo que nosotros, como intérpretes o como creadores, todos los que estamos aquí, nuestra tarea, por así decir, es seguir empleando nuestro arte para iluminar. Además, creo que se puede. Yo lo he comprobado con 'Yo, adicto'. La serie que presentamos el año pasado. Hay gente que ha visto 'Yo adicto', ha identificado que tiene un problema y ha pedido ayuda y se ha metido en clínicas de desintoxicación y ahora está recuperada o en proceso de recuperación. Es decir, sí, la ficción tiene ese poder. Entonces, cojamos ese poder y empleémoslo como nuestra arma para luchar contra todo esto, porque no sé en realidad qué otras armas tenemos. Es muy confuso, me gustaría tener respuestas, pero no las tengo. Yo mismo no las tengo.

Tenemos a veces el debate de si esto puede llegar a pasar en España, que se llegue a prohibir manifestaciones del colectivo LGTBIQ+

OMAR - Es que podría pasar. Pues sí, claro. ¿Cómo no va a poder pasar?, si estamos legitimando discursos de odio y les estamos dando un espacio en la política, en el Congreso… Si es que está ahí. Entonces, si está ahí, significa que puede ir a más. O a menos. En nuestra mano está conseguirlo.

Tu primera noche saliendo por el ambiente, ¿la recuerdas?

OMAR - Pues mira, tenía 17 años. Me dejó el DNI el hijo de una amiga de mi madre. Me escapé sin que mis padres lo supieran, con mi amigo gay del pueblo. Nos escapamos a Madrid, nos fuimos a la fiesta Pecados, que ya no existe y nos subimos al podio a bailar 'Absolutamente' de Fangoria la versión con Sara Montiel.

¿Tus padres no sabían que eras LGTBIQ+?

OMAR - Eso sí. Lo que no sabían era que nos escapamos a Madrid.

¿Y qué tal? ¿Tenías nervios?

OMAR - Sí. Lo recuerdo muy bonito, la verdad.

¿Qué tal con el resto del equipo? ¿Cómo te has sentido en este trabajo?

OMAR - Muy bien, la verdad. Yo es que la verdad es que he tenido la suerte siempre de trabajar con equipos súper implicados. Este rodaje fue muy duro, además, por la complejidad de hacer un musical en general, en términos de producción, creativos. Tuvimos un equipo artístico y, sobre todo, un equipo técnico que han dado el callo… Ojalá de alguna manera, este equipo técnico, cuando vea la serie sienta que mereció la pena. Yo lo sentí cuando vi la serie porque de verdad que nunca he visto a un equipo tan implicado con un proyecto tan complejo en términos de producción.

Ambrossi comentaba acerca de las infancias robadas y las consecuencias que a la larga puede tener eso, como caer en adiciones...

OMAR - Sí. Yo, al final, la que conozco es mi vida. Y yo sí que identifico que, aunque en un momento dado, cuando lo estaba viviendo, yo sentía que no me estaba dejando huella, ahora de mayor sí que veo que la homofobia me ha dejado huella y que me genera traumas, y que son traumas que a mí ahora me generan conductas que yo tengo, maneras de relacionarme, sentimiento como de necesidad de pertenencia todo el rato al grupo, de aprobación externa. Y creo que tiene que ver con haber estado en los márgenes y tiene que ver con el hecho de ser gay. Creo que nuestra tarea es hacernos cargo de ello como podamos y comprenderlo, gestionarlo y hacernos la vida un poco más fácil, porque tenemos derecho a ser felices.

¿Veremos segunda temporada?

OMAR - Yo espero que sí.

¿Tercera y cuarta? ¿Tú crees que da para tantas?

OMAR - Como os he dicho a todos y como hemos podido comprobar, España es un país en el que, da igual que haya algo que contar, se pueden hacer muchas temporadas.

¿Qué canción te ha gustado más de la serie?

OMAR - No puedo contarla porque no ha salido todavía.

¿Y alguna de la época que te guste también?

OMAR - ¿De la época? Casi toda la música que escucho de esa época y de antes.

Cántame si quieres Melody…

OMAR - No, Melody…

Melody estaba con los gorilas ya en esa época

OMAR - Yo tengo vídeos de pequeño bailando 'Los gorilas'.