Blanca Martínez habla en exclusiva de la segunda temporada de 'Mariliendre' y cómo es Pablo Alborán sin cámaras

Blanca Martínez se ha consolidado como uno de los rostros más versátiles de la ficción española. Tras el boom que ha supuesto su interpretación de Meri Román en 'Mariliendre', una serie que ha conseguido conectar con una generación entera gracias a su mirada ácida y empática sobre las identidades queer, la actriz se prepara ya para la segunda temporada de 'Respira', el drama médico de Carlos Montero ('Élite').

En 'Mariliendre', Blanca da vida a Meri Román, una mujer que transita entre la euforia de las pistas de baile y las sombras de una vida marcada por el abandono y la autoexigencia. Su personaje se ha convertido en una suerte de icono pop gracias a su ironía brutal y a una sensibilidad que solo Blanca ha sabido dosificar con precisión. La serie, lejos de caer en clichés, ha apostado por un tono afilado y profundamente humano que ha impulsado la carrera de la actriz a nuevas alturas. El pasado domingo la serie despidió su primera temporada. ¿Habrá más temporadas? Hablamos en exclusiva de ello durante el Festival Desalia que organiza Ron Barceló y al que acudió también El Televisero.

Y en exclusiva también nos desvela pistas de la segunda segunda temporada de 'Respira', que promete volver adentrarse en los conflictos de la medicina contemporánea, pero como si eso fuera poco, la ficción de Netflix suma también al cantante Pablo Alborán en su esperadísimo debut como actor, lo que añade aún más expectación a esta nueva etapa. Blanca Martínez y Pablo Alborán no compartirán muchas tramas clave, pero la actriz confiesa cómo es el cantante tras las cámaras. No te lo pierdas esta esta entrevista, a continuación.

Blanca Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal estáis viviendo el boom de 'Mariliendre'? ¿Visteis los capítulos antes de su emisión en Atresplayer?

BLANCA - Los vimos antes, sí. Vimos cuatro en casa de los Javis y luego yo vi otros dos en la oficina un día y está siendo muy guay porque es la primera vez que estreno una serie que se emite semana a semana. Y ver los debates de la gente cada semana, cómo en el primer capítulo adoran a Meri, en el segundo la odian, en el tercero la perdonan. Ver todo eso está siendo muy chulo de experimentar.

¿Te metes a redes sociales a ver comentarios?

BLANCA - Me meto un poquito. Estoy muy contenta y estoy recibiendo mensajes muy guays, gente que ha vuelto a escribir a su mariliendre después de 30 años. Chicas que están felices de ver un cuerpo diferente en un protagonista de una serie, grupos de amigos... de todo un poco, y está siendo muy guay de ver eso.

¿Algo que hayas leído y te haya llamado la atención?

BLANCA - Me acuerdo que en Málaga nos paró una chica que también su padre había fallecido hace poco y había descubierto también cosas de él. Y fue como: ¡Guau!

Planteáis en la serie la realidad de los matrimonios heterosexuales en los que el hombre es homosexual a espaldas de la familia.

BLANCA - Claro, son gente de más edad que igual no han tenido tan fácil salir del armario cuando eran jóvenes y no estaba tan visibilizado como ahora y se han visto obligados a forjarse una imagen o una vida que no era la que realmente querían. Y luego también hay matrimonios que siguen porque tienen realmente un vínculo especial. Inés (Nina) y el personaje de Mariano Peña tienen un vínculo increíble ellos dos y se entienden perfectamente también. Creo que ahí, en cada caso, igual sería complicado saber qué pasa realmente detrás de estas cosas, pero que pasan, pasan.

¿Por qué crees que Inés llega a aceptar esa situación?

BLANCA - Yo es que creo que ahí hay realmente amor, lo que se tienen, que se han cuidado muchos años y se han querido muy bien muchos años. Y luego Inés es muy dura y yo creo que para ella nada pasa por encima de sus hijas ni de destrozar eso. Entonces, creo que sería esa mezcla.

Tu personaje no es el típico protagonista perfecto, sino que tiene muchas luces y sombras y te puedes llegar a enfadar con ella. ¿Cómo lo has trabajado tú?

BLANCA - A mí me parece muy increíble, pero ya no solo el personaje de Meri, que no sea la prota ideal y que la caga como todo el mundo, es que el resto también. Creo que son todos muy grises. No hay blanco y negro en nadie. Ni tratan súper bién a Meri, ni la tratan a patadas. O sea, son personas reales, con sus errores, con sus aciertos, con sus discusiones, y creo que hacer eso es muy guay.

Una de las sombras de Meri sería el egoísmo. La obsesión que tiene por Jere, ¿por qué crees que aun así encaja tanto con el resto de personajes cuando tiene a lo mejor esta faceta egoísta? Que también la necesitan a ella.

BLANCA - Pero es que, no solo es la faceta egoísta de Meri, sino que cuando son jóvenes, ellos también lo son. Creo que cada uno ahí es muy egoísta. Y en pack igual funcionan, pero en el momento que se disgregan es una cagada y es un lío todo eso. Y en la faceta de Meri en el presente, creo que el egoísmo viene de esta cosa enfermiza de resolver todo esto que ha pasado y entender por qué su padre no le dijo a ella que era gay cuando ella era una mariliendre. Y esa puñalada de confianza que ha recibido Meri del que era su mejor amigo... Entonces, creo que viene de ahí.

El pasado, al final, es otro también de los temas clave de la serie. Esa insistencia enfermiza de Meri por saber quién era realmente su padre. Es verdad que a veces nos aferramos mucho a recuperar amistades que hoy no funcionarían. ¿Por qué crees que pasa esto?

BLANCA - Meri vive aferrada al pasado, idealizando todo lo que pasaba con el grupo de fiesta, que si te paras a mirarlo bien, tampoco era perfecto todo eso. Pero creo que ha idealizado tanto ese momento en el que ella se sentía bien que vive enganchada a eso. Y yo creo que eso pasa un poco, nos puede pasar a todos, como que hay cosas del pasado que igual las recuerdas mejor de lo que eran en verdad.

¿Puede haber una segunda temporada? Parece que hay muchos nudos todavía que resolver…

BLANCA - Hay historias por contar, hay nudos por deshacer y Javi Ferreiro tiene una cabeza increíble. Se le ocurrirían mil cosas. Canciones de los 2000 también tenemos hasta que nos aburramos. Así que por mí encantada y sé a ciencia cierta que por parte de mis compañeros también estarían felices de hacer una segunda. Yo creo que hay muchas cosas y que van a quedar dudas en el aire de todos estos errores y cosas como muy humanas que tienen los personajes y que molaría como escarbar.

¿Eres más fan de finales en los que todo es perfecto o eres más de finales que nos dejan un poquito más con un nudo en la garganta, pero que pueden ser más realistas?

BLANCA - Me gustan a mí los del nudo. Es verdad que si todo acaba perfecto, digo: "No, esto no puede ser". Pero si acaba regular, luego me jode y digo: "Pobrecito, ¿por qué le ha tenido que pasar eso?". Pero es verdad que me parecen finales interesantes y que te dejan ahí tú en tu casa pensando.

¿Algún final que te dejase mal?

BLANCA - Por ejemplo, el de la serie que hice 'Todas las veces que nos enamoramos', estaba muy abierto.

¿Qué me puedes contar de la segunda temporada de 'Respira'?

BLANCA - Pablo Alborán lo ha hecho increíble. No he coincidido rodando mucho con él en escenas pero en el set es la alegría de la huerta. Ha sido súper buen compañero y se lo ha currado un montón y va a ser muy buen cirujano. La sorpresa va a ser chula. Hay tramas muy chulas. A mí me encanta lo que me han puesto, así que muy contenta.

¿Os quedaríais flipando, entiendo, con lo de la Dana?

BLANCA - Claro, lo he dicho antes, que espero que ahora no pase nada de lo de la segunda temporada después en la realidad y nos convirtamos en los 'Simpson'.

Pero es que no es solo la DANA, cuando hubo el apagón todo el mundo pensó qué pasaría en los hospitales, como sucedió en la serie.

BLANCA - No quiero que seamos 'Los Simpson', espero que no pase nada.