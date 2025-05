Mariano Peña, protagonista de 'Mariliendre', da las claves de la nueva serie de Los Javis

Atresplayer vuelve a arriesgar a lo grande en la ficción con 'Mariliendre', su nueva serie original que promete enamorar y descolocar a partes iguales. Ambientada en el universo LGTBIQ+, la ficción combina música, humor, nostalgia y mucho corazón para contar una historia de segundas oportunidades y reencuentros inesperados.

La trama gira en torno a Meri Román (Blanca Martínez), una mujer que en su juventud fue el alma de la fiesta entre sus amigos gays, una auténtica “mariliendre” de manual. Ahora, tras años desconectada de aquel mundo, un giro del destino le obliga a reencontrarse con su antiguo grupo de amigos, reviviendo viejas heridas, amores platónicos y nuevas formas de entender la vida y la identidad.

El elenco coral da vida a un abanico de personajes entrañables y algo desastrosos, donde destaca el trabajo de Mariano Peña. El querido actor, conocido por su inolvidable Mauricio Colmenero en 'Aída', interpreta aquí al padre fallecido de la protagonista y que tras su muerte su hija descubre de él muchos secretos de su vida totalmente inesperados.

Con 'Mariliendre', Atresplayer no solo ofrece una comedia musical fresca y emotiva, sino que también celebra la diversidad desde un enfoque generacional, donde Mariano Peña se convierte en el corazón de una historia que habla de amistad, familia elegida y la necesidad de volver a ser quienes éramos para descubrir quiénes somos ahora.

¿Cómo estás, Mariano Peña?

MARIANO - Encantado de estar en mi tierra. Lo he dicho, el apéndice de mi tierra. Yo soy de Huelva, soy andaluz, así que estoy encantado de volver a Málaga y además este año presentando en concreto un nuevo proyecto, que otros años me he tirado la cara dura y me he venido sin presentar nada, pero este año tenía la excusa perfecta.

'Mariliendre' es una serie que va a sorprender a todo el mundo y va a tocar muchas fibras sensibles porque es un viaje, pero no solo de ese grupo de chicos jóvenes que llegan por primera vez a Chueca, sino también de tu personaje, un hombre adulto con una doble vida

MARIANO - Mi personaje es un hombre que no es muy políticamente correcto, que es que sufre el dolor en silencio. Es un hombre que ha llegado ya a esta edad, más o menos, y se da cuenta que ha estado escondido toda su vida y ve cómo la juventud ahora no se esconde de nada, afortunadamente, y que pregona su tendencia y su opción sexual. Un sentimiento de pérdida, de haber perdido el tiempo y ya no le da tiempo a recuperarlo.

Y entiendo que también tiene la sensación de estar atrapado, porque está en un matrimonio heterosexual

MARIANO - Sí, pero creo que han llegado a un acuerdo.

Por eso mucha gente se va a sentir identificado, porque cuántos matrimonios habrá habido a lo largo de la historia...

MARIANO - Te lo voy a decir en catalán: "Y tan". Pienso que sí.

Y mujeres que lo han sabido…

MARIANO - Para la mujer siempre fue más fácil. La mujer puede disimular, abrir las puertas de la casa y ya está. El hombre, si no subía la bandera, no había manera de entrar en la casa. Ahora ya con la viagra y todo lo demás es distinto, pero en aquel tiempo... claro, les tocaba fingir. Ya es una frase hecha, una palabra, un juego de palabras, lo de fingir un orgasmo. La mujer fingía todo lo del mundo, el hombre no podía fingir.

Y llevándolo a lo interior, a lo sentimental, entiendo que para una mujer en ese sentido tiene que ser también duro

MARIANO - Estar en el armario, estar en la sombra, estar escondida y estar amordazada para nadie es fácil, para ninguna persona es agradable.

Mariano, en la serie se habla mucho, al menos en los dos primeros capítulos, de esas primeras veces en una discoteca gay. ¿Cómo recuerdas tú tu primera vez?

MARIANO - La primera vez que fui a un bar gay, "entrabas en lo prohibido". Y después el corazón iba a mil. Y decías: "Yo me quiero ir de aquí". Pero era el morbo, lo prohibido, "Yo estoy haciendo algo que está mal", pero aquí me quedo. Venga, a olisquear a empaparme de todo.

Porque eras jovencito cuando fuiste la primera vez

MARIANO - Claro. Eran como garitos, muy de guetos. Era entrar como en una cueva secreta.

Después de esa vez, repetías

MARIANO - Hombre, claro. Basta que te digan "No vayas" para que te mueras de ganas de ir.

Javier Ambrossi decía que en ese momento es en el que consigues la felicidad, cuando vas por primera vez a un garito de ambiente, es como que te das cuenta de cómo te han robado ese crecimiento...

MARIANO - Pero no es lo mismo ver eso, descubrir eso con 20 años que con 70. Con 70 me lo han robado, me han engañado. La típica frase divertida de: "Hemos sido engañados". Pues eso, hemos sido engañados.

¿Cuál es el tema de esta serie que también va a calar en el espectador?

MARIANO - Esta serie es muy innovadora porque es un musical y tiene canciones, pero no canciones como en los musicales al uso, sino canciones un poco tirando, por supuesto valga la diferencia, a "Priscila, la Reina del desierto", que eran éxitos. Son canciones, éxitos del 2000, éxitos que todos han oído por todos lados, sobre todo en el ambiente LGTBI, canciones muy de 'Eurovisión', muy de 'OT', muy de festivales. Y muy cálido, son éxitos que todo el mundo ha cantado, sobre todo en una fiesta.

Y además se siguen encantando

MARIANO - Sí, sí, se siguen cantando. Además, el tema me parece bastante innovador. Volviendo al tema, han centrado la atención en el personaje de la "mariliendre", que para la gente que no lo sabe es la típica amiga del gay que lo lleva a todos sitios, que es la reina, que lo cuela en todas las discotecas y que lo inicia en casi todo.

¿Tú cuando escuchaste el término "mariliendre" por primera vez, con esta serie o ya la habías escuchado?

MARIANO - Ya lo había oído. Yo estoy en el mundo (bromea).

¿El término "mariliendre" se usa de siempre?

MARIANO - Con 15 años no, pero con 30, que ya no los cumplo, lo confieso, sí, hombre, sí, claro que sí.

¿Tienes algún recuerdo de alguna amiga "mariliendre"?

MARIANO - Un amigo, sí. Sí, pero sobre todo en esta película es la figura femenina.

Son clave en nuestros entornos

MARIANO - Además, desde aquí quiero decir que Blanca Martínez está sublime.

Estalla de talento, es impresionante

MARIANO - Increíble. ¡Cómo se mueve! ¡Cómo baila! Pero además esta mujer bailaba, cantaba o… Claro, tienes que prepararte la canción. Tienes que prepararte el texto, tienes que transmitir. Es una bestia parda. Me encanta.

Durante muchos años se te ha conocido por Mauricio Colmenero y mucha gente no sabía que tu eras LGTBIQ+ y cuando lo han sabido les ha explotado la cabeza por el contraste con tu personaje de la serie, que era machista, racista, homófobo...

MARIANO - Yo nunca cogí ni un megáfono, ni nunca me escondí. Es que no hay que ir gritando a la vida, nada. Es muy divertido esto de la interpretación porque cuando un actor hace de cura, de asesino, de glotón, de drogadicto, no se pregunta: "¿Pero lo es de verdad? Sin embargo, como un actor haga de gay en algo: "Ah, pero es que lo hace muy bien porque él es". ¿Por qué?

Te vas a volver a meter en la piel de Mauricio Colmenero después de 10 años

MARIANO - Pues mira, la vida te da sorpresas. Pues ya teníamos en mente, nos hablábamos entre nosotros: "Estaría guay darle al público un regalo, volver juntos". Y nos reíamos y decíamos: "Sí, ahí está el Imserso". Claro, es que han pasado diez años. Pero, de pronto, en una comida surgió. Y desde aquí aclaro, porque la gente siempre comenta, estaba mi madre enferma y yo no pude hacerme la foto. Entonces, en la foto que pusieron cuando anunciaban la serie, yo no estaba. Y todo el mundo decía: "Pero Mariano no está, no está Mauricio", que sí estoy en la serie. Pero en la foto que colgaron no estaba.

¿Cómo te has encontrado el Bar Reynolds?

MARIANO . El Reynolds, lo han reconstruido todo.

¿Igual?

MARIANO - Paso a paso. Tesela a tesela de las columnas.

Mariano, te deseamos toda la suerte del mundo con esta serie. Nos ha encantado y seguro que vais a arrasar. Y toda la suerte también con el regreso de 'Aída'.

MARIANO - Muchas gracias.