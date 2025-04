Crítica a 'Mariliendre': Una serie musical barroca y autorreferencial de Los Javis que arriesga y emociona

Atresplayer lleva tiempo apostando por proyectos más arriesgados que no tienen cabida en la televisión en abierto. A veces aciertan, a veces patinan, pero siempre tratan de buscar algo diferente. Ahí tenemos, por ejemplo, 'La Ruta', quizá su serie más compleja y también mejor resuelta de todas. 'Mariliendre', que llega este domingo 27 de abril a la plataforma de streaming de Atresmedia, puede estar en esa lista de ficciones arriesgadas pero con buen resultado. Sus seis episodios, dirigidos y co-escritos por Javier Ferreiro, tienen altibajos, sí. Pero la parte positiva es mucho mejor que la negativa. Producida por Los Javis (se nota su mano en ciertas escenas), nos plantea una comedia dramática sobre el Madrid de finales de la primera década de los 2000.

Por sus episodios desfilan todos los éxitos musicales de la época. Y también multitud de referencias a locales de la Chueca de ese principio de siglo. ‘Mariliendre’ es una carta al pasado, que aunque parece que esté romantizándolo, según avanza la trama nos damos cuenta de que nada más lejos de la realidad. Sí, se mete en los mismos clichés de siempre. Es decir, que el mundo del colectivo siempre se mueve entre el mundo de las drogas, las continuas fiestas y el sexo descontrolado. Y es verdad que ese es un aspecto que ya podría haberse superado a estas alturas. Hemos visto esa historia decenas de veces, y siempre acaba mal. ¿Por qué volver una y otra vez sobre lo mismo?

Al menos, en 'Mariliendre' se le da un giro de tuerca. No busca recrearse en ese drama que siempre acompaña este tipo de historias. Y ahí se apoya en unos números musicales de ensueño que acompañan a la historia (aunque a veces es un formato que se vuelve demasiado repetitivo), y que le dan una nueva vertiente. Todo comienza con el funeral del padre de Meri, a la que interpreta Blanca Martínez ('Todas las veces que nos enamoramos'). Desde ahí, nos cuenta cómo fue una de las grandes estrellas de la noche madrileña. Era la mariliendre más conocida, siempre rodeada de sus amigos gays, y por los que lo daba todo. Pero en la actualidad, ya no se habla con ninguno de ellos. Nadie de sus amigos ha acudido al funeral de su padre. ¿Qué ocurrió para que rompieran su amistad?

El grupo de amigos de 'Mariliendre', antres del drama que les separará.

Así que, a lo largo de los seis capítulos, vamos conociendo entre saltos temporales, la vida actual de Meri, gris, sin brillo, desganada; y la del pasado, de fiestas continuas, números musicales y brilli brilli. "¿Qué sería de los maricones sin las mariliendres? Nada", dice ella en un momento del primer episodio. Pero entonces, ¿por qué ya no se lleva con ninguno de ellos? No vamos a hacer spoilers, por supuesto, aunque la resolución del drama no es del todo satiasfactoria, sobre todo porque vuelve de nuevo a esos tópicos de los que tanto hemos querido huir en los últimos años.

La dirección de Javier Ferreiro funciona, aunque se echa de menos una mayor experiencia en el terreno musical. Su mano brilla mucho más en el aspecto dramático, en ese presente tan deprimente. Su trabajo en 'Vestidas de azul' fue soberbio y aquí vuelve a demostrarlo. Blanca Martínez disfruta con el personaje de Meri, y deja una serie de momentos tan icónicos, propios de las creaciones de Los Javis. Aunque a veces busca ese humor demasiado desesperadamente, otras veces aprieta la tecla correcta y te hace reír a carcajadas.

Junto a ella están en el reparto el exconcursante de 'OT 2023' Martín Urrutia, que tarda en encontrar el tono de su personaje; Omar Ayuso ('Élite'), que parece seguir en la serie de Netflix; Carlos González ('Maricón perdido'), demostrando de nuevo su vis cómica y que es uno de los mejores actores jóvenes de la actualidad; o la cantante Yenesi, que cumple, pero sin demasiados alardes.

Jeremías y Meri, los protagonistas absolutos de 'Mariliendre'.

Ese grupo de amigos funciona muy bien cuando está unido, en los números musicales, e incluso en ese capítulo final catártico donde descubrimos los secretos que ya íbamos intuyendo. Y, desde luego, es un acierto el cambio de tiempo en cada episodio. Gracias a eso, 'Mariliendre' tiene dinamismo, tiene ritmo. Al igual que el contraste entre los colores y el aspecto visual de una época y otra. Muchos se sentirán identificados con lo que ven en pantalla, con esa época que fue casi una nueva 'movida madrileña', con sitios míticos y canciones que han superado el paso del tiempo. Una época en la que nada importaba, pero a la vez, todo lo hacía. Y sobre todo, la serie hace un repaso a esos llamados 'amigos de fiesta', que nos acompañan en cierta parte de nuestra vida, pero que no acaban de quedarse en ella todo el tiempo que esperábamos.

'Mariliendre' es arriesgada, y no se queda a medio camino en cada. Por eso hay veces que patina, y nos da un resultado impactante, pero por momentos irregular. Aún así, es un producto necesario que exista, porque busca reivindicar, busca mostrar la felicidad por encima de la adversidad. Y lo hace desde el humor, desde la búsqueda de identidad propia, pero también desde la construcción de unos personajes que, aunque no lo parezcan, están dolidos… y necesitan encontrar su lugar en el mundo. El problema es que, cuando lo encuentran, a veces pueden pasar por encima del resto de las personas que los rodean.

Mención especial se merece Nina, que nos da una de sus mejores interpretaciones como la madre del personaje de Meri. Contenida, seria y con fuerza. Ahí es donde ‘Mariliendre’ encuentra su verdadera fortaleza. Cuando no se esfuerza tanto en gustar y en ser carne de meme y de escenas compartidas en TikTok, sino en contar su propia verdad, sin importarle la repercusión.

Así es 'Mariliendre'

La vida cotidiana de Meri Román, una ex-diva de la escena gay de Madrid, se ve alterada por la muerte de su padre, lo que la reconecta con viejos amigos. Juntos recuerdan el pasado y abren un nuevo camino hacia adelante.