Todos los estrenos que llegan el mes de julio de 2025 a Netflix, Movistar+, Prime Video, MAX, Disney+ o Apple TV+

Este mes de julio, aunque llega más tranquilo que junio (no tenemos regresos especialmente relevantes), sí que tendrá estrenos interesantes en todas las plataformas. Netflix, Movistar Plus+, Disney+, Apple TV+ o SkyShowtime apuestan por títulos totalmente diferentes entre sí, y que seguramente nos ayuden a sobrellevar esta ola de calor infernal que nos consume.

Entre los estrenos más destacados están 'Indomable', el intenso thriller de supervivencia con Eric Bana ambientado en Yosemite; 'Superestar', la tragicomedia pop sobre Tamara/Yurena producida por Los Javis y dirigida por Nacho Vigalondo; o 'Escandalosas', el drama de época de Movistar Plus+ sobre las fascinantes y controvertidas hermanas Mitford. Tampoco faltan apuestas internacionales con sello de autor como 'Sin medida', la nueva comedia romántica de Lena Dunham; la tercera temporada de 'Fundación' en Apple TV+; o el regreso de 'Poker Face', con Natasha Lyonne resolviendo nuevos misterios en carretera.

A todo ello se suman series basadas en novelas de éxito, como 'The Institute', la inquietante adaptación de Stephen King sobre niños con poderes psíquicos, o 'El clan Olimpia', la miniserie de Disney+ inspirada en una historia real de narcotráfico doméstico protagonizada por Zaira Romero. También destacan títulos como 'La Encrucijada', la nueva ficción turco-española de Antena 3, y 'Sandman', que regresa a Netflix con una temporada final envuelta en épica, sueños… y polémica.

La encrucijada

Sinopsis: César acaba de regresar de vivir más de veinte años en México en busca de justicia por la muerte de su padre. Lo que no espera es encontrarse por el camino con Amanda Oramas, la heredera de su enemigo.

Bienvenidos a la apuesta de ficción más ambiciosa del verano en Antena 3. Protagonizada por Rodrigo Guirao y Ástrid Janer, la trama gira en torno a un amor imposible entre dos jóvenes cuyas familias están enfrentadas por un pasado trágico. Rodada entre Madrid y Canarias en una coproducción con Secuoya Studios y Ay Yapım (adaptación de la serie turca 'Brave and Beautiful'), cuenta con un total de 60 episodios para disfrutar a lo largo del verano. ¿Qué más necesitamos?

"La idea principal de esta asociación es devolver las series (españolas) de larga duración al prime time español. Las series turcas han demostrado su valía en el horario estelar, hasta el punto de que Atresmedia las emite tres noches a la semana", explicó a El Confidencial Kerem Çatay, consejero delegado de Ay Yapim.

Plataforma: Antena 3

Fecha de estreno: 2 de julio

Sandman (Temporada 2)

Sinopsis: Tras un fatídico enfrentamiento con su familia, Rêve debe tomar decisiones imposibles para proteger su reino, el Mundo de la Vigilia y a sí mismo. Perseguido por los errores del pasado, se cruza en su camino con viejos aliados y temibles enemigos, así como con nuevos dioses y monstruos. En su búsqueda de la redención, Rêve podría tener que sacrificarlo todo.

Netflix trae por fin la esperadísima segunda temporada de 'Sandman', basada en el cómic de Neil Gaiman. Aunque también será su temporada final. Se estrenará en dos partes, los días 3 y 24 de julio de 2025, con un episodio extra previsto para el 31 de julio. Y esta temporada adapta los arcos más emblemáticos de la saga: 'Season of Mists', 'Brief Lives', 'The Kindly Ones' y la historia del bonus 'Death: The High Cost of Living', y a su vez incorpora episodios independientes como 'The Song of Orpheus' o 'A Midsummer Night’s Dream'.

Sin embargo, el estreno viene envuelto en polémica por las graves acusaciones de agresión sexual presentadas contra Neil Gaiman. Aunque estas acusaciones surgieron durante el rodaje, los productores y el showrunner Allan Heinberg aseguran que siempre estuvo planeado que 'Sandman' terminara en dos temporadas, y que el desenlace de la historia no se modificó por la controversia.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 3 de julio

El clan Olimpia

Sinopsis: La vida de Olimpia da un giro radical cuando a su marido le diagnostican un cáncer. Decidida a mantener a su familia a flote, comienza vendiendo hachís en su barrio. Pero como quiere llevar a su marido a una clínica en Estados Unidos, se adentra en el tráfico de cocaína para lograrlo. Junto a su socio, el “Moreno”, Olimpia asciende rápidamente en el mundo del narcotráfico, estableciendo vínculos con cárteles colombianos y la mafia napolitana. Sin embargo, su familia, de tradición merchera, jamás aceptaría que una mujer se dedicara a ese negocio.

La producción, creada por Arantxa Cuesta y David Muñoz y dirigida por Gracia Querejeta, Violeta Salama y Claudia Pedraza, está protagonizada por Zaira Romero, nominada al Goya. Una serie diferente con sello español, y que habla sobre el mundo del narcotráfico. Pero también denuncia la situación de la sanidad en Estados Unidos, y cómo los inmigrantes deben buscarse la vida ante la alarmante falta de recursos. El reparto también incluye a Tamara Casellas, Juan Carlos Vellido, Joel Bosqued, Daniel Ibáñez, Mina El Hammani, Juan Pablo Raba y María de Nati. Y ojo, que la serie, compuesta por seis episodios, está inspirada en hechos reales.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 9 de julio

Sin medida

Sinopsis: Jessica, una treintañera neoyorquina adicta al trabajo, atraviesa un momento difícil: hace poco terminó una relación amorosa que creyó que duraría para siempre, y eso la está aislando de su entorno. Como cada rincón de la Gran Manzana le trae malos recuerdos, decide aceptar una propuesta laboral en Londres y vivir una vida solitaria al estilo de las hermanas Brontë.

'Sin medida' es el esperado regreso de Lena Dunham a la televisión, esta vez como creadora, guionista y directora más que como protagonista. Dunham, inspirada por su experiencia real —su boda en Londres con Luis Felber y su vida transatlántica—, quería reflejar “las fantasías que tenemos de Londres frente a la realidad”. Además, eligió no aparecer frente a cámara para evitar que su cuerpo volviera a ser "disecado" por la crítica, tras su experiencia con 'Girls'. La serie tiene de protagonistas a Megan Stalter y Will Sharpe, pero estarán acompañados por Naomi Watts o Richard E. Grant.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 10 de julio

Furia

Sinopsis: Marga es una esnob artista. Roberto, su marido, directivo de televisión, está liado con Tina, la asistenta y la ha dejado embarazada. Vera, amiga de Marga, es una mediática cocinera, que debe cerrar su negocio por culpa de los achaques de un incisivo crítico. Nat es una dependienta de alta moda. Marga y Vera son sus clientas. Nat se ve amenazada cuando la empresa renueva plantilla contratando gente más joven. Adela, madre de Tina, no tiene trabajo y va a ser desahuciada, junto a su anciana madre por su cruel casero. Victoria, vecina de Adela y Nat, es una actriz olvidada del cine erótico de los 70. Victoria recibe una oferta que podría ser su regreso, pero en realidad es un engaño.

Creada y dirigida por Félix Sabroso, producida por Producciones Mandarina, cuenta con la participación de cinco grandes actrices al frente que coinciden por primera vez en pantalla: Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro. Es un retrato contemporáneo de cinco mujeres: cinco personajes femeninos que lideran este drama sorpresivo, realista e intenso. Cinco mujeres dispuestas a todo ante situaciones límite como extorsión, opresión, engaño, exclusión o manipulación en un único universo compartido, contemporáneo, articulado alrededor de cinco conflictos que se desarrollarán como un efecto mariposa, uno como consecuencia del otro. Así hasta llegar a catarsis compartidas. Así define la serie MAX.

Plataforma: MAX

Fecha de estreno: 11 de julio

Fundación (Temporada 3)

Sinopsis: Ambientada 152 años después de la segunda, la trama sigue a la Fundación consolidándose más allá de Terminus mientras el Imperio Cleónico se debilita. El gran conflicto surge con la llegada del Mule, un peligroso señor de la guerra telepático que amenaza la frágil alianza entre la Fundación y el Imperio.

Esta nueva temporada de 'Fundación' estará compuesta por diez episodios semanales hasta el 12 de septiembre. Se incorporan nuevos personajes a la saga, como Dr. Ebling Mis (Alexander Siddig), un ferviente psico-historiador, y Preem Palver (Troy Kotsur), líder de un planeta de psíquicos, ampliando así el universo creado por Isaac Asimov. Una de las series más caras de AppleTV+, y que merece la pena la oportunidad. Tras las huelgas de Hollywood y recortes de presupuesto, el showrunner David S. Goyer dejó el cargo en 2023, siendo reemplazado por Bill Bost, aunque sigue en la producción ejecutiva. Aun así, Apple TV+ ha confirmado que este será el cierre planificado de la serie, y que la adaptación se mantendrá fiel al espíritu de las novelas de Asimov.

Plataforma: AppleTV+

Fecha de estreno: 11 de julio

El Instituto

Sinopsis: El joven Luke Ellis es secuestrado y despierta en una siniestras institución conocida como el Instituto en un cuarto que se parece mucho al suyo pero sin ventanas. En habitaciones parecidas hay más niños, y todos comparten capacidades especiales como la telequinesia o la telepatía. La señora Sigsby, la directora, y el resto del personal se dedican a aprovecharse del talento paranormal de los chicos y les someten a pruebas. La obsesión de Luke será huir del Instituto, pero nunca nadie ha escapado de ahí.

Esta nueva serie basada en una popular novela de Stephen King constará de ocho episodios, con estreno doble en la primera semana seguido de emisiones semanales hasta el 24 de agosto. Dirigida por Jack Bender y escrita por Benjamin Cavell, la adaptación fue presentada en SXSW Londres, donde Bender explicó que habían envejecido a los personajes jóvenes. Sobre todo para evitar una experiencia demasiado perturbadora. Además de confirmar que la serie está conectada al universo de 'El resplandor' a través de sus habilidades psíquicas. ¿El protagonista? Joe Freeman, hijo de Martin Freeman ('El Hobitt', 'Sherlock'). Stephen King es productor ejecutivo de la serie y ojo, que ya se contempla una segunda temporada. Si bien la primera adapta por completo la novela, hay planes para continuar si la acogida es buena.

Plataforma: MGM+

Fecha de estreno: 13 de julio

Poker Face (Temporada 2)

Sinopsis: Esta vez, Charlie sigue huyendo de las amenazas del anterior antagonista, pero enfrenta nuevos casos en escenarios tan variados como granjas de caimanes, pompas fúnebres y ligas de béisbol amateur

Esta segunda temporada ya se ha estrenado en Estados Unidos, en Peacock, y está a 10 días de terminar (el 10 de julio). Ahora tendrá 12 capítulos, superando los 10 de la primera, y seguirá contando con Natasha Lyonne retomando su papel como Charlie Cale. Además, esta temporada incorpora múltiples estrellas invitadas, incluyendo a Cynthia Erivo (interpretando varios personajes), John Mulaney, Awkwafina, Giancarlo Esposito y Kumail Nanjiani.

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 17 de julio

Indomable

Sinopsis: Kyle Turner es un agente especial que trabaja como investigador del Servicio de Parques Nacionales. Cuando se descubre un brutal asesinato en un lugar remoto del parque nacional de Yosemite, Turner se ve envuelto en una tensa investigación que indaga en los secretos ocultos del parque y le obliga a enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado.

Protagonizada por Eric Bana como el agente especial Kyle Turner del Servicio de Parques Nacionales, la trama se inicia con el descubrimiento de un brutal asesinato en una zona remota del parque. Producida por el guionista Mark L. Smith, cuenta también con Sam Neill en el reparto, encarnando al jefe de los rangers. Además de Troy Kotsur y Rosemarie DeWitt. Y las reacciones de la crítica son muy positivas.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 17 de julio

Superestar

Sinopsis: La serie gira en torno a los comienzos artísticos de la cantante Yurena, que se dio a conocer como Tamara, un fenómeno que se convirtió en un auténtico icono popular del inicio de la década de los 2000 tras el lanzamiento de la canción 'No cambié' y de su posterior álbum 'Superestar'.

Creada por Nacho Vigalondo, dirigida también por Claudia Costafreda y producida por Los Javis, junto a María Bastarós y Paco Bezerra, la serie tendrá seis episodios. Ambientada en los caóticos primeros años del siglo XXI, explora la vida de Tamara, posteriormente conocida como Yurena, interpretada por Ingrid García‑Jonsson, junto a un elenco de personalidades televisivas tan excéntricas como Leonardo Dantés (Secun de la Rosa), Loly Álvarez (Natalia de Molina), Tony Genil (Pepón Nieto) o Paco Porras (Carlos Areces).

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 18 de julio

Escandalosas

Sinopsis: Ambientada en 1930 narra la vida de las rebeldes hermanas Mitford. Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica y Deborah, las hijas del segundo barón Redesdale y su esposa Sydney Bowles, protagonizan una historia de lazos familiares y traiciones, escándalo público, extremismo político, amor y desamor. ¿Cómo y por qué estas mujeres, reacias a conformarse, estaban tan adelantadas a su tiempo y qué las impulsó a seguir caminos tan diferentes, complejos y a menudo peligrosos?

Basada en la novela 'The Mitford Girls' de Mary S. Lovell, esta serie que podremos ver en Movistar Plus+ está ambientada en los años treinta del siglo XX. Narra la historia de las seis hermanas Mitford, aristócratas británicas cuyas vidas tomaron derroteros radicalmente distintos: Jessica se convirtió en socialista y luchó en la Guerra Civil española, Unity llegó a ser amiga cercana de Hitler, Diana se casó con un prominente líder fascista... por nombrar un par. Bessie Carter encarna a Nancy Mitford; Joanna Vanderham interpreta a Diana Mitford; Shannon Watson asume el papel de la polémica Unity; Zoe Brough da vida a la rebelde Jessica; Isobel Jesper Jones aparece como la reservada Pamela; y Orla Hill completa el sexteto interpretando a la menor, Deborah

Plataforma: Movistar Plus+

Fecha de estreno: 26 de julio