Por qué ‘Poker Face’ es la serie de la que no vas a poder despegarte y está en esta plataforma

De cuando en cuando surge una serie de esas tapadas, de las que nadie espera nada, y revienta todas las expectativas. El boca a oreja funciona y poco a poco se va convirtiendo en un auténtico éxito. Eso es lo que ha pasado con ‘Poker Face’. Sí, es verdad que venía precedida de un dato importante: es la primera serie creada por Rian Johnson, director de ‘Los últimos Jedi’ o ‘Puñales por la espalda’. Pero, ¿cuántas series hemos visto que venían acompañadas de un nombre potente… y se han quedado por el camino? ¿Alguien recuerda ‘Terranova’, aquella serie que mezclaba dinosaurios con el futuro? Ni siquiera la recuerda su productor Steven Spielberg.

Por suerte, ‘Poker Face’ no tiene nada que ver con eso. Con ecos al ‘Fargo’ televisivo, esta serie protagonizada por Natasha Lyonne se ha convertido en un auténtico fenómeno. La crítica la aplaude, el público la apoya, los premios… bueno, su protagonista está nominada a Mejor Actriz de Comedia en los próximos Emmy. Pero vayamos punto por punto. Este 15 de septiembre llegan a SkyShowtime los dos primeros episodios, y vas a enamorarte por completo de la serie. ¿No nos crees? Aquí te damos unas cuantas razones.

¿De qué va ‘Poker Face’?

La historia sigue a Charlie Cale, quien tiene una habilidad extraordinaria para determinar cuando alguien está mintiendo. Así, esta sale a la carretera en su Plymouth Barracuda y en cada parada se encuentra con un nuevo elenco de personajes y extraños crímenes que no puede evitar resolver.

La trama

La serie sigue las normas de un procedimental al uso. Es decir, algo similar a ‘C.S.I.’ Cada capítulo es un caso que hay que resolver. Pero lo que añade ‘Poker Face’ es una trama principal que, poco a poco, se va desarrollando según avanzan los episodios. Todo comienza con la historia del primero. Charlie es una camarera de un conocido casino en Las Vegas, que regenta Adrien Brody, hijo del dueño. Acompañado por su guardia de seguridad interpretado por Benjamin Bratt.

Una mañana, una de sus compañeras, Natalie, descubre algo que no debe en la suite de uno de los clientes más ricos. Esta le enseña las pruebas al gerente del hotel, que dice que le ayudará, pero acaba mandando matarla. Poco a poco, pista a pista, mentira a mentira, Charlie descubrirá el pastel y tendrá que huir para salvar su vida. Ahí comienza realmente ‘Poker Face’, descubriéndose como una road movie clásica con aroma a los mejores hermanos Coen.

Charlie haciendo de las suyas. / PEACOCK

En cada episodio, se nos presenta un crimen diferente. Y, tras la introducción, aparece Charlie, dándonos otra perspectiva del crimen, ya que ella ya estaba allí cuando este se cometió. Así, poco a poco, acaba descubriendo la verdad y atrapando a los criminales, aunque ni siquiera sea policía. Solo por hacer justicia con los asesinados. Es difícil mantener el interés cuando ya sabes desde el comienzo quién lo hizo, pero ‘Poker Face’ maneja la tensión y el ritmo de una forma espectacular.

La Protagonista

Y si hay algo que destaque por encima de todo en esta brillante serie, esa es su protagonista: Natasha Lyonne. Quizá os suena por haberla visto en ‘American Pie’, por haber sido la protagonista de la película de culto ‘But I’m a cheerleader’, o por ser la creadora y también protagonizar la serie ‘Russian Doll’. ¡O incluso participar en ‘Orange is the new Black‘! Natasha es una de esas actrices que nos suena, y hay veces que ni siquiera sabemos de qué. Pero lo cierto es que tiene una presencia magnética. Desde su característica voz (muy similar a la de Awkwafina) hasta sus expresiones, Natasha construye una Charlie Cale perfecta. Nos identificamos con ella, queremos que gane, queremos saber más de ella…

Allá donde vaya, siempre podemos confiar en ella, en que vaya a hacer lo correcto. Y todo pasa por un brutal departamento de maquillaje y peluquería. Charlie es una especie de rockera con estilo ochentero, con un pelo a lo Bon Jovi y un estilo similar al de Susan Sarandon en ‘Thelma & Louise’. Además, en cualquier momento parece que vaya a cantar ‘It’s a heartache’ de Bonnie Tyler. Una mezcla de personalidades que, curiosamente, le dan una propia. Charlie Cale es ‘Poker Face’. Natasha Lyonne es ‘Poker Face’.

‘Poker Face’. / PEACOCK

Según avanzan los episodios, Charlie se va haciendo cada vez más valiente, y más consciente de donde se está metiendo. Al estilo de Jessica Fletcher en ‘Se ha escrito un crimen’, siempre está cerca de todos los asesinatos. Pero le da igual jugarse su propia integridad con tal de desenmascarar al asesino… y claro está, poner a prueba su increíble don para detectar mentiras.

El apartado visual

Otro de los puntos a favor de ‘Poker Face’ es su cuidadísimo apartado técnico. Visualmente, sobre todo los dos primeros episodios dirigidos por el propio Ryan Johnson, tienen un aspecto visual de primera, muy cinematográfico. Tanto la fotografía como las localizaciones, e incluso el montaje. Es una serie muy cuidada. Cada detalle está supervisado hasta el extremo. Esto hace que nos recuerde mucho a la ya mencionada ‘Fargo’, o incluso al regreso de ‘Twin Peaks‘ de David Lynch.

La comedia no falta en la serie, al igual que los cameos. Por ejemplo, tenemos a Adrien Brody, a Benjamin Bratt, Chlöe Sevigny, Clea DuVall (con la que Lyonne protagonizó ‘But I’m a cheerleader’), Joseph Gordon-Levitt, Stephanie Hsu, Nick Nolte… Pero ninguno de ellos hace sombra a Natasha Lyonne. Todos trabajan en beneficio de ella y de la serie, y se nota que no quieren solo su momento de fama aunque sea unos minutos.

Todo en ‘Poker Face’ está perfectamente equilibrado. Todo funciona a lo largo de sus 10 episodios. Ha tardado en llegar a España, pero por fin lo ha hecho, y apostamos lo que quieras a que va a ser tu nueva obsesión.