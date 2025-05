Cine de estreno que llega a Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver este fin de semana del 30 de mayo al 1 de junio

Este fin de semana, las plataformas de streaming vienen cargadas de propuestas para todos los gustos: desde terror salvaje hasta comedia made in Spain, pasando por superhéroes, thrillers inquietantes y viajes adolescentes. Y es que Netflix, Prime Video o Movistar Plus+ tienen las películas perfectas para sobrellevar este primer fin de semana de junio. Carmen Machi sorprende con un papel completamente distinto en 'La viuda negra', una producción española de Netflix con tintes oscuros que mezcla crimen y crítica social, y que se centra en un caso real . Pero si te parece demasiado intenso para comenzar el fin de semana, qué mejor que la nueva comedia de nuestra querida Yolanda Ramos. 'Viaje de fin de curso: Mallorca' promete carcajadas, excesos adolescentes y el caos típico de unas vacaciones inolvidables. Perfecto para comenzar el verano.

En el lado más salvaje, que lo hay (os estamos dando todas las opciones posibles), tenemos 'Terrifier 3', que eleva el nivel de gore con su icónico villano; 'No hables con extraños' juega con los secretos y las falsas apariencias en una historia que atrapa desde el minuto uno. Y, para los que no se pierden ni una de Marvel, 'Capitán América: Brave New World', que aterriza como el plato fuerte: nueva era, nuevos retos y muchas preguntas sobre el futuro de los Vengadores.

La viuda negra

Sinopsis: En agosto de 2017 aparece el cadáver asesinado de un hombre en un aparcamiento de Valencia, acuchillado siete veces. Todo apunta a un crimen pasional. El Grupo de Homicidios de la ciudad, con una veterana inspectora al frente, arranca una investigación a contrarreloj que pronto los conduce a una sospechosa que nadie esperaba: Maje, la joven viuda, dulce y serena, que llevaba casada con la víctima menos de un año.

Ivana Baquero, Tristán Ulloa y Carmen Machi protagonizan esta película a cargo de los creadores de ‘El caso Asunta’. Lo más interesante de 'La viuda negra' es que se basa en un crimen muy reciente en España, y que tuvo lugar en el verano de 2017 en Patraix, un barrio de Valencia. Allí asesinaron a Antonio Navarro Cerdán, un ingeniero de 35 años originario de Novelda (Alicante) y quien acababa de casarse con María Jesús ‘Maje’ Moreno Cantó, a la que se conocería posteriormente como ‘La viuda de Patraix‘. Uno de los puntos positivos de este título de Netflix es que la producción ha contado con la colaboración del Cuerpo de Homicidios de Valencia.

"El true crime es interesante si es un estudio para comprender la mente humana", explicó Ivana Baquero, otra de sus protagonistas, en una entrevista para Europa Press. Acaba de llegar a Netflix y ya se está convirtiendo en todo un éxito. Porque, ¿a quién no le va a gustar ver a Carmen Machi resolviendo crímenes? “Estas historias nos atrapan a todos. ¿Por qué? Creo que el morbo tiene que ver con la normalidad", contó la actriz en una entrevista para El País.

Plataforma: Netflix

Viaje de fin de curso: Mallorca

Sinopsis: Año 2021. Tras pasar un año de confinamiento, un grupo de estudiantes de bachillerato y dos profesoras inician un viaje de fin de curso a Mallorca. Este planazo supone la última oportunidad que tienen de estar todos juntos, recuperar el tiempo perdido, poder divertirse como nunca lo han hecho y despedir está loca etapa de sus vidas. Sin embargo, un nuevo brote de coronavirus trunca todos sus planes y les obliga a quedarse encerrados en las habitaciones del hotel. Más de 50 alumnos, 2 profesoras, un hotel y muchos, muchos minibares… ¿Qué podría salir mal?

La nueva película de Paco Caballero, director de 'Perdiendo el Este' o 'Amor de madre', llega por fin este 30 de mayo a Prime Video. Y su principal reclamo es que encontramos a Yolanda Ramos como una de sus protagonistas, interpretando a una profesora que tiene que aguantar un viaje de fin de curso en pleno brote de coronavirus. Escrita por Eric Navarro y Natalia Durán, es una de esas comedias españolas de verano que han proliferado tanto en los últimos años. Humor absurdo, situaciones surrealistas y un reparto repleto de nuevas caras conforman esta nueva película perfecta para la época.

Plataforma: Prime Video

Capitán América: Brave New World

Sinopsis: Tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos Thaddeus Ross, Sam se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que la verdadera mente maestra tenga al mundo entero viendo rojo.

Es muy difícil sustituir a un Capitán América tan perfecto como el de Chris Evans, las cosas como son. Anthony Mackie lo tenía difícil, con todos los fans en contra. Pero protagonizó la serie de 'Falcon y el soldado de invierno', bastante infravalorada, y ahora por fin ha tenido su propia película. Aunque preferimos la trama de la serie, siendo sinceros. Marvel sigue teniendo problemas para darnos historias como las de antaño, y aquí le cuesta conseguir que empaticemos con los personajes.

El único que parece entender de qué va todo es Harrison Ford, que sustituye a William Hurt como el general Ross. Ahora Presidente de los Estados Unidos. Sí, hay buen ritmo, y tiene una trama política que podría haber dado mucho más de sí. Pero no acaba de atreverse y se queda a medio camino de todo. "Si vuelves a 'Falcon y el Soldado de Invierno', Steve Rogers y Sam Wilson conectan a muchos niveles, como soldados, como humanitarios, como hombres de honor... pero la gran diferencia es Sam Wilson es un consejero", explicó Anthony Mackie en una entrevista para eCartelera. "Dice mucho de una persona que tenga la habilidad de sacrificar todo para ayudar a los demás. Creo que esa es su característica más importante como personaje, el hecho de que facilita y ayuda a su prójimo".

Terrifier 3

Sinopsis: El payaso Art desata el caos entre los desprevenidos habitantes del condado de Miles mientras duermen plácidamente en Nochebuena. Tras sobrevivir a la masacre de Halloween perpetrada por el peor asesino en serie desde Jack el Destripador, Sienna y su hermano se esfuerzan por reconstruir sus vidas destrozadas.

El gore y el body horror siempre han sido dos géneros aparte del terror que han contado con fans acérrimos. Pero desde hace mucho tiempo, no había títulos que aunaran estos dos subgéneros y que tuvieran una buena acogida por parte del público... hasta ahora. Gracias a la llegada de 'Terrifier' en 2016, hace ya casi una década, Damien Leone, su creador, le dio una vuelta de tuerca. Con Art el Payaso como asesino en serie ya icónico, nos ha entregado una trilogía que ha ido creciendo con el tiempo, en taquilla y presupuesto. Es verdad que no están hechas para todos los públicos, y que hay momentos rozando el gore porn, pero es un auténtico festival para los fans del género. Esta tercera entrega, aunque un poco caótica, nos presenta nuevos conceptos en la trilogía, y nos deja una scream queen final que piensa derrotar al payaso y a todo lo que representa... y sí, ya se está rodando la cuarta parte.

Plataforma: Movistar Plus+

No hables con extraños

Sinopsis: Cuando una familia americana es invitada a pasar el fin de semana en la idílica finca de una encantadora familia británica con la que entablaron amistad durante las vacaciones, lo que comienza como unas vacaciones de ensueño pronto se convierte en una pesadilla psicológica.

Remake hollywoodiense de la danesa 'Speak no evil' dirigida por Christian Tafdrup. En este caso, con Mackenzie Davis y un James McAvoy desatado, demostrando una vez más su versatilidad... y su buen hacer en el género de terror. Normalmente los remakes suelen ser más flojos que sus contrapartidas originales... pero no es el caso de 'No hables con extraños'. La atmósfera sigue intacta y el recital de McAvoy es digno de aplaudir. Además del aspecto visual y la banda sonora. "Paddy en realidad se lo está pasando genial consigo mismo todo el rato. Es como si Ben y Louise fuesen su comida y a él le encanta jugar con la comida", explicó el actor sobre su personaje en una entrevista para eCartelera. ¿Terror? Quizá más suspense, o incluso thriller, pero funciona, incluso con su revelación final.

Plataforma: SkyShowtime