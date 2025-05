Yolanda Ramos descoloca en 'La Revuelta' al desvelar los síntomas del trastorno de salud que le han descubierto

Yolanda Ramos aterrizó este jueves por segunda vez esta temporada en 'La Revuelta' para presentar su nueva película 'Viaje fin de curso: Mallorca', que llegará a Amazon Prime Video este viernes 30 de mayo. Y las pullas entre David Broncano y la actriz fueron una constante durante la entrevista hasta que la invitada confesó un ámbito de su vida privada que cambió el tono de las preguntas.

"Como se nota que os fallan los invitados", comenzó bromeando la actriz al comprobar que el presentador no controlaba cuál era el motivo de su visita este jueves. Y es que, a diferencia de la primera vez que visitó el espacio de La 1 al principio de la temporada, la invitada sí tenía una película que promocionar en esta ocasión.

Y es que, a medida que avanzaba la entrevista, Yolanda Ramos continuaba equivocándose en distintos detalles y confundiéndose, lo que obligó al presentador a parar. "Has dicho el título de la película mal tres veces", señaló entre risas David Broncano. "Me va a caer una bulla por tu culpa...", lamentó la intérprete mientras reconocía que no recordaba el nombre de muchos de los actores.

La experiencia más cercana a tener TDA es el programa de hoy. #LaRevuelta @_YolandaRamos_ pic.twitter.com/7KtNxl5ttv — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 29, 2025

Pero cuando el presentador le preguntó por la fecha de estreno, Yolanda no dudó en devolvérsela. "Lo he dicho ya seis veces", replicó la actriz mientras recordaba que la película se estrenaba esta medianoche del viernes en Amazon Prime Video. "Os recomiendo esta película porque es muy bonita y muy familiar", intentó explicar la invitada antes de que el humorista rompiese a reír.

"Has entrado en un bucle que has dicho eso ya siete veces no sé cómo sacarte ahí", confesó David Broncano antes de que Yolanda Ramos se sincerase sobre el motivo de su falta de concentración. "Me han descubierto que soy TDA y le pasa a mucha gente", explicó la actriz mientras Grison le corregía de fondo señalando que es TDAH. Pero la intérprete no dudó en explicar su condición.

"Me encanta que haya una etiqueta porque antes eran insultos"

"Yo con H no soy, porque eso es hiperactivo. Me lo han descubierto a los 56 años y toda la vida pues... bueno no me acuerdo, porque tengo déficit de atención", continuó explicando Ramos antes de ponerse más seria. "Quiero hablar de esto porque muchas veces a esto se le ha llamado vaga, a mi me encanta que haya una etiqueta porque antes eran insultos", aseveró la intérprete.

Así, reflexionó sobre todos los años previos a su diagnóstico. "Realmente te dejan secuelas y no sabes qué te pasa, y es eso... que no controlas mucho. Yo por ejemplo puedo estar pensando ahora en cómo se llama la película", bromeó para quitar hierro al asunto Yolanda Ramos, que se negaría entonces a contestar a las preguntas clásicas de 'La Revuelta'.

"Si digo la verdad... no la voy a decir porque se pasan un huevo. No la puedo decir porque nadie me creería. Es una mierda como un zángano, es mucho menos de lo que la gente puede esperar", comenzó explicando sobre la pregunta de su patrimonio total. "La gente me ve muchas veces y piensa que tengo mucho dinero. Es verdad que gracias a la gente que me contrata me he podido comprar una casita en Cádiz, la he reformado y me ha dado mucho dinero", aseguró Ramos.

Y al tratar de librarse de responder a la del sexo, la invitada de este miércoles terminó descolocando al presentador al "confesar" cuándo había sido su último encuentro sexual. "Bueno vale... hace 15 minutos, abajo. Soy un puto zángano tío, pero como tengo TDA no me acuerdo ¿Eras tú?", bromeó entre risas mientras David Broncano se sonrojaba. "¡Está rojo! Es súper familiar, me meo", señaló la actriz. "No me esperaba el giro dramático", señaló el presentador impactado.