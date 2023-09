12 series que llegan a la televisión para darte un atracón durante este mes de septiembre

Este mes de septiembre llega muy recargado de grandes series de estreno. Algunos muy esperados, y otros que nos van a sorprender. Pero también de regresos que supondrán, en algunas ocasiones, finales agridulces. Por ejemplo, estamos hablando de series como ‘Sex Education’, que finaliza con su temporada 4, o ‘(Des)encanto’, que también llega a su final con su temporada 5, y sin apenas promoción.

Pero no todos son finales. Amazon sigue apostando por ‘La rueda del tiempo‘, que estrena su temporada 2, y también por ‘The Boys’, que nos trae nuevas historias con su spin-off ‘Gen V’. Y otra de las plataformas que destaca este mes es ATRESplayer Premium, ya que trae dos estrenos de renombre: ‘Déjate Ver’ y ‘Entre Tierras’.

Como veis, este mes hay series para todos los gustos (si incluso tenemos el regreso de ‘The Walking Dead‘ y una serie precuela del universo cinematográfico de John Wick). Así que id cogiendo una libreta (o vuestra app de notas favorita) y apuntad todos estos estrenos para no perderos ni uno.

(Des)encanto (Temporada 5 y final)

Sinopsis: Todo termina aquí. Las desventuras de la contundente y bebedora reina Bean, su luchador compañero elfo Elfo y su demonio personal Luci culminan en una batalla épica por Utopía en la quinta y última entrega de la serie de fantasía y comedia de Matt Groening. Para salvar a Utopía del malvado gobierno de la reina Dagmar, Bean debe vencer a su madre y escapar de una profecía que predice que matará a alguien a quien ama. Hay más en juego que nunca cuando nuestros héroes se enfrentan a Satanás, un cadáver sin cabeza, un científico malvado y, lo más aterrador de todo, su verdadero destino.

La nueva serie de Matt Groening llega a su final. Después de maravillarnos con ‘Los Simpson’, que se sitúan en la época actual, y ‘Futurama‘, que tiene lugar en el año 3000, Groening decidió volver a la era medieval con su ‘Desencanto’. La crítica no le ha acompañado esta vez, y la serie ha tenido muchos vaivenes y altibajos en su calidad. Pese a todo, ha conseguido una vez más tener un impacto cultural, aunque menor que sus predecesoras. Quizá lo que no haya funcionado ha sido la continuidad de la historia, algo a lo que Groening no nos tiene acostumbrados. O el humor, muchas veces forzado y poco inspirado.

Pese a todo, ‘Desencanto’ ha conseguido llegar a su 5ª temporada y volveremos a reencontrarnos una última vez con Bean, Luci y Elfo en sus surrealistas aventuras. Netflix encargó una última tanda de episodios que prometen dar un cierre a toda la historia. Pero no deja de ser curioso que, mientras ‘Desencanto’ termina, ‘Futurama’ reviva por 3ª vez.

Fecha de estreno: 1 de septiembre

Plataforma: Netflix

La Rueda del Tiempo (Temporada 2)

Sinopsis: La rueda del tiempo gira, y la Última Batalla se aproxima. Aunque Rand pensaba que había destruido al Oscuro, el mal no ha abandonado el mundo. En la segunda temporada, nuevas y antiguas amenazas buscan a los jóvenes amigos de Dos Ríos, ahora esparcidos por el mundo. La mujer que los encontró y guió no tiene ahora el poder de ayudarles, así que tendrán que buscar otras fuentes de fortaleza. El uno en el otro, o en ellos mismos. En la Luz… o en la Oscuridad.

La saga literaria de Robert Jordan es una de las sagas de fantasía más vendidas de la historia. Y era cuestión de tiempo de que llegara la adaptación en acción real. Se hizo esperar, pero apareció Amazon y nos dio una irregular primera temporada en su plataforma Prime Video. Pero pese a sus fallos, mayores fueron sus aciertos y todo acababa por funcionar. Ahora nos llega su segunda temporada, en la que los retos para nuestros protagonistas serán mayores y más duros.

En el reparto vuelven (casi) todos. Rosamund Pike como Moiraine Damodred; Daniel Henney como al’Lan Mandragoran; Zoë Robins como Nynaeve al’Meara; Marcus Rutherford como Perrin Aybara; Josha Stradowski como Rand Al’Thor; Madeleine Madden como Egwene al’Vere; Kate Fleetwood como Liandrin Guirale; Hammed Animashaun como Loial; Johann Myers como Padan Fain y Sophie Okonedo as Siuan Sanche. El que no volverá es Barney Harris, que daba vida a Mat Cauthon. Y será sustituido por Dónal Finn.

Fecha de estreno: 1 de septiembre

Plataforma: Amazon Prime Video

El cuerpo en llamas

Sinopsis: Mayo de 2017. El cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix, en Barcelona. Se trata de Pedro, un agente policial. El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías: su pareja Rosa y el exnovio de ésta, Albert.

Esta nueva serie de Jorge Torregrosa, Laura Mañá y Laura Sarmiento para Netflix llega con polémica, ya que se basa en hechos reales que pudimos ver en ‘Crimen de la Guardia Urbana’. La protagonista de dichos hechos, Rosa Peral, no está de acuerdo con cómo se relatan en la historia de Netflix y ha pedido que se suspenda el estreno de la serie. Ahora mismo, ‘El cuerpo en llamas’ está con medidas cautelares. Lástima, porque es una de las series más esperadas de septiembre.

La serie tiene a dos protagonistas de lujo: Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez. Pero no estarán solos ya que les acompañan en el reparto José Manuel Poga (‘La casa de papel’), Isak Férriz (‘Bajocero’) y Eva Llorach (‘Quién te cantará’).

Fecha de estreno: 8 de septiembre

Plataforma: Netflix

The Walking Dead: Daryl Dixon

Sinopsis: Daryl llega a la costa de Francia y lucha por reconstruir cómo llegó allí y por qué. La serie sigue su viaje a través de una Francia rota pero resistente mientras espera encontrar el camino de regreso a casa. Sin embargo, mientras hace el viaje, las conexiones que forma a lo largo del camino complican su plan final.

‘The Walking Dead’, la serie principal, ya llegó a su fin. Pero eso no significa que su universo lo haga también. Porque ya hay un sinfín de spinoffs que conforman diferentes historias de los personajes que ya conocemos. En este caso, Daryl. «El tono es muy diferente, la [cinematografía es] muy diferente. La iluminación es diferente. Estamos en castillos y la historia tiene una vibra religiosa. Parte de la historia es yo alrededor de un montón de gente hablando francés». Así lo explica Norman Reedus, el protagonista.

Además de Reedus, estarán en el reparto Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc-Francard, Louis Puech Scigliuzzi, Romain Levi y Clémence Poésy.

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Plataforma: AMC+

The Morning Show (Temporada 3)

Sinopsis: El futuro de la cadena se cuestiona y las lealtades se ven al límite cuando una empresa tecnológica líder se interesa en UBA. Es entonces cuando se forman alianzas inesperadas y las verdades privadas se usan como armas. La vida de todos se verá afectada tanto dentro como fuera de la sala de redadción.

Lo que comenzó como una miniserie se ha acabado convirtiendo en una de las puntas de lanza de Apple TV Plus. Y no es para menos. ‘The Morning Show’ quizá tenga el reparto más impresionante de las series de la actualidad. Es decir, un drama sobre programas televisivos protagonizado por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell y Billy Crudup. Es que es difícil ver otro reparto a la altura. La primera temporada sorprendió por su agilidad, su forma incisiva de tratar el tema del machisimo enraizado en muchas empresas norteamericanas. Pero la segunda temporada no tuvo el éxito esperado (o que se le esperaba).

De todos modos, llega una tercera temporada este mes de septiembre, y promete emociones fuertes. Porque otra cosa no sé, pero ‘The Morning Show’ siempre nos da emociones fuertes.

Fecha de estreno: 13 de septiembre

Plataforma: Apple TV Plus

La otra chica negra

Sinopsis: Nella Rogers es asistente editorial en una compañía neoyorquina. No disfruta su empleo, pues está cansada de ser manipulada y marginada como la única empleada negra en Wagner Books. Por ese motivo, se emociona cuando llega Hazel-May McCall como su nueva compañera. Contrario a sus pronósticos, Nella no encuentra complicidad con esta persona; sino, todo lo opuesto.

‘La otra chica negra’ está basada en la exitosa novela homónima de Zakiya Dalila Harris, un auténtico fenómeno en Estados Unidos, que habla sobre el racismo y el machismo aún imperante en muchos sectores de la sociedad. La serie está protagonizada por Tessa Thompson y Aja Naomi King. Tessa interpreta a una joven aspirante a escritora que trabaja como asistente editorial en Wagner Books. Es una mujer ambiciosa, inteligente y sensible, pero también insegura y frustrada.

Mientas, Naomi Kin da vida a una nueva empleada negra en Wagner Books, que se convierte en la compañera de trabajo de Nella. Es una mujer carismática, talentosa y segura de sí misma, pero también misteriosa y manipuladora. Completan el reparto Jon Bernthal, Jesse Williams y Nicole Beharie.

Fecha de estreno: 13 de septiembre

Plataforma: Disney Plus

Poker Face

Sinopsis: La historia sigue a Charlie Cale, quien tiene una habilidad extraordinaria para determinar cuando alguien está mintiendo. Así, esta sale a la carretera en su Plymouth Barracuda y en cada parada se encuentra con un nuevo elenco de personajes y extraños crímenes que no puede evitar resolver.

Esta serie es una de esas que han sorprendido en Estados Unidos pero que aquí no había forma de que llegara. Ha tardado, pero por fin la tendremos en SkyShowtime. Y os avisamos: merece mucho la pena. ¿Por qué? Porque es la serie creada por Rian Johnson. Sí, el director de ‘Los últimos jedi’ o ‘Puñales por la espada’. Y lo divertido de esta serie no solo es su protagonista, Natasha Lyonne, que está estupenda, sino su amplio plantel de caceos.

Adrien Brody, Angel Desai, Audrey Corsa, Benjamin Bratt, Brandon Michael Hall, Charles Melton, Chelsea Frei, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Clea DuVall, Colton Ryan, Danielle MacDonald, Dascha Polanco, Ellen Barkin, Hong Chau, Jasmine Aiyana Garvin, Jack Alcott, Jameela Jamil, John Ratzenberger, Joseph Gordon-Levitt, Judith Light, Leslie Silva, Lil Rel Howery, Luis Guzmán, Megan Suri, Niall Cunningham, Nicholas Cirillo, Nick Nolte, Reed Birney, Rhea Perlman, Ron Perlman, Rowan Blanchard, S. Epatha Merkerson, Shane Paul McGhie, Simon Helberg, Stephanie Hsu, Tim Blake Nelson y Tim Meadows.

Fecha de estreno: 15 de septiembre

Plataforma: SkyShowtime

The Continental

Sinopsis: ‘The Continental’ explorará el origen detrás del ‘hotel para asesinos’, pieza central del universo de John Wick, a través de los ojos y las acciones de un joven Winston Scott, quien es arrastrado al paisaje infernal de una ciudad de Nueva York de 1975 para enfrentar un pasado que creía haber dejado atrás. Winston emprende un rumbo mortal a través del misterioso submundo neoyorquino en un angustioso intento de apoderarse del emblemático hotel, que sirve de punto de encuentro para los criminales más peligrosos del planeta.

La serie, dividida en tres partes, explorará el origen del icónico hotel de asesinos, la pieza central del universo de John Wick. Porque John Wick se ha convertido por derecho propio en la saga más importante del cine de acción actual. No solo gracias a Keanu Reeves, sino a su apartado visual y a sus espectaculares coreografías, que han hecho las delicias de los fans de ese tipo de cine.

El reparto de ‘The Continental’ lo forman Colin Woodell, Mel Gibson, Mishelle Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb y Peter Greene.

Fecha de estreno: 22 de septiembre

Plataforma: Amazon Prime Video

Golpe de Revés

Sinopsis: Justine Pearce es una joven prodigio del tenis que con 17 años llega a semifinales de Roland Garros gracias a su esfuerzo y al exigente trabajo de su entrenador Glenn Lapthorn. Pero su prometedora carrera se ve truncada por una lesión así como la estrecha relación de confianza entre ambos. Cinco años después, la joven, que ahora trabaja como terapeuta, decide denunciar a su antiguo entrenador por abusos sexuales…

El tema de los abusos sexuales en el deporte de élite aún es un melón que tiene que abrirse del todo. La cercanía de los entrenadores a los niños y niñas desde una edad muy corta hay veces que se torna peligrosa. Y eso quiere denunciar Hania Elkington, creadora y directora de ‘Golpe de Revés’. Sí, se aborda el mundo del tenis, pero también de esos abusos de poder que se dan en ciertos sectores, como en este caso el deporte profesional. «La voz de las mujeres en el deporte nunca se ha oído tan alto y tan claro como en los últimos años».

Aidan Turner, uno de los protagonistas, habla así sobre su personaje. «Si eres médico, cuidador o profesor, es ilegal que mantengas relaciones con una persona a tu cargo menor de 18 años. Pero antes había una laguna legal que no se aplicaba a los entrenadores. ¿Eres un gran entrenador y te encanta enseñar a los niños o estás formando a jugadores jóvenes y por eso estás ahí? ¿Eres un gran padre y un gran marido o eres un monstruo y un sociópata? Era un malabarismo constante. Con algunos de los personajes que he interpretado es más fácil definir dónde están su moral y su ética».

Anna Chancellor, Lorenzo Richelmy, Manon Azem, Jessica Darrow, Tom Varey, Elizabeth Berrington, Amar Chadha-Patel, Steffan Rhodri, Maria Almeida y Harmony Rose Bremner completan el reparto.

Fecha de estreno: 24 de septiembre

Plataforma: Movistar Plus

Entre Tierras

Sinopsis: María (Megan Montaner), una mujer andaluza dedicada a cuidar de su familia desde que murió su padre decide sacrificarse por los suyos y acepta casarse con un terrateniente manchego que viene a su pueblo buscando esposa, a cambio de asegurarse el bienestar y el futuro de su madre y hermanos.

Aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada, sí que sabemos que ‘Entre tierras’ llegará este mes de septiembre a la plataforma de streaming de Atresmedia. Megan Montaner es la protagonista de esta historia en la que vemos el precio que tienen que pagar muchas veces las mujeres, sacrificando sus sueños por su familia. Unax Ugalde y Juanjo Puigcorbé completan el reparto de una serie que tendrá 10 episodios, cada uno de 50 minutos de duración.

Fecha de estreno: septiembre

Plataforma: ATRESplayer Premium

Déjate ver

‘Déjate ver’. / ATRESMEDIA

Sinopsis: Macarena Sanz es la protagonista de ‘Déjate ver’. Interpretará a Ana, la ayudante de un artista mundialmente famoso que está comenzando a desaparecer.

Otra de las nuevas series originales que llegarán este mes a ATRESplayer Premium. ‘Déjate ver’ está escrita y dirigida por Álvaro Carmona, responsable de la muy interesante ‘Gente hablando’, y tiene como protagonista a Macarena Sanz. Esta serie de 8 episodios cuenta en el reparto también con Iván Massagué, Joan Margós, Ramón Barea, Óscar Ladoira o Miki Esparbé.

Fecha de estreno: septiembre

Plataforma: ATRESplayer Premium

Gen V

Sinopsis: Estos jóvenes y competitivos héroes ponen a prueba sus límites físicos y morales, compitiendo por el codiciado primer puesto de la escuela. Pronto aprenderán que la ambición conlleva sacrificios y que la diferencia entre el bien y el mal no está tan clara como creían. Cuando los oscuros secretos de la universidad salen a la luz, los estudiantes deberán elegir el tipo de héroes en los que se van a convertir.

‘The Boys’ es, sin duda, uno de los grandes éxitos de Amazon Prime Video hasta la fecha. La adaptación de la novela gráfica creada por Garth Ennis sorprendió a todos y consigue colocarse entre lo más visto de la plataforma. Era cuestión de tiempo que el universo se ampliara, y ahora nos llega su primer spin-off: ‘Gen V’.

En este spin-off, los protagonistas son más jóvenes. Concretamente, universitarios. La historia se traslada a la Universidad Godolkin, el prestigioso recinto de Vought donde los estudiantes se preparan para ser los próximos miembros de los Siete. Y tienen en su reparto a Jaz Sinclair, Patrick Schwarzenegger, Chance Perdomo, Liza Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Sean Patrick Thomas, Clancy Brown y Marco Pigossi.

Fecha de estreno: 29 de septiembre

Plataforma: Amazon Prime Video