Netflix desvela el reparto completo de ‘Superestar’, la nueva serie de los Javis sobre Yurena

Durante la presentación de contenidos para el futuro próximo de Netflix, a la que ha asitido El Televisero, no solo nos han enseñado a la prensa sus nuevas películas y series para este 2024. También hemos podido saber más sobre uno de los proyectos más esperados de la plataforma en nuestro país. Y ese proyecto no es otro que ‘Superestar‘, la serie producida por los Javis y dirigida por Nacho Vigalondo. En esta serie, asistiremos al más puro underground de la televisión española de principios de 2000, cando Tamara, su madre Margarita o Leonardo Dantés se convirtieron en los personajes más famosos de nuestro país.

Presentada por Verónica Fernández, la Directora de Contenidos de Ficción en España y Portugal, hemos podido ver la primera imagen de ‘Superestar’, además de que sus creadores, los Javis, nos hayan contado por qué se decidieron a hacer este proyecto. «‘Superestar’ es una historia fascinante. Tamara es un personaje super contradictorio pero refleja muy bien lo que nos interesa a Javi y a mí. Esa idea de la televisión como arma de doble filo», ha explicado Javier Ambrossi sobre la serie. «Tamara es una antiheroina. Representa ese glitch del sistema».

«Fue un momento salvaje de la televisión y de España», ha añadido Javier Calvo. «Hay muchos biopic que dulcifican mucho la historia. Me encantó ‘Yo, Tonya’ (película de Margot Robbie sobre la polémica patinadora Harding). Me apetecía hacer un biopic salvaje, loco. Y esta España fue el principio de lo que vino después. Un momento en el que no había reglas. Se podía hacer todo y de todo en televisión».

Un reparto de ensueño

Durante la presentación, hemos podido ver la primera imagen de ‘Superestar’, con todo el reparto caracterizado como los personajes, y se ha llevado una sorpresa generalizada. Y no es para menos, porque la caracterización es increíble.

Estas serán las estrellas de la constelación #Superestar, la nueva serie creada por Nacho Vigalondo y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi.



✨Ingrid García-Jonsson será Tamara

✨Natalia de Molina será Loly Álvarez

✨Secun de la Rosa será Leonardo Dantés

✨Pepón… pic.twitter.com/4XoQYVljMI — Netflix España (@NetflixES) February 1, 2024

Así, tenemos a Ingrid García-Jonsson interpretando a Tamara (conocida ahora como Yurena); Natalia de Molina a Loly Álvarez; Secun de la Rosa a Leonardo Dantés; Pepón Nieto como Tony Genil; Carlos Areces será Paco Porras; Julián Villagrán es Arlequín y Rocío Ibáñez se pone en la piel de Margarita Seisdedos, la madre de Tamara.

«En ‘Superestar’ se puede ver cómo pagabas ese salvajismo de la televisión. Cómo Margarita Seisdedos vivió pasar de su pueblo a estar de repente en una entrevista en ‘Crónicas Marcianas’«, ha apuntado Ambrossi sobre uno de los detalles más interesantes de la propuesta. «En esa época había una viralidad increíble. Y esa viralidad por ejemplo consiguió que el disco de Tamara se convirtiera en número 1».

¿De qué va ‘Superestar’?

Con el cambio de siglo un cometa atravesó el cielo de España desmontando las leyes de la fama y el éxito, desintegrando la frontera entre lo popular y lo underground. Durante un par de años las portadas y las horas de prime time fueron conquistadas por famosos de otra dimensión. Criaturas que hasta entonces parecían condenadas a la burla y el desprecio y que acapararon nuestra atención sin adaptarse a ninguna normalidad. Un relato mágico donde caben conspiraciones esotéricas, noches eternas, ladrillos cuánticos, supervillanos multicolores y una improbabilidad hecha estrella: Tamara.

Otro nuevo proyecto de Los Javis

Pero no es el único proyecto que tienen Los Javis en marcha con Netflix. Porque también han anunciado durante la presentación de contenidos de la plataforma el remake de un clásico del cine español: ‘Mi querida señorita’. Estrenada en 1972, dirigida Jaime de Arimañán, y escrita por él mismo junto a José Luis Borau, y que protagonizó José Luis López Vázquez. Además, la película estuvo nominada al Oscar a Mejor película extranjera en 1973 y hoy puedes encontrarla en FlixOlé.

José Luis López Vázquez, en ‘Mi querida señorita’.

Aunque aún no han podido decir nada sobre el quién dirigirá o escribirá esta versión (Los Javis solo actuarán como productores), sí que han hablado del proyecto… y han filtrado que una de las protagonistas será Julieta Serrano. «Llevamos tiempo queriendo revisitar algín clásico. En nuestro cine hay grandes historias. A nosotros nos fascina ‘Mi querida señorita’. Esta pelicula fue la primera que hablaba de esto (la intersexualidad)».

«Es mas una adaptacion que un remake», ha querido puntualizar Javier Ambrossi. «Es una película icónica pero el tiempo ha cambiado y es el momento perfecto para llenar los huecos que deja la película original. El reto creativo es hasta dónde se puede actualizar sin perder la esencia».