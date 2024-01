Netflix ficha a Los Javis para producir su nueva serie sobre la vida de una mítica cantante

¿Quién no conoce hoy en día a Los Javis? Desde que triunfaran en el teatro madrileño gracias a su exitoso musical ‘La llamada’, no han parado de trabajar. Nos dieron ‘Paquita Salas‘, ‘Veneno’ o ‘La Mesías‘. Además de producir contenido con su productora SUMA Content, como ‘Cardo‘ o ‘Vestidas de azul’. Y ahora, tras su paso por Movistar Plus+, regresan a la plataforma que les vio crecer, Netflix, con su nuevo proyecto. ‘Superestar’, una serie basada en la historia de Yurena, aunque muchos la conocimos como Tamara.

Tamara Seisdedos (o Yurena, o Ámbar) se consolidó como la líder de esos famosos que aparecieron a comienzos de los 2000 gracias a ‘Crónicas Marcianas’ o ‘Aquí hay tomate’. Esos farolillos que levantaban cejas al gran público, que se convertían en el hazmerreír de la gente, pero que pese a todo, seguían poblando titulares, portadas y programas de prensa rosa. Tamara, Leonardo Dantés, Arlequín o Tony Genil eran los principales nombres de esa cuadrilla que tantas horas televisivas generaron. Y ahora Los Javis han puesto su foco en ellos para producir nueva serie.

Creada por Nacho Vigalondo (‘El otro lado‘), la serie girará en torno a los comienzos artísticos de la cantante Yurena, que se dio a conocer como Tamara. Sí, la responsable de ‘Hoy voy a salir a por ti’ o ‘No cambié’. Esta producción contará con 6 episodios dirigidos por el propio Vigalondo junto a Claudia Costafreda (‘Cardo’) y escritos por Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra y Claudia Costafreda.

Se llame como se llame, Yurena siempre fue una estrella de otro planeta. 💫 Comienza la producción de #Superestar, la nueva serie producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi y creada por Nacho Vigalondo. pic.twitter.com/0zEEcSIiA0 — Netflix España (@NetflixES) January 11, 2024

Vuelve el tamarismo

“No hay nada que nos guste más que el pop y mirar hacia atrás, a la historia de nuestro país. Si hay una época salvaje en la que todo era posible, esa es la época del tamarismo, donde los más insospechados protagonistas acapararon horas y horas de televisión”, afirma Javier Calvo, el 50% de Los Javis.

“Cuando uno se enfrenta a una serie basada en hechos reales, lo más importante es encontrar el punto de vista. ‘Superestar’ lo ha encontrado gracias a la mente brillante y loca de su creador, Nacho Vigalondo. La serie tiene detrás un buque de talento como pocas veces había visto antes. Es el homenaje a una época de España que merece ser revisitada. Como productores, estamos emocionados de poder compartir este viaje con Netflix”, añade Javier Ambrossi.

¿De qué va ‘Superestar’?

Con el cambio de siglo un cometa atravesó el cielo de España desmontando las leyes de la fama y el éxito, desintegrando la frontera entre lo popular y lo underground. Durante un par de años las portadas y las horas de prime time fueron conquistadas por famosos de otra dimensión. Criaturas que hasta entonces parecían condenadas a la burla y el desprecio y que acapararon nuestra atención sin adaptarse a ninguna normalidad. Un relato mágico donde caben conspiraciones esotéricas, noches eternas, ladrillos cuánticos, supervillanos multicolores y una improbabilidad hecha estrella: Tamara.