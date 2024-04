Ángel Cristo se enfrenta a la peor noticia en ‘Supervivientes’ tras su boda con Ana Herminia

Ángel Cristo vivió su momento más especial en ‘Supervivientes’ el pasado domingo con la boda mediante el rito garífuna con Ana Herminia. Fue un acontecimiento televisivo. Pero la celebración se vio empañada por los vetos a varios compañeros: Arantxa del Sol, Javier Ungría, Marieta, Miri y Rubén Torres.

Aun así, los discriminados no se perdieron nada del ‘enlace’ hondureño y lo vieron, con palomitas, a través de un monitor que les facilitó la organización. Y sus reacciones mientras visualizaban la escena fueron demoledoras. Una rajada que traerá cola cuando Ángel la descubra en la próxima gala del reality. Todo ello no se vio en ‘Conexión Honduras’ y son imágenes inéditas.

«Ella será muy mona y todo lo que tu quieras pero a mi esto me da un cringe que no veas», soltó Miri. Palabras que sorprenden (y mucho) después de haberse reconciliado con Ángel Cristo. «La boda muy guay, pero todo un circo», sentenciaron tanto ella como Marieta, las líderes de esa monumental y despiadada rajada contra la pareja.

«Menos mal que las invitaciones eran limitadas», agradeció Marieta con sorna, mostrándose contenta con el veto. «Y por mi también», suscribió Miri después de haber llorado por no poder asistir. Una traición en toda regla. «Me da vergüenza ajena», llegó a verbalizar esta última mientras veía el emotivo momento del ‘sí quiero’ entre Ángel y Ana. «Me ha dado entre grima y risa», comentó con desdén la exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones 7’.

«Entre los dos han montado un circo de cara a los demás (la audiencia)», señaló Miri. «Se llama negocio», le matizó Marieta, insinuando que todo es un burdo montaje para dar que hablar en ‘Supervivientes’ y mantenerse en el candelero cuando el programa de supervivencia acabe.

Acto seguido, Marieta destapó algo impactante que no se había visto. Le contó a Miri que Ana Herminia había tratado de ensuciar la amistad que mantienen: «Aquí te ha vendido y ella te manipuló nombrando a tu padre para que cayeras. Pero cuando yo fui a hablar con ella me metió mierda de ti y me dijo: ‘Miri muy amiga tuya pero bien que ha elegido a Ángel en su grupo’. Y le respondí: ‘me parece muy bajo que metas mierda de Miri'».

«A mi me da igual si te llevas bien con Ángel o no, pero como te tengo cariño y eres mi amiga, te cojo y te digo: ‘tía, has hecho el ridículo'», le espetó Marieta por haber cedido y haberse redimido ante Ángel Cristo y Ana. «Pues habré hecho el ridículo pero al menos le he pedido perdón y me he quedado tranquila», termina esa conversación que, cuando sea desvelada a Ángel, hará implosionar los Cayos Cochinos y le borrará de un plumazo esa felicidad.