El padre de Miri deja al descubierto un acuerdo respecto a Ángel Cristo en ‘Supervivientes’

La próxima entrega de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ estará cargada de emoción por el reencuentro entre Miri y su padre. Como ya anunció Sandra Barneda este domingo, el padre de la actriz viajará hasta los Cayos Cochinos para reencontrarse con su hija, y antes de poner rumbo a Honduras ha revelado lo que está planeando con el programa para la gran sorpresa.

«Va a ser magnífico, va a desplazar mucha energía y lo vamos a hacer de una manera muy especial, muy original. Estamos hablando algunas cosas para darle la sorpresa más divertida», adelantó el padre de Miri en plató después de que Sandra Barneda anunciase la sorpresa.

Aunque no ha querido desvelar muchos más detalles sobre el acuerdo al que ha llegado con ‘Supervivientes’ para el gran reencuentro, Eduardo se mostró muy emocionado. «Quiero darle un fuerte abrazo, auparla, fomentar que sea natural como siempre es, que tenga esa chispa, esa energía tan buena… No falta nada ya», señaló el principal defensor de Miri.

El padre de Miri adelanta cómo será el reencuentro con su hija en ‘Supervivientes’

Pero Sandra Barneda no perdió el tiempo, y quiso preguntar al padre de la concursante por Ángel Cristo, con quien también tendrá que reencontrarse en Honduras. «No sé lo que le diría. Encantado de conocerte Ángel, eres una persona muy especial, que te vaya la vida muy bien, me voy a ver a Miri porque tengo ganas de verla a ella», explicó Eduardo.

Eduardo, padre de Miri y Sandra Barneda en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’

Podría tratarse de un momento cargado de tensión, ya que aunque en las últimas horas de ‘Supervivientes’ Miri y Ángel han intentado llegar a un acercamiento, no consiguen llevarse bien. El padre de la concursante reveló este domingo que, en connivencia con el programa, incluso tenía un regalo de bodas para el hijo de la vedette, pero que finalmente no se lo llevará en su visita.

«No me ha gustado el rollo que están llevando, esa forma de comportamiento… No me afecta que no hayan invitado a Miri a la boda. Pero no me gusta el comportamiento cambiante, desagradable…«, sentenció Eduardo sobre el último desencuentro entre Ángel y Miri previo a que el concursante y Ana Herminia se diesen el sí quiero en directo desde las playas de Honduras.

Y es que, este intento de acercamiento entre ambos se ha vuelto totalmente en contra de Miri, a quien sus compañeros de ‘Supervivientes’ no han dudado en tacha de falsa por su cambio de opinión sobre Ángel Cristo. La concursante no atraviesa su mejor momento del concurso, pues se enfrenta a la expulsión la misma semana en la que la acusan de seguir «una estrategia».