Desenmascaran a Miri por lo que esconde su radical giro con Ángel Cristo en ‘Supervivientes’

Miri Pérez-Cabrero y Ángel Cristo han sido enemigos irreconciliables en lo que llevamos de ‘Supervivientes‘. Al menos eso parecía puesto que las broncas entre los dos han sido una constante. Sin embargo, al relación entre los dos concursantes ha dado un giro radical tras su reconciliación. Un gesto que ha levantado numerosas críticas por parte de sus compañeros, quienes aseguran que detrás de todo hay una estrategia por parte de la concursante.

«Si ella ha visto que este concursante es fuerte es me reconcilio. Jugando sus cartas… Es un poco raro. Bueno, no es raro, es someterte. Cada uno se mueve a su manera, mueve sus cartas», ha compartido Javier Ungría. Por su parte, Kiko Jiménez ha tildado la actitud de Miri de «estratega». Unas palabras que han provocado la ira de la principal aludida: «Aquí parece que cambiar de opinión está penalizado. Parece que pedir perdón es algo malo».

Además, la joven ha advertido: «Yo voy a cambiar de opinión las veces que a mí me salga del coño en este programa. Entonces, tú puedes que un día te caiga bien una persona, al día siguiente caer mal… Yo no sigo ninguna estrategia, al día siguiente pedí perdón. He visto cosas de Ángel buenas, tuve una conversación con Ana que me tocó mucho y, bueno, pues hacer las paces parece que sea algo malo. No sé por qué se me penaliza con esto cuando simplemente estoy siguiendo a mi corazón, a como me siento y a intentar generar un buen rollo en el grupo».

La crítica de Kiko Jiménez que sonroja a Miri

Tras este alegato, Kiko Jiménez ha saltado para cuestionar la actitud de la superviviente: «Si a mí me da igual, lo que pasa es que cuando llegué me chocó que eran enemigos y era algo insalvable y justo ahora se perdonan, luego se reconcilian… Oye, que hagan lo que quieran, pero me choca y me huele a estrategia». También Arantxa del Sol se ha sumado a las críticas contra Miri: «Sorprendida al principio, pero ya no me sorprende nada porque lo he visto muchas veces en Miri».

Al escuchar a sus compañeros, Miri ha explotado: «Pero, ¿qué pasa? ¿que en esta vida no se puede pedir perdón? A mí todo el mundo me está diciendo es que Miri y tenemos una relación de amor-odio». Un comentario que Kiko ha rebatido soltándole: «Sé sincera porque cuando llegó Arantxa de cargarse a Laura te arrimaste a ella corriendo y eso puede ser algo que digas, bueno vale, es algo puntual , pero es que justo él se salva el primero la semana pasada y de repente vas corriendo a pedirle perdón».

Arantxa del Sol a la yugular de Miri

Visiblemente molesta, Miri ha deslizado: «Parece que aquí mi relación con Ángel le afecta a todos. Me afecta a mí, no a nadie más. Vamos». «Hombre, podremos comentarlo», le ha soltado Kiko Jiménez con cierta sorna. Por su parte, Arantxa ha sido más directa al asegurar: «Que se te ve el plumero, vamos». «Yo soy así dentro y fuera del programa. A mí me da igual lo que opinéis vosotros, me da igual lo que opine la gente de fuera o el Papa de Roma. Yo soy así. Soy una tía que perdono, soy una tía que me gusta pedir perdón, que me gusta cambiar de opinión y que intenta estar bien con las personas de su alrededor», se ha defendido Miri.

Un argumento que a Arantxa del Sol no le ha bastado puesto que ha vuelto a cargar contra la joven: «Lo que pasa es que llama la atención los movimientos y los tiempos, sobre todo, cuando pides perdón». «Que luego cambien las cosas, obviamente pueden cambiar. ¿Que yo pido perdón por estrategia? No y no tengo ningún miedo al tema de estar nominada. Yo soy así aquí y fuera», ha concluido Miri.