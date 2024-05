Óscar Díaz, ganador de ‘Pasapalabra’: «No es injusto que Moisés se vaya, hay que dar paso a nuevos concursantes»

No hay duda de que es el personaje más buscado en las últimas horas. Este miércoles, Óscar Díaz se coronó como el ganador del bote de ‘Pasapalabra’ de 1.816.000 euros. Con su victoria se sitúa en el Olimpo de los super ganadores con el quinto bote más alto de la historia del concurso que presenta Roberto Leal.

Tras 157 duelos con Moisés Laguardia, Óscar Díaz consiguió ganarle la batalla al riojano después de una reñidísima competición que les ha hecho ser grandes amigos.

Un día después de la emisión del Rosco, que arrasó en audiencias al anotar un 30,1% y 3.243.000 espectadores, en El Televisero hemos podido hablar con Óscar Díaz sobre cómo se siente tras llevarse el ansiado bote, su relación con Moisés y que piensa de que Hacienda se lleve en torno al 40% del premio total.

¿Cómo te sientes tras haberte llevado el bote y sabiendo que entras en el TOP 5 de los botes más altos de la historia de ‘Pasapalabra’?

Es una vorágine tremenda y divertida por otro lado. Y lo llevo razonablemente bien. Nunca he sido de llevar el control de números, ni de número de programas que llevaba, ni la cantidad de dinero acumulada. El bote para mí siempre ha sido una entelequia, ahora es fácil decirlo y puede parecer incluso ventajista pero nunca he pensado con claridad en la posibilidad de conseguirlo.

¿No te esperabas que el bote pudiera estar cerca?

Tenía un rival maravilloso y magnífico, yo intentaba estar a la altura, hemos librado duelos muy chulos y se supone que salvo accidente, salvo eliminación o que perdiéramos la silla azul parecía que la cosa estaba acotada para que uno de los dos se terminase llevando el premio. Pero aún así como la dificultad de las preguntas nos parecía tan peliaguda no sé si de verdad lo veíamos cerca.

Pero bueno Moisés en una entrevista con Susanna Griso en ‘Espejo Público’ ha dicho algo que tenía mucha razón y es que al fin y al cabo estar participando es comprar papeletas y en algún momento yo he tenido la suerte de encontrar esa papeleta de ese arquitecto alemán que yo tenía en mi base de datos porque lo metí por a saber qué motivo y me preguntaron por él. Entonces me ha pillado un poco desprevenido porque no ha habido un crescendo como pasó en el caso de Orestes y Rafa que en el último mes o mes y medio se veía que estaban muy cerca y que podían llevarse el bote cualquiera de los dos en cualquier momento, lo nuestro ha sido un poco más inopinado.

¿En qué momento fuiste consciente de que podías completar el Rosco o hasta que no te dijo Roberto ‘correcto’ en la F no te diste cuenta?

Fue más lo segundo porque si es cierto que pasé en algunas palabras que eran aparentemente sencillas y había sacado otras que eran más complicadas, pero pasé por no equivocarme porque te preguntan por jarrón y se te pasa por la cabeza que puede ser también jarra y no la quieres liar porque puede haber matices.

Luego las complicadas eran ya las ajenas al diccionario. La «S» me sonaba muchísimo y estaba seguro de que podía saberla, pero estaba más preparado para ganar ese programa y no tener que ir a la silla azul y estar más tranquilo. Y luego la «F» la había aparcado porque al escucharla al principio no sabía como meterle mano pero luego una vez escuchado por segunda vez pues ya pienso en arquitectos por la «F» que fueran de esa época y pensé en varios pero al final por alemán solo tenía uno en mi base de datos aunque no con esa obra, pero opté por decirlo porque no tenía seguridad y dio la casualidad de que era y ese boleto salió premiado.

Óscar Díaz, sobre lo que se queda Hacienda de su premio: «Es una cifra alta y yo con ese dinero podría hacer otras cosas, pero no me duele en absoluto»

Han sido 157 duelos los que os habéis enfrentado Moisés y tú y al final es indudable de que habéis hecho piña y ya sois casi familia. ¿Cómo es vuestra relación fuera de las cámaras y cómo va a ser ahora que no vais a coincidir todos los días?

Evidentemente ahora necesariamente será lejana pero espacialmente, aunque seguirá siendo estrecha en el fondo que al final es lo que importa . Es cierto que competir con Moisés ha sido una suerte para mí. Primero porque en el plano competitivo e ha obligado a ser mejor, porque cada victoria e daba oral porque era ganar a un grandísimo jugador, por no decir el mejor de la nueva era de ‘Pasapalabra’ y cada derrota era una acicate para prepararme más y ser mejor o estar más atento y no fallar en cosas que he hecho para fallar.

Y luego al margen de como he mejorado como concursante, la convivencia con él ha sido tremendamente fácil y eso ayuda una barbaridad. El hecho de sintonizar tan bien con alguien con el que compartes tantas horas al día ya sea en los tiempos muertos, en las comidas, en los ratos entre programa y programa o en los parones que hay en cada grabación te ayuda mucho porque a lo mejor con otra persona si no congenias se hace duro. Creo que somos muy diferentes pero a la vez tenemos muchos puntos en común. Sabíamos cuando el otro necesitaba silencio o cuando le apetecía hablar y tener esa sintonía era importante. Le tengo mucho cariño y como concursante es espectacular.

Hay mucha gente que considera injusto la norma de ‘Pasapalabra’ que obliga al que no se lleva el bote a tener que abandonar también el programa. ¿Crees que se debería cambiar?

Responderte yo, que he sido el que he ganado, puede parecer ventajista o aprovechado. Pero yo lo he dicho alguna vez tanto en público como a concursantes y a la gente que me ha preguntado sobre ello todo este tiempo, obviamente es una puñeta. Hay mucha gente que sigue el programa por esa rivalidad y porque es como en el fútbol que empatizas con un equipo u otro y con un concursante o con otro y a Moisés le sigue muchísima gente y es normal que haya rechazo ahora a esa norma.

Pero por otro lado, no has perdido un día que si pierdes un día tienes la oportunidad del reenganche en la silla azul o irte a tu casa si no la pasas. Pero esto es perder la prueba más importante por lo que no creo que sea injusto. Y creo que si ya de por sí la rotación de concursantes es menor porque tendemos a ser muy pesados los que estamos ahí dando guerra, no está de más que suceda que haya cambios. Y te dan la oportunidad un tiempo y no has sabido aprovecharla o la suerte no ha estado contigo pues hay que dar paso a nuevos concursantes.

Cada vez que un concursante gana un bote o un premio tanto en ‘Pasapalabra’ como en otros concursos se habla mucho del dinero que se lleva Hacienda que es como un 40%. Hay gente que considera que es demasiado dinero, ¿tú crees que es justa esa cantidad?

No me parece nada injusto. Lo que me parecería injusto es que un trabajador ganando lo mismo que he ganado yo, que es una cifra muy aparatosa, tributara más que yo por el mero hecho de haberlo ganado en televisión y que el tipo impositivo fuera inferior, eso sería lo injusto. La base de una sociedad justa es que haya un equilibrio y que haya proporcionalidad entre los ingresos y los gastos. Es una cifra alta y yo con ese dinero podría hacer otras cosas pero no me duele en absoluto que se lo lleve Hacienda que al final es un dinero que sirve para tener unos servicios, una sanidad y una educación buena.

Has hablado mucho de lo que harías con el premio, pero ahora que ya sabes que es tuyo, ¿Cuáles son los planes prioritarios?

Pues lo que dije de la hipoteca, dejar un colchón para ayudar a la familia y guardar para posibles emergencias. Me gusta mucho el cómic y la ilustración y quizás busco alguno así especial. Es un pequeño capricho que quiero darme, bien algún comic o una página de cómic que me guste y ponerla en el poco hueco que tengo en las paredes.

Tú eres de esos que están en la lista de los llamados «concursólogos» porque has participado en varias etapas de ‘Pasapalabra’ así como en ‘Saber y ganar’ o en ‘Boom’. ¿Ahora que te has llevado el bote prefieres plantarte y retirarte o se te queda el gusanillo de participar en otro concurso de los que aún no has participado?

Al margen de las consideraciones puramente económicas, los que vamos a los concursos es porque nos gustan los concursos. Luego ya el hecho de aprovecharlo, el sentido utilitario de sacarle partido, de ganar un dinero que nos ayuda y es un sobresueldo ocasional o intermitente está muy bien. Pero sobre todo es porque nos gusta, porque hemos sido y somos espectadores de todos esos concursos y en un momento dado hemos dado el salto al otro lado.

Dicho esto que parece indicar que si me gustaría seguir probando en otros concursos, lo veo complicado. Hombre si en ‘Pasapalabra’ me requieren para algún especial por el aniversario o por alguna competición de ganadores y si me dan palmas yo me arranco pero se me hace difícil pensar en acudir a otro concurso televisivo ahora mismo.

¿Y te verías dando el salto a ‘El cazador’ como han hecho otros ex concursantes como Orestes, Paz o Lilit?

No lo sé, me cuesta verlo. Voy a decir el no, no lo creo. Pero la verdad es que me cuesta verme ahí, me veo más en un papel secundario e intermitente y ocasional. No soy muy taurino, pero diría eso de que me quedo para corridas benéficas (risas).