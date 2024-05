Marieta quita la careta a Gorka en ‘Supervivientes’ al revelar sus verdaderas intenciones

El posible flirteo entre Marieta y Gorka en ‘Supervivientes 2024‘ sigue dando de lo que hablar. En esta ocasión, unas incendiarias declaraciones de Gorka contra ella y Miri han colmado la paciencia de la concursante, que ha explotado y, en plena gala del reality, se ha levantado para posicionarse de una vez por todas frente al vasco. La relación entre ellos está rota.

«Que sepa todo el barco que sois las más falsas del programa. Ibais a venir supuestamente a mi boda… Estáis dando bombo a una cosa que no es cierto y, si sois buenas personas, se os debería caer la cara de vergüenza, pero ya se os caerá, tranquilas. A ti, Miri, lo que pasa es que estás despechada. La primera semana te enamoraste de mí y no te hice ni puto caso. No te tocaría ni con un palo», ha sido el furibundo ataque de Gorka a Miri. Por su parte y al darse por aludida, Marieta ha explotado diciendo: «Yo no necesito fake carpeta ni la he montado… Vete a tomar por el culo».

Unas palabras que han resonado en La Palapa, puesto que tras escuchar dicho fragmento, Marieta ha tomado la palabra. «Gorka por fin ha salido el agua y va a hablar. Es un momento crucial, pero también tengo que decir una cosa. Me hace mucha gracia que vayamos diciendo «eres una sinvergüenza» así rollo machito, máquina cuando yo no me he lucrado de la situación», ha comentado la concursante.

Visiblemente enfadada, Marieta ha alzado la voz para afearle a Gorka su conducta y revelar las pretensiones reales que tenia al entrar en ‘Supervivientes’: «No entiendo lo de la cara de vergüenza. Lo que pasa es que se me han hinchado los ovarios porque él fue el que vino aquí diciendo que estaba soltero y que qué tipo de chicas había. Si estás seguro de la relación que tienes fuera, de ti mismo y de las relaciones de amistad que haces aquí, primero no montas este circo que has montado y, segundo, vienes a la ventana y me dices a la cara «no quiero volver a hablar contigo» y no decir de repente aquí que soy una sinvergüenza cuando aquí me suda el capullo y lo siento por las palabras tu relación con Miri, con Andrea o con perico el de lo palotes».

Estos 2 minutos de Marieta hundiendo a Gorka es magia pura de verdad.



Lo estoy GOZANDO #SVGala11 pic.twitter.com/5qe8mYVZKf — COMENTO TV 📺💫 #Kikovivientes (@comentemostele) May 16, 2024

La respuesta de Gorka ante el posicionamiento definitivo de Marieta

Ante los ataques recibidos, Gorka ha intentado excusarse poniendo en cuestión la versión de Marieta. «¿Has dicho que te dije que estaba soltero? El primer día dije que tenía novia y creo que lo he estado gritando a los cuatro vientos», le ha afeado él. «Para entrar aquí tuviste que decir que estabas soltero y que qué tipo de chicas venían en el casting», se ha reafirmado ella.