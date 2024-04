Lo que ha hecho Ángel Cristo en su boda con Ana en ‘Supervivientes’ supera lo imaginado

Ángel Cristo se ha convertido en el autentico protagonista de la última entrega de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. El concursante ha celebrado uno de los días más especiales de su vida, puesto que el náufrago se ha casado en pleno directo con su pareja, Ana Herminia, mediante el rito garífuna. Todo se ha retransmitido en riguroso directo.

Para una ocasión tan especial y emotiva, la organización ha citado a Ángel Cristo y a un nutrido grupo de compañeros en una playa de los Cayos Cochinos. Junto a Laura Madrueño, todos han esperado la llegada de la novia en una gran barca y en mitad de un espectacular atardecer. Ya juntos los dos han disfrutado de una ceremonia con sus votos y su esperado ‘sí quiero’.

Pero este particular enlace se ha visto marcado por el impresionante rap de Arkano. El compañero de Ángel Cristo ha querido dedicarles unas emotivas palabras a los dos que ha emocionado a todos los presentes. Acto seguido, el novio no ha dudado en atreverse y dedicarle unas rimas a Ana que han impactado a propios y extraños. «Sí, pero no tan largo, ¿vale? Para mí es difícil pero a lo mejor necesito que Arkano me eche una mano», se le escuchaba decir al concursante antes de que se animara a rapear. Un instante que nadie se esperaba.

A continuación, Ángel Cristo se ha lanzado de una vez por todas y ha pronunciado las siguientes rimas en forma de rap a su futura mujer: «Mi amor, aunque creas que soy el domador, tú manejas el látigo mejor que yo. Así que dejemos el drama, coge tu látigo y átame a la cama«.

Ha sido el gran momentazo de la noche y ha ruborizado a todos los presentes, quienes no han dudado en deshacerse en aplausos y vítores. «Sin palabras me habéis dejado ahora mismo. Antes de que te ate a la cama, vamos a ver si acaba la boda», ha deslizado Laura Madrueño, que no sabía dónde meterse.