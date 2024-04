Ana Herminia desmonta en directo los intereses de la dirección de ‘Supervivientes’ con Ángel Cristo

La boda entre Ángel Cristo y Ana Herminia en ‘Supervivientes 2024′ está dando mucho de lo que hablar debido a los vetos impuestos por los protagonistas. Tal y como ha dado a conocer la organización, no todos los compañeros de Ángel podrán ser testigos del «sí quiero» y del banquete posterior a decisión del novio.

Una versión que, a pesar de ser la oficial, podría no ser así. Y es que la pareja de Ángel no se ha quedado callada y ha destapado en directo las estrategias que la organización del reality estaría orquestando para generar tensión y crispación entre los concursantes. Dicho momento ha quedado en evidencia justo cuando Sandra Barneda le ha preguntado por los supuestos vetos impuestos por Ángel Cristo.

«Ya estoy aquí de nuevo. Ana, te decía que esas invitaciones no han llegado para Arantxa, Miri, Marieta, Javier y para Rubén Torres. ¿Qué te parece que Ángel haya decidido no invitarles?», le ha preguntado la presentadora. Acto seguido, la principal aludida ha respondido: «Me sabe mal. Estoy convencida de que Ángel hubiese querido que vinieran todos, estoy convencida y yo también. Para mí son todos ganadores».

Una postura que iba en la línea de lo anunciado por Ana durante la última gala, cuando aseguró que quería invitar a todos los concursantes por humanidad. Sin embargo, Sandra Barneda ha seguido insistiendo en los vetos ejecutados por Ángel: «Ya, pero no les ha invitado». Lejos de morderse la lengua, Ana Herminia ha sembrado la duda al afirmar: «Ya, pero bueno. Yo me entiendo». «Pero yo no te entiendo», ha intervenido la presentadora para invitarla a ahondar en dicha polémica.

Queriendo salir del paso y sin profundizar en el tema, la pareja de Ángel Cristo ha asegurado: «Le habrán dado (la dirección) esas invitaciones y algunas veces el banquete cuesta mucho dinero y no hay para todos». Finalmente, la presentadora ha concluido emplazándola a hablar de la polémica en otro momento: «Ah, que es por el dinero y por el banquete. Bueno, luego me lo cuentas».

Sin duda, con esas declaraciones en clave, Ana estaba dejando caer que la organización de ‘Supervivientes’ había inducido a Ángel a vetar a los citados compañeros.

