Sandra Barneda se sale de su tono habitual en ‘Así es la vida’ y dice ‘basta ya’ a Edmundo Arrocet

La entrevista de Edmundo Arrocet en ‘De Viernes’ ha generado mucha controversia en los programas de Telecinco. Este lunes, ‘Así es la vida’ resumía las declaraciones del humorista para que Carmen Borrego se manifestara por primera vez. Pero si ha habido alguien que se ha mostrado indignada ha sido Sandra Barneda.

Y es que la presentadora de ‘Así es la vida’ no se ha podido contener al expresar su indignación por lo que está haciendo Edmundo Arrocet con la imagen de María Teresa Campos. Todo después de ver como Raquel Arias trataba de defender al humorista asegurando que a Edmundo Arrocet le había molestado mucho todo lo que han dicho de él en los últimos meses.

«Más allá de si uno tiene la potestad o no para hablar, yo me fijo en el tono», recalcaba Sandra Barneda. «Porque él está molesto», replicaba Raquel Arias. «Perdóname Raquel pero me da igual que estés molesto porque mirar hacia arriba, hacer comicidad porque cuando alguien pierde y no sabemos por qué miramos al cielo. Y hacer una parodia de cuando Carmen estaba echa una mierda en una situación extrema reírse de eso, el resto me da igual», sentenciaba la presentadora.

«Me ofende sobremanera porque se está riendo de cualquier duelo de cualquier persona, no solo de Carmen, así que a mí me da igual», añadía la presentadora. «Si hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo», aseveraba Raquel Arias. «Y sobre todo que me gustaría ver a Edmundo que hablara, pero que hablara sin cobrar y que lo hiciera por Teresita como dice él porque cada vez que habla hay un talonario de por medio. Y si lo hiciera por el bien de Teresita me encantaría que lo hiciera sin cobrar, pero cada vez que habla cobra», proseguía diciendo enfadada Sandra Barneda.

Sandra Barneda, indignadísima con Edmundo Arrocet: «Que no la ridiculice»

Lejos de quedarse ahí, Sandra Barneda se mostraba más cabreada que nunca por lo que está haciendo el humorista con María Teresa Campos. «Y cada vez con una falta de respeto que si solo yo digo, es que si has estado seis años con una persona a la que has querido déjala en paz. Da igual lo que hablen sus hijas, déjala en paz como hiciste en su momento. Se murió y hacía cinco años que no sabías nada de ella», aseveraba la presentadora.

«Ya está puedes entrar en un programa, puedes hacer una entrevista pero ver a una persona que habla con esa inquina, con esa maldad es que me duele muchísimo. Me duele por María Teresa Campos que es una grande de este país, punto. Y ya está. La estamos ridiculizando y convirtiendo en un esperpento y esta señora fue una de las grandes pioneras de este país en el periodismo y nunca se metió muy pocas veces en hacer algo así», insistía Barneda indignada.

«Y me parece que ya basta. Edmundo si habla que hable, pero que no la ridiculice de este modo mirando al cielo diciendo ‘ay Teresita’. A mí me ofende como periodista y como compañera de María Teresa Campos me sobra. Y me he cabreado hoy pero es que no puede decir otra cosa lo siento. Es que me he enfadado, es que María Teresa Campos ha estado muchos años en Mediaset y me duele sobremanera que un señor llamado Edmundo Arrocet haga tonterías de ‘Ay Teresita, que me parta un rayo y mandando mensajes al cielo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Basta ya!»