Edmundo Arrocet utiliza ‘De Viernes’ para amenazar así a Carmen Borrego y Terelu Campos

Este viernes 19 de abril Edmundo Arrocet ha reaparecido en televisión. El que fuera pareja de María Teresa Campos ha concedido una entrevista, en exclusiva, a ‘¡De Viernes!’ para hablar de su relación con la fallecida comunicadora y también con las hijas de esta, Terelu Campos y Carmen Borrego.

El humorista chileno ha vuelto a arremeter contra las hermanas Campos, recordando lo que estas dijeron de él: «Chulo, sinvergüenza, que no tenía ni un duro… no tienen ni idea. Entiendo que es una manera de vivir metiendo fuego, pero a veces se les pasa la mano mucho».

Sobre la relación de María Teresa Campos con sus hijas, Edmundo Arrocet reconoce que «se quejaba más de Carmen. Con Terelu ella estaba más tiempo y yo con Carmen, que me desmienta ella, he estado dos veces comiendo en su casa y nada más». «Muchas veces veía que Teresita estaba muy triste. Yo he visto llorar a Teresa por sus hijas. Lo único que puedo decir es que Teresita me decía a mí ‘para querer a estas niñitas hay que ser su madre'», asegura.

La advertencia de Edmundo Arrocet a Terelu y Carmen Borrego: «¿Les queda claro?»

El cómico ha definido a Carmen Borrego como «inteligente y astuta». Según él, la exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ «está por encima del planeta. Tiene complejos que son inevitables». Pero, lejos de quedarse ahí, ha confesado que Carmen y Terelu le deben dinero: «Parte de ese dinero es de lo que yo dejé a Teresita y no me lo han devuelto. Sus hijas deberían devolvérmelo por moral. No voy a demandar, eso sería hacer sufrir a Teresita».

El chileno también se mofó de uno de los momentos más comentados de Carmen en ‘Supervivientes 2024’, donde se derrumbó al recordar a su madre: «Un drama que te puedes morir… De repente, escuchar eso, lo encuentro tan falso. Siempre mirando para el cielo… ¿Qué es eso? Es que no lo entiendo».

Por último, Edmundo Arrocet ha respondido con una amenaza a las últims declaraciones de Carmen Borrego en las que dejaba claro que iba a ir «hasta el final» con él. «Que me demande, por favor, se lo suplico. Si esto se corta y ya mañana no empiezan con payasadas, yo no tengo problema en cortarlo porque no tengo ningún interés. Pero si ellas siguen yo voy a seguir diciendo porque a mi Teresita me contaba todo. Escuchadme, chicas, todo. ¿Les queda claro? Todo», sentencia, a modo de advertencia.