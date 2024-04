Alejandra Rubio ve a Edmundo Arrocet en ‘De Viernes’ y le desbarata con dos frases sentenciadoras

El conflicto familiar de las Campos vivirá un nuevo episodio este viernes con la nueva entrevista que ofrecerá Edmundo Arrocet en ‘¡De Viernes!’. Así, el cómico será el protagonista de este viernes después de que la semana pasada fueran Carmen Borrego y Terelu Campos las que se sentaran en el espacio de Telecinco. Tras ver un avance de sus declaraciones, Alejandra Rubio ha desmontado su testimonio en ‘Así es la vida’.

Y es que Edmundo Arrocet ha aprovechado la guerra abierta entre José María Almoguera y su madre Carmen Borrego para echar más leña al fuego y volver a dejar al paradas a las hijas de quién fue su pareja durante seis años, María Teresa Campos.

Antes de ver la entrevista íntegra a Edmundo Arrocet, ‘Así es la vida’ ha ofrecido un avance de lo que veremos en ‘¡De Viernes!’. En dicho avance se ve al cómico desafiando a Alejandra Rubio para que diga cuantas veces fue a ver a su abuela cuando él estaba con ella. «Chicas escuchadme, María Teresa me contaba todo. To-do», les advierte Bigote.

Y después de ver un compendio de las las declaraciones que ha dado Edmundo Arrocet al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, Alejandra Rubio no se ha podido contener con su reacción. «Tengo ganas de escuchar a ver qué tiene que decir y si dice alguna verdad», soltaba la colaboradora de ‘Así es la vida’.

Alejandra Rubio sentencia las incoherencias de Edmundo Arrocet

Después Sandra Barneda hacía la broma de que según Edmundo ella no visitaba «NA-DA» a su abuela. Era entonces cuando Alejandra Rubio no dudaba en desmontar esa acusación del que fue novio de su abuela. «Que yo no visitaba a mi abuela… A ver, es que eso es surrealista, porque él dijo en su día que nadie iba a ver a su abuela excepto yo«, sostenía la hija de Terelu.

Y es que a Alejandra Rubio le llamaba la atención que después de que en los últimos tiempos Edmundo Arrocet siempre hablara bien de ella ahora también la cuestione y trate a su primo José María como el que más se preocupaba por la presentadora. «Yo estoy muy tranquila. Ahora pone a Jose por las nubes, antes me ponía a mi. Antes decía que la que más veía a mi abuela era yo y ahora es José. Es que todo lo que dice no es verdad. Es que se cae por su propio peso todo lo que dice», sentenciaba.

Además, Edmundo no se acobarda y asegura que Borrego es una «persona inteligente y astuta» y se atreve a calificar a las hijas de María Teresa Capos como unas «malagradecidas». «Decía que para querer a estas niñitas hay que ser su madre. Le preguntaba a Teresita por qué y me decía que no quería hablar. Que me parta un rayo si no es así», asegura el humorista.

«Me parece tremendo. Bastante innecesario. Me parecen tonterías. Quién no se ha enfadado con su padre, su madre, su hermano… En todas las familias pasan cosas y no me parece para tanto. Y en algún momento ella puede haber dicho que ‘hasta aquí’, pues seguro porque entra dentro de lo que a todos nos pasa cuando nos enfadamos», respondía Alejandra Rubio.