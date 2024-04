Sandra Barneda desencaja a Alejandra Rubio con esta implacable réplica en ‘Así es la vida’

La guerra entre Gustavo Guillermo y Carmen Borrego sigue dando que hablar. Este martes, ‘Así es la vida’ ha querido saber qué opinaba Alejandra Rubio de toda esta polémica y cuando la colaboradora estaba dando su opinión, Sandra Barneda no dudaba en darle un zasca.

«A mi lo que más me ha impactado es lo de os voy a contar todo», empezaba diciendo Alejandra Rubio sin poderse contener la risa. «¿Pero por qué te ríes? ¿Te lo tomas a humor?», le preguntaba entonces Sandra Barneda. «Porque me parece todo surrealista, ver a Gustavo en los platós de televisión es que además la última conversación que tuve después de ‘GH’ le dije cuidado y me dijo que él no iba a participar más de esto y ahora veo esto pues es surrealista», aseveraba la hija de Terelu.

Tras ver las palabras de Gustavo este lunes en ‘TardeAR’ hablando de su dolor con Carmen tras haberla bloqueado por contradecirle el pasado viernes en directo; Alejandra Rubio le daba un guantazo sin manos al que fue chófer de su abuela. «Que diga que ella ha enseñado los mensajes a un colaborador de una conversación privada, pues yo si quedo a tomar algo con alguien y hablo de mi vida también es una conversación privada», destacaba Alejandra Rubio cuestionando lo que había hecho.

«Yo pienso que no deberían pasar estas cosas y que espero que esto ahora no sea un motivo de plató», insistía Alejandra Rubio. «¿Y qué te parece eso de que ahora todo es un enfado de hermanos y no sé que como hermanos?, le preguntaba Sandra Barneda. «Ellos sabrán lo que se consideran. Son hermanos por la mañana, por la tarde no. Es que cada uno habla de hermano cuando le viene bien», respondía la hija de Terelu.

«Para nosotros Gustavo era parte de la familia por todos estos años y es verdad que mi abuela falleció y a Gustavo le he visto dos veces. Solo pido que si el quiere hacer un show le pido por favor que no hay nada que contar y ya está», sentenciaba Alejandra Rubio después de descubrir que Gustavo habría fichado a Yola Berrocal como representante.

El corte de Sandra Barneda a Alejandra Rubio por su doble moral con Gustavo

Después, ‘Así es la vida’ recordaba como Gustavo dijo en ‘TardeAR’ que él no paró de hablar y de defender a las Campos durante su paso por ‘GH VIP’, aunque según ha recuperado el programa de Telecinco las pocas veces que se le vio hablando de Carmen Borrego en la casa de Guadalix no le dejó muy bien parada. «Yo que hable bien no me importa», apostillaba Alejandra Rubio antes de recibir un gran corte de Sandra Barneda.

Y es que la presentadora de ‘Así es la vida’ no dejaba escapar la oportunidad para replicarle lo que había dicho. «Dices que si habla bien no tienes problema, pero es que en realidad si lo tratáis como un trabajador no podría hablar ni bien ni mal y no dar ningún detalle«, le espetaba Barneda. «¿Entonces permitís que hable cuando es bien y cuando no no?», le cuestionaba la catalana.

«Sandra yo no sé si te has dado cuenta o no, pero yo en mi casa no mando absolutamente nada», le respondía Alejandra Rubio. «Pero dices que si habla bien por ti no hay problema y está revelando una intimidad como trabajador», insistía Sandra Barneda señalando la doble moral de las Campos. «Por mí no debería decir nada porque no tiene nada que contar pero ya que le veo con muchas ganas, ya que lo hace, es que no hay nada para hablar mal, nos hemos comportado bien con él y él con nosotras», sentenciaba Alejandra.