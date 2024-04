Un micro abierto capta nítidamente lo que piensa Alejandra Rubio de lo que ha hecho su primo

Han pasado casi siete días desde que la entrevista de José María Almoguera y su mujer Paola cargando contra Carmen Borrego y la exclusiva sigue dando mucho que hablar. Desde el principio, Alejandra Rubio no dudó en criticar a su primo en ‘Así es la vida‘ y este martes la hija de Terelu ha vuelto a cuestionar lo que han hecho su primo y su esposa.

Y es que este martes, Makoke revelaba en exclusiva en ‘Así es la vida’ lo que motivó que Paola echara a José María de su casa y que ahora ambos hayan decidido dar una exclusiva atacando a Carmen Borrego. Según la colaboradora, a Paola le habría llegado que alguien del entorno de Carmen habría filtrado a la prensa que ella y José María estaban en Málaga el pasado mes de febrero.

Tras esa discusión y en plena ruptura, José María habría decidido dar esta exclusiva junto a Paola en la que señalan como nunca a Carmen Borrego para tratar de recuperar a su mujer. Algo que para Alejandra Rubio no tiene ni pies ni cabeza. «Si eso de verdad se lo ha creído es que poco puedo decir. Es que es surrealista. Nadie de la familia va a hacer eso. No sé con que beneficio y cual es el motivo por el que sale eso me parece una tontería como una casa», aseveraba de primeras la hija de Terelu.

«Yo es que estoy de los enfados hasta el gorro. Eres nieto de quién eres, hijo de quién eres, sobrino de quién eres y es indudable que vas a tener prensa, lo siento por ti. Es la familia en la que has nacido y no puedes hacer nada al respecto y menos cuando te dedicas a hacer una exclusiva poniendo a partir a tu madre», espetaba Alejandra Rubio lanzando un gran dardo a su primo, que cabe recordar que trabaja también en ‘Así es la vida’.

«Es que vas a la casa de María Teresa Campos que era tu abuela, ¿Qué quieres? Todo el mundo sabe que es esa casa, está claro que te van a pillar. Si no vete a cualquier otra provincia o a donde sea que no te pillen, si vas a Málaga sabes que te van a pillar», insistía Alejandra Rubio desmontando el objetivo que habría derivado en dar una exclusiva contra su tía.

El dardo de Alejandra Rubio a José María Almoguera

Tras ello, los colaboradores de ‘Así es la vida’ debatían sobre esta información de Makoke. «El motivo no tiene nada que ver con las fotos», recalcaba Alejandra Rubio. «¿Esto lo has hablado con él?», le preguntaban. «Yo no tengo nada que hablar con él, que se peleen entre ellos, yo tengo mi vida. Ellos que hagan exclusivas y lo que quieran», sentenciaba Alejandra.

Poco después, un micrófono abierto dejaba claro lo que piensa Alejandra Rubio de que su primo José María haya dado una exclusiva contra su madre. Todo tras escuchar a los colaboradores hablar de todo el show que estaban montando. «La entrevista ha sido una declaración de intenciones de odiaos el fucking show», destacaba Caren Alcayde. «El fucking show que dan ellos dios«, se escuchaba decir a Alejandra Rubio por un micrófono abierto cuando creía que no se la oía.

Y lejos de decirlo una vez, Alejandra Rubio volvía a hacer el mismo comentario tras escuchar a Gema Fernández dejar entrever que uy pronto, Paola, la mujer de su primo podría sentarse en un plató de televisión. «The fucking show», se volvía a escuchar de boca de la hija de Terelu.