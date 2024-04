En ‘Así es la vida’ destapan el verdadero objetivo del hijo de Carmen Borrego tras su exclusiva

Este miércoles se cumplirá una semana de la explosiva entrevista de José María Almoguera y Paola Olmedo cargando duramente contra Carmen Borrego. Siete días después muchos siguen preguntándose los motivos de esta exclusiva después de que todo surgiera a raíz de la información que apuntaba a que la pareja había roto su matrimonio. Pues bien, este martes Makoke ha sido la encargada de dar nuevos detalles en ‘Así es la vida’.

El espacio presentado por Sandra Barneda y César Muñoz recordaba lo que dijo Sandra Aladro en ‘Vamos a ver’ de como en el mes de febrero José María Almoguera y su mujer fueron pillados por Málaga. Pues bien, ahora ‘Así es la vida’ destapa que este sería el punto de origen del conflicto y es que Paola echó de su casa a José María tras descubrir que alguien del entorno de Carmen Borrego fue quién había dado la pista a la prensa de que estaban allí ellos.

No obstante, según Makoke toda esta información no tenía ni pies ni cabeza y que el hijo de Carmen Borrego y su mujer ven pájaros donde no hay porque es normal que la prensa estuviera en Málaga al coincidir con Terelu Campos, a quien la prensa siempre le sigue independientemente de que estuvieran ellos o no.

Tras ello, ha sido Alejandra Rubio la encargada de desmontar esa teoría y de tirar por tierra que eso sea la justificación para poder dar una exclusiva. «Si eso de verdad se lo ha creído es que poco puedo decir. Es que es surrealista. Nadie de la familia va a hacer eso. No sé con que beneficio y cual es el motivo por el que sale eso me parece una tontería como una casa», sostenía la hija de Terelu.

Alejandra Rubio y Carmen Borrego responden a la exclusiva de ‘Así es la vida’

Y Sandra Barneda aprovechaba para saber si a su primo le incomodaba que hubiera prensa habitualmente. «Yo es que estoy de los enfados hasta el gorro. Eres nieto de quién eres, hijo de quién eres, sobrino de quién eres y es indudable que vas a tener prensa, lo siento por ti. Es de la familia en la que has nacido y no puedes hacer nada al respecto y menos cuando te dedicas a hacer una exclusiva poniendo a partir a tu madre», espetaba Alejandra.

«La prensa en Málaga está siempre, Málaga es un foco de prensa. Yo voy a Málaga, me lo he callado y a los dos días tengo prensa», insistía Alejandra Rubio. «¿Entonces para ti el motivo de que hayan dado la entrevista no es este?», le preguntaba Sandra. «Claro que no. Esto no tiene justificación. Es que vas a la casa de María Teresa Campos que era tu abuela, ¿Qué quieres? Todo el mundo sabe que es esa casa, está claro que te van a pillar. Si no vete a cualquier otra provincia o a donde sea que no te pillen, si vas a Málaga sabes que te van a pillar», sentenciaba. «Lo que pasa es que es fácil porque te sale barata porque es la casa familiar», añadía.

Después, ‘Así es la vida’ también le preguntaba a la propia Carmen Borrego por la información que había dado Makoke en el programa. «Me parto. Jamás he dado información de mi hijo y quién piensa eso se equivoca. Si ese es uno de sus motivos es que no tiene sentido ninguno. Jamás he dado información de mi hijo, de mi hermana o de mi madre», respondía Borrego al salir de ‘Vamos a ver’.