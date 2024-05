‘Supervivientes’ arranca como nunca por el grave suceso ocurrido con 4 concursantes implicados

Un impresionante robo por parte de varios concursantes de Playa Olimpo ha sacudido ‘Supervivientes 2024’. Cabe destacar que el robo hacia otros compañeros son una constante y, más allá de las guerras que se originan, no revisten gravedad.

Sin embargo, dos supervivientes han rebasado toda línea al robar a la organización. Por si fuese poco, algunas se han querido mantener al margen, lo que ha cabreado en gran medida a otros compañeros como Kiko Jiménez, quien no ha dudado en desenmascarar a otros concursantes.

«Algo muy importante ha trastocado el ritmo de la gala», ha comenzado diciendo la presentadora para acto seguido dar paso a Jorge Javier. «Dos de vosotras habéis desafiado las normas del concurso», ha añadido el presentador. Acto seguido, se ha emitido un vídeo en el que se ve cómo Aurah Ruiz y Miri Pérez asaltan la caseta de la organización y la desvalijan.

Un robo que, aunque desde un primer momento han reconocido, podría tener más implicados puesto que Kiko Jiménez ha proseguido señalando a compañeros. «Robar no solo es deshonesto para el equipo, sino también fundamentalmente para vuestros compañeros», ha puntualizado Jorge Javier, quien ha preguntado en contadas ocasiones por la «cabecilla del plan».

Kiko Jiménez no se corta y estalla en plena gala

Tanto Aurah como Miri lo han reconocido de forma conjunta, lo que ha hecho estallar al novio de Sofía Suescun: «Nos estáis mintiendo. Estáis sudando porque nos estáis mintiendo. Jorge, te la están pegando. A la pregunta que le has preguntado cuatro veces que a quien se le ocurrió el robo… no lo van a decir. No son las únicas implicadas porque yo tengo información sobre ese robo».

Esta intervención ha tenido réplica por parte de Aurah en forma de ataque: «De mentirosa no tenemos ni un pelito. Tú pareces periodista de ‘Sálvame'». A pesar de ello, Jorge Javier le ha dado la palabra a Kiko. Éste ha completado la información de la que dispone: «Hay más gente implicada. Lo que pasa es que no pueden entrar a la caseta cuatro personas y decidieron entrar dos personas. Se han pegado todos estos días con un nerviosismo y cuchicheo. Lo que pasa es que como tengo allí dos en la otra playa,. me han chivado que precisamente han sido las cuatro gatas salvajes».

La confesión de Blanca Manchón

Al verse señalada, Laura Matamoros no ha dudado en estallar negando cualquier participación en el robo. «Por favor, que me lleven ahora mismo porque eres un mentiroso, lo que no se puede consentir es tanta mentira junta», le ha afeado. «Hay que ser valiente y no ponerse aquí a llorar», se la ha devuelto Jiménez. Precisamente la intervención de Kiko Jiménez le ha hecho confesar a Blanca Manchón su participación en el robo: «Yo quiero decir que he estado implicada en ese robo, pero he sido como la vieja del visillo. Yo era la que miraba al equipo contrario y observaba por si había movimiento».