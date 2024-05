Sofía Suescun irrumpe así en la pantalla de Telecinco y queda sellada la ‘entente cordiale’

La reconciliación entre Telecinco y Sofía Suescun es ya una realidad. A pesar de haber estado vetada durante años, la influencer ha vuelto a reaparecer en la pequeña pantalla gracias a su última intervención en ‘Supervivientes 2024‘. La que fuese ganadora en la edición de 2018 ha enviado un emotivo vídeo para apoyar a su pareja, Kiko Jiménez.

En concreto, Kiko Jiménez ha podido escuchar el mensaje de su novia, Sofía Suescun, justo antes de enfrentarse a la noria salvaje. Se trata de una de las pruebas más duras de la edición en la que la pamplonica se impuso con contundencia. De hecho, su participación en la noria salvaje es una de las más recordadas y, por ello, Suescun ha querido intervenir.

«Hola mi amor. No te imaginas cuántas ganas tengo de verte, pero ya queda menos. Hoy vais a enfrentaros a la noria. Cuando estés subido en esos palos, por Dios, te pido que te concentres al máximo, que pienses en mí porque voy a enviarte toda mi energía para que no te caigas. ¡Mucha suerte mi vida! Te amo con locura», ha sido el emotivo mensaje con el que la joven ha sorprendido a su pareja.

♥ @sofiasuescun le manda un mensaje a Kiko Jiménez antes de enfrentarse a la noria infernal ♥



Visiblemente emocionado y sorprendido, Kiko Jiménez no ha podido contener las lágrimas al tiempo que le ha agradecido su gesto. «Llevaba esperando este momento tiempo, el saber de ella. muchas gracias por el detalle. Te amo muchísimo y necesitaba oírte ya. Voy a darlo todo amor, te amo. Te amo y gracias», fueron las palabras empleadas por el joven antes de participar en ‘La Noria Salvaje’.

El inicio de la reconciliación entre Sofía Suescun y Mediaset

Sofía Suescun rechazó en su momento a la agencia de representación de Mediaset y, por ello, fue vetada de todos los canales

Cabe recordar que la reconciliación comenzó a fraguarse hace unas semanas cuando Sandra Barneda le propuso a Maite Galdeano, madre de Sofía, que ésta interviniese en alguna ocasión. En aquel momento, la presentadora comentó: «¿Tú crees que Sofía va a venir a verme algún día?«. Ante ello, la madre de Sofía aseguró: «No sé, Sandra. Ya sabes lo que pasó… Pero, ella estaría encantada, claro que sí«. Dicho y hecho puesto que esta intervención no ha tardado en llegar, aunque eso sí, no de forma presencial.