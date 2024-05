Qué es ‘The 8 Show’, la nueva serie coreana de Netflix y perfecta heredera de ‘El juego del calamar’

Esta vez lo decimos de verdad. Netflix lleva intentando los últimos años encontrar con una sucesora digna de su gran éxito ‘El juego del calamar‘. Siendo la plataforma de streaming (sin contar VIKI) con más oferta de k-dramas, era cuestión de tiempo que diera con la fórmula mágica para dar con la serie que buscaba. Al final, ‘El juego del calamar’ fue un éxito inesperado, y su lucha de clases nos conquistó a todos. ‘El caballero negro’, ‘La paradoja del asesino‘, ‘Alice in Borderland’ (aunque esta última es japonesa). Todas tenían mayor o menor éxito pero sin alcanzar las cuotas esperadas… pero puede que ‘The 8 Show’, que llega este 17 de mayo, dé en el clavo.

En un mes que no hay casi competencia, salvo por el estreno de la tercera temporada de ‘Los Bridgerton‘ en la propia Netflix, esta serie coreana está llamada a despuntar. Pero también a generar un debate muy interesante en cada episodio de los 8 que conforman esta primera temporada. Basada en un popular Webtoon coreano, ‘The 8 Show’ nos pone frente a nuestras propias inseguridades, y a lo que estaríamos dispuestos a hacer por dinero. Con reminiscencias de la propia ‘El juego del calamar’, mezclándola con ‘El hoyo’, ‘Alice in Borderland’ e incluso esa obra maestra de la literatura que es ‘El señor de las moscas’. Todo metido en una batidora para darnos un cóctel muy cargado.

La base está ahí, en el Webtoon ‘Money Game & Pie Game‘, de Bae Jin-soo. Aunque la serie ha llevado todo un paso más allá gracias a su creador Han Jae-Rim. La serie está protagonizada por Ryu Jun-yeol, Chun Woo-hee, Lee Yul-eum, Moon Jung, Bae Seong-woo, Park Jeong-min o Lee Zoo-young. Y, pese a que las comparaciones están ahí presentes, ‘The 8 Show’ se encarga de llevarlo todo un paso más allá. De hecho, varios pasos más allá. Porque puede parecer que parte de la misma premisa, pero ya hay un detalle que hace que todo cambie. Os lo contamos.

¿De qué va ‘The 8 Show’?

Ocho personas encerradas en un misterioso edificio de ocho plantas participan en un tentador pero peligroso concurso en el que van ganando dinero a medida que pasa el tiempo.

‘The 8 Show’ empieza con un chico ahogado por las deudas (¿a qué nos suena esto?), y que acaba aceptando ir a un misterioso juego donde va a ganar dinero para poder pagarlas. Una vez allí, en un enorme salón de actos, se encuentra con varias tarjetas numeradas, y debe elegir una al azar. Por cada minuto que pasa allí, gana dinero. Así que acaba aceptando quedarse. Elige el 3, y este número es la planta donde estará su habitación. Más tarde, descubre que hay otros 7 participantes.

Pero el giro principal que es lo que hace la serie tan interesante, es que cada planta tiene una habitación diferente. Es decir, los pisos inferiores no solo tienen habitaciones más pequeñas, sino que además ganan menos dinero por minuto. Y, los de los pisos superiores, tienen habitaciones enormes y ganan muchos más wones por minuto. Ya desde el comienzo, está la desigualdad. Al igual que en la sociedad moderna.

Así que ‘The 8 Show’ se revela como una crítica no solo al mundo de los realitys, sino al propio funcionamiento social. En este caso, de la sociedad coreana, ampliamente criticada por su ficción debido a la cada vez más evidente diferencia de clases. Además del problema que tiene el país con las deudas. Porque Corea tiene un serio problema con ello. Sus jóvenes cada vez están más endeudados, y las mafias no dejan de aprovecharse de ello. ¿Quién nos dice que un juego como este no exista en la realidad?

‘The 8 Show’ nos plantea la máxima siguiente: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por dinero? En ‘El juego del calamar’ había cientos de concursantes, y además estaban los guardias. Había una sensación diferente. En esta nueva serie, son solo los 8 concursantes los que se imponen sus propias reglas sobre las ya establecidas. No hay ninguna forma visible exterior que les pueda hacer entender que hay alguien controlándolo todo. Están solos, aunque estén siendo vistos a través de las decenas de cámaras. Esa sensación de soledad también da una sensación de poder, que algunos aprovechan más que otros.

Todos los concursantes de ‘The 8 Show’. / NETFLIX

‘The 8 Show’, como muchas otras series coreanas, es violenta y desagradable. Hay momentos en los que tienes que apartar la mirada de la pantalla. Y hay personajes malos muy malos. Hacia el final, pierde un poco el fuelle, y se vuelve demasiado surrealista, con la base tan buena que había construido, con algunas decisiones que no acaban de funcionar con el resto de la serie. Pese a ello, mantiene un ritmo impresionante en sus 8 episodios, y nos hace querer saber más cada vez.

Las series coreanas tienen a su favor que siempre te ayudan a identificar al villano casi desde el principio, y cuando piensas que no puede ser más malvado, supera todas tus expectativas. Y siempre se guardan un as en la manga, un personaje que no es lo que parece y, cuando se muestra, empiezas a encontrar ciertas pistas que han ido dejando durante el resto de la serie.

Pero ‘The 8 Show’ no es buena por eso, sino por su brutal crítica a esa sociedad de clases que separa a las personas hoy en día. Esos pisos lujosos que miran por encima del hombro a las chabolas a pie de calle, o a los pisos de los obreros que se parten la espalda para conseguir un mínimo de dinero. Mientras, los ricos ganan dinero hasta durmiendo. ¿Hay algo de justicia en ello? Eso intentarán buscar los concursantes de ‘The 8 Show’, porque no todos querrán terminar el juego… cuanto más tiempo pasen dentro, más dinero ganarán. Y total, si ya te humillan fuera, ¿qué más da aguantar un poco más ahí dentro, si eso supone ganar dinero que necesitas?