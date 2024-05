Gorka Ibarguren eleva esta inédita queja a ‘Supervivientes’ por la desvirtuación del concurso

Gorka Ibarguren no atraviesa su mejor momento en ‘Supervivientes 2024‘. A pesar de haberse hecho con el título de líder semanal, el concursante se siente más cuestionado que nunca debido a su tensa relación con Miri o Marieta dentro del concurso. Unas polémicas que le han supuesto estar a disgusto en el reality tal y como el mismo ha expresado en más de una ocasión.

La última se ha vivido al finalizar la prueba de líder. Tras una extenuante dinámica en la que el vasco ha puesto en práctica su resistencia y flexibilidad, Gorka ha conseguido hacerse con el collar del liderazgo. Un momento muy emotivo en ‘Supervivientes’ que debería haber colmado de felicidad al joven. Sin embargo, a pesar de ello, el superviviente no ha podido evitar su desaliento ni pronunciar unas críticas palabras contra el rumbo que su reality estaba tomando.

«Familia, amigos, sobre todo, Andrea. Aunque sea líder, estoy triste. He venido aquí a hacer supervivencia, pero me están intentando llevar por otro camino que no es el que quiero llevar. Pero, bueno, pronto nos veremos y os contaré toda la verdad», fueron las lastimosas palabras expresadas por un Gorka sin ilusión y abatido.

Y esto es lo que pasa cuando quieres convertir supervivientes en gran hermano/lidlt.



Un concursante real que ha venido a darlo todo, hundido porque le reducen a un intento de carpeta que no interesa. Y su esfuerzo como SV en un segundo plano. #SVGala11 pic.twitter.com/IKyDFwxBBH — 𝐓𝐡𝐞𝐃𝐚𝐫𝐤𝐧𝐞𝐬𝐬 🖤🌹 (@TheDarkness_45) May 16, 2024

Precisamente tras ese instante, Jorge Javier ha tomado la palabra desde Madrid para transmitirle un mensaje de aliento. «Queremos verte sonreír», le ha pedido el presentador ante un emocionado líder. Por su parte, Laura Madrueño no ha dudado en fundirse en un tierno abrazo para que cambiara el chip que ha roto al concursante por completo.

El motivo de la tristeza de Gorka en ‘Supervivientes’

Cabe recordar que minutos antes de que tuviese lugar dicha prueba, el concursante se había tenido que enfrentar a un durísimo encontronazo en La Palapa con Marieta y con Kiko Jiménez. Los incesantes rumores sobre el presunto beso en la isla parece que les están pasando factura a los dos, puesto que la concursante de ‘Supervivientes’ le ha dedicado unas durísimas palabras que han contribuido a deslucir la nueva victoria cosechada por Gorka.