Anne Igartiburu sorprende al revelar quién es su ganador de ‘Supervivientes 2024’

Este miércoles, los cuatro nominados de esta semana en ‘Supervivientes 2024’ se jugarán su continuidad en la ceremonia de salvación. Uno de ellos conseguirá salvarse y los otros tres se expondrán a la expulsión este jueves. Cabe recordar que los nominados son Arkano, Arantxa del Sol, Miri y Rubén Torres. Y a uno de ellos les ha salido un inesperado apoyo: Anne Igartiburu.

Así, la presentadora de ‘D Corazón’ y ‘Baila como puedas’ en TVE no ha tenido ningún reparo en pronunciarse a través de su cuenta de Instagram y revelar quién es su favorito del reality de Telecinco.

Anne Igartiburu ha querido enviar su apoyo a Arkano a través de un comentario en la última publicación de la cuenta oficial del rapero en Instagram. «VAMOS ARKANO, esto empieza ahora», aseguran en dicha publicación junto a imágenes del concurso del rapero y cómo se puede votar por él para salvarle de la expulsión.

«Talento y humanidad… winner siempre!», es el comentario que ha escrito Anne Igartiburu en dicha publicación. Un mensaje con el que la presentadora de TVE no ha dudado en dejar claro quién es su favorito en esta edición de ‘Supervivientes 2024’ mojándose así sobre un espacio de la competencia.

Cabe recordar que Arkano dejó caer en la última gala que el concurso le estaba superando y que podría abandonar. No obstante, el rapero se vino arriba tras enfrentarse a «La noria infernal» con Gorka y aguantar más de 20 minutos. Pese a todo, Arkano no dudó en pedirle a Gorka que le nominara como líder para así saber si la audiencia le apoya o no.