Arkano planta cara a Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ tras los últimos acontecimientos

Arkano ha dicho basta a Ángel Cristo ante el último encontronazo que ha protagonizado con Miri en ‘Supervivientes’. El rapero se encuentra en el mismo equipo tras la redistribución que se llevó a cabo el pasado jueves durante la gala y no parece dispuesto a ser el escudero de la joven en sus riñas con el hijo de Bárbara Rey.

Miri lleva días emocionalmente baja por la sorprendente decisión de elegir a Ángel para su equipo cuando tenía la oportunidad de librarse de él. Nadie entendió su movimiento y le han acusado de estratega. Ella, preocupada por su imagen y por lo que se puede estar diciendo fuera, ha explicado que quiso anteponer al equipo, formando a un grupo fuerte para las pruebas, a los problemas y conflictos que tiene con él.

Aun así, Miri sabe que su decisión de mantener cerca a Ángel Cristo está siendo cuestionada y está afectada por si le puede perjudicar en su futuro en ‘Supervivientes’. No obstante, le ha salido un aliado inesperado, Arkano, que se ha mostrado comprensivo con ella: «Se entiende completamente porque lo que no has hecho es anteponer tus problemas personales al bien del equipo. Si Ángel puede aportar más en las pruebas pues tiene todo el sentido que le hayas elegido».

«Lo has hecho pensando en el grupo y eso la gente lo va a entender cuando lo vea. Estamos en una competición y esto es un juego y lo has hecho muy bien. Otra cosa es que hubiera una razón oculta y la gente dijera ‘que cabrona’, pero se ve que no. Yo creo que no has quedado fatal, lo has hecho por el bien del grupo», le ha consolado Arkano.

Sin embargo, esa explicación, por razonable que sea, no termina de convencer a Ángel Cristo, que se siente utilizado y se ha encarado con Miri para cantarle las cuarenta y desmontar sus incongruencias. «Si piensas en el equipo para ganar las pruebas, primero podía haber elegido a otro que sea más fuerte que yo. Y si me necesita en el equipo pero luego salgo nominado no tiene sentido», le ha confrontado.

En ese momento, Arkano le ha parado los pies y le ha plantado cara por primera vez a Ángel: «No es momento de decir eso», «Cómo que no. Por qué no es el momento», le ha rebatido Cristo. «Porque no, porque está súper agobiada y llorando, tío», le ha reprochado el alicantino de un modo muy serio. Pocas veces se le ha visto tan tajante en lo que llevamos de ‘Supervivientes 2024’.

Eso sí, Ángel Cristo no se ha dejado amedrentar por Arkano ni por sus recriminaciones: «No tiene sentido que me critique y luego me elija». «¿Cuál es el objetivo? ¿Hundirla todavía más?», le ha preguntado por su parte Gorka. «Yo no entiendo por qué me ha elegido a mi si no deseaba convivir conmigo nunca más y quería perderme de vista», ha vuelto a insistir el robinsón con tota la razón. «Quise poner al equipo por delante de mis diferencias contigo» «Podías haber elegido a Javier antes que a mi. En ese sentido me siento utilizado»