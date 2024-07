Lo que Kiko Jiménez airea da un giro al incidente de Ángel Cristo y Arantxa en ‘Supervivientes’

Arantxa del Sol reaparecía este viernes en ‘¡De Viernes!’ dos meses después de que Mediaset decidiera vetarla por su código ético tras reconocer que había agredido a Ángel Cristo cuando ambos iban en una lancha y no había cámaras grabando. Con su regreso, Arantxa se reencontró con Ángel Cristo y aclararon lo sucedido. Sin embargo, parece que no todo es lo que parece o eso es lo que aseguró Kiko Jiménez en ‘Fiesta’.

En su día, Ángel Cristo acusó a Arantxa del Sol de haberle dado «tres puñetazos» aunque la presentadora aseguró que fue «una colleja». Este viernes, Arantxa explicó que la situación le superó y le dio porque estaba muy nerviosa tras saber lo que Ángel iba diciendo por Honduras.

Y cuando todo parecía aclarado, Kiko Jiménez sorprendía este sábado en ‘Fiesta’ al revelar que él sabía todo lo que pasó en esa lancha pues iba justo al lado de Ángel Cristo y Arantxa y lo vio todo. Según el nuevo colaborador de ‘Fiesta’, Arantxa no agredió al hijo de Bárbara Rey pese a todo lo que se ha dicho sobre ese momento.

Así, según Kiko, lo que le hizo a Arantxa fue darle un «toque para llamarle la atención». «Solo le hizo un gesto. Le quiso llamar la atención para decirle algo y le dio tres toques en la nuca. Fue una cosa ridícula a la que nadie le dio importancia. Yo estaba en la lancha y no fue para tanto, las cosas como son», desmontaba el novio de Sofía Suescun. «Arantxa es la víctima. Ángel lo orquestó todo. Se encargó de decírselo a todos los concursantes para soltar esa bomba y beneficiarse», añadía.

Pero Kiko Jiménez fue más allá al desmentir todo lo que había dicho Ángel sobre lo que fue contando en Honduras. «No hubo ningún teléfono estropeado. Es la misma versión que le fueron contando, uno a uno, a Arantxa. Fue sembrar la duda desde que se hizo esa llamada de Ana al marido y lo cuenta al revés, diciendo que es el marido que llama a Ana», explicó el ex-concursante de ‘Supervivientes 2024’.

Pero lejos de quedarse ahí, Kiko Jiménez quiso recrear con Luis Rollán lo que había pasado. «Ángel es muy listo y aprovechó eso para chantajear a Arantxa. Porque, aunque él dijo que no iba a decir nada, la amenazó en directo con contarlo», aseveraba por su lado Alexia Rivas. Tras ver y escuchar el testimonio de Kiko, Verónica Dulanto no dudó en decir que «si lo que pasó en la lancha es lo que acabamos de ver, no estamos hablando de una agresión».