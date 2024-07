Santi Acosta no tolera lo que pretendió Arantxa del Sol en ‘De Viernes’ y le pone así en su sitio

Arantxa del Sol no tuvo una noche fácil en ‘De Viernes’, donde acudió dos meses después de ser apartada de la cadena por su incidente con Ángel Cristo. La actriz y presentadora fue cuestionada por su agresión al hijo de Bárbara Rey, con el que se vio las caras en plató, y mantuvo un rifirrafe con Santi Acosta en mitad de su compás.

Arantxa ratificó que insultó y dio una colleja a Ángel Cristo «por todas sus mentiras» y por las «agresiones verbales de todo tipo» que sufrió en la isla por su parte. De alguna forma, la mujer de Finito de Córdoba justificaba ese comportamiento que le costó el veto en ‘Supervivientes’.

«Yo soy una víctima de todo esto y al final a la única que se le ha castigado ha sido a mi», denuncio Arantxa del Sol en referencia a ese ‘despido’ y ostracismo televisivo al que ha tenido que hacer frente en estas semanas. «El único acto violento que hemos visto allí ha sido el tuyo», le reprendió sin cortapisas Santi Acosta.

«Claro, y las agresiones verbales…», trataba de excusarse nuevamente ella. «Es siempre más grave una agresión física que una agresión verbal», le replicó tajante el presentador de ‘De Viernes’.

Acto seguido, Arantxa del Sol quiso lanzar balones fuera y responsabilizó, en parte, al equipo de ‘Supervivientes’. «Todo lo que ocurre (las agresiones verbales) yo lo transmito al equipo y nadie me hace caso. Me subo a la lancha muy enfadada y ya no sé si le di con el puño cerrado o abierto», comentó al intentarse esclarecer si fue una colleja como ella dijo o tres puñetazos como declaró Ángel Cristo.

«Allí se dicen cosas muy fuertes, algunas que salen en cámaras y otras que no porque no se está grabando todo el día. A mi me gustaría que todo lo que se me ha dicho se aclarara y eso no os ha importado», les reprochó Arantxa del Sol a Beatriz Archidona y Santi Acosta y a los colaboradores de ‘De Viernes’.

Más tarde, aprovechando que Ángel Cristo ya se encontraba delante de ella en plató para ese careo, le instaron a que era una buena oportunidad para redimirse y pedirle disculpas por la agresión en la ya famosa lancha de ‘Supervivientes’.

El más insistente en que debía pedir disculpas era Santi Acosta, implacable con Arantxa del Sol por tratar de justificar sus actos todo el tiempo. «¿O sea todo lo vas a resumir Santi en una lesión en una lancha?», le confrontó ella visiblemente molesta. «No, no lo voy a resumir, pero es por lo primero por lo que hay que pedir disculpas, por una agresión», le espetó el comunicador.

«Ah, es por lo primero por lo que hay que pedir disculpas», respondió con retintín Arantxa. «Creo que sí», enfatizó él. «Pero vamos a ver, que eso por qué viene, por qué actuó yo así», volvía a excusar la invitada, haciendo que Santi Acosta perdiera la paciencia. «Arantxa da igual por qué venga, no está justificado», le reprendió por enésima vez. Finalmente, entonó un «siento haberlo hecho» frente a Ángel Cristo, con el que se dio un abrazo -frío eso sí- al acabar el cara a cara.