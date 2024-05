‘Supervivientes’ expulsa a Arantxa del Sol y lo que hace Ángel Cristo crea gran controversia

Una semana más ‘Supervivientes 2024‘ ha llevado a cabo una nueva expulsión. En esta ocasión, la audiencia del reality ha tomado la palabra a través de las votaciones en la app de Mitele y, con ello, han mostrado su rechazo a Arantxa del Sol. Por tanto, dicha concursante se ha convertido en la nueva expulsada definitiva. Una marcha que Ángel Cristo, su íntimo enemigo en el reality, ha aprovechado para rematar a su compañera con unas declaraciones que no han pasado inadvertidas.

En un momento determinado de la novena gala de ‘Supervivientes’, Jorge Javier ha dado paso a los porcentajes ciegos. En esta ocasión, el concursante salvado se hacía con un 35,6%. Muy muy cerca, el otro salvado se ha hecho con el 35,5%. Por tanto, esta distribución de los votos hace presagiar que la audiencia ha tenido muy claro a quién expulsar puesto que éste apenas ha amasado un 28,9% del apoyo del público.

Cabe destacar que la expulsión se debatía entre cuatro concursantes tras unas impactantes nominaciones celebradas en La Palapa. Después del correspondiente reparto de puntos, Miri Pérez Cabrero, Arantxa del Sol, Arkano y Rubén Torres se convirtieron en los concursantes expuestos. No obstante, el listado de concursantes se ha reducido a tres después de la salvación de Arkano.

Poco después, el conductor de ‘Supervivientes’ ha conectado con los concursantes para llevar a cabo la primera salvación. En concreto, Rubén Torres se ha librado de la expulsión. Por tanto, esta salvación dejaba la expulsión en un duelo determinante: Arantxa del Sol contra Miri Pérez Cabrero.

La decisión final de la audiencia de ‘Supervivientes 2024’

Tras anunciar la salvación de Rubén Torres, Jorge Javier Vázquez ha comunicado el estado de los porcentajes: 44,7% frente a un 55,3%. Poco después, el presentador ha ofrecido el veredicto final de la audiencia: «El público ha decidido que se salve de la expulsión Miri». Por tanto, la nueva concursante expulsada es Arantxa del Sol.

El despreciable gesto de Ángel Cristo que termina de rematar a Arantxa del Sol en su salida

Al conocer su marcha del reality, Arantxa del Sol no ha dudado en despedirse de sus compañeros salvo de Ángel Cristo, dejando patente su enemistad. «Estaba Ángel conmocionado por la despedida de Arantxa», ha ironizado el presentador. Por su parte, el todavía concursante no ha dudado en soltar «Arantxa, go Home (va a casa)» antes de que ésta fuese expulsada. Una vez se ha oficializado su salida, se le ha podido escuchar al hijo de Bárbara Rey pronunciar un comentario muy despreciativo e innecesario: «Good bye (adiós) con escala en Paraguay».