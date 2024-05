Arkano, muy criticado en ‘Supervivientes’ tras su rendición en la gala de ‘Tierra de Nadie’

El concurso de Arkano en ‘Supervivientes 2024’ está siendo especialmente cuestionado durante los últimos días. El concursante se muestra apagado y, en más de una ocasión, éste ha mostrado su descontento con la situación por la que atraviesa en los Cayos Cochinos. Sin embargo, la última decisión que ha comunicado el superviviente ha generado el descontento y malestar entre los espectadores del reality.

En concreto, el joven rapero se encontraba junto a su grupo en la playa de los juegos. Los concursantes se han reunido junto a Laura Madrueño, quien les ha dado las indicaciones de una nueva prueba de recompensa. En dicha dinámica uno de los concursantes de Playa Olimpo no podía participar debido a cuestiones logísticas tal y como ha señalado la propia presentadora. Una oportunidad que Arkano no ha dejado pasar por alto, puesto que no ha dudado en ofrecerse voluntario para así no hacer frente a la prueba.

«Chicos os tengo que preguntar. Lo primero, sois uno más. ¿A quién queréis descartar?», ha planteado la presentadora. «Pues yo si a mí equipo el parece bien me descarto yo. Si hace falta no como de las recompensas», ha asegurado el concursante para sorpresa de la presentadora. «Pero, ¿por qué Arkano siempre te descartas tú?», ha saltado Madrueño. «Siempre no, pero últimamente flaquean un poquito las fuerzas y prefiero que el equipo tenga al cien por cien a todos los integrantes«, se ha excusado el concursante.

Laura Madrueño no se ha quedado callada y ha vuelto a insistirle a Arkano: «Pero el jueves superaste una noria infernal que nos dejaste a todos sin palabras». «Y a mí me dejó sin fuerzas. Lo daré todo en los juegos. De verdad que no es por desidia. Ya les he dicho que estoy a su disposición y si me necesitan y me requieren voy a tope con el juego, pero de verdad que doy dos pasos y me cuesta. Si el equipo me lo permite, me quedo al margen«, ha reiterado Arkano para decepción de todos.

Arkano vuelve a proponerse para no hacer el juego de recompensa 🤔



🏝️ #TierraDeNadie8

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/NztPVP2mqz — Supervivientes (@Supervivientes) May 1, 2024

Las redes arden contra la desidia de Arkano

De hecho, Laura Madrueño ha terminado instándole a participar en las sucesivas pruebas: «De cara a las próximas veces esta me la apunto, pero la siguiente me apetece que juguéis todos y que vayáis rotando». Tampoco la audiencia ha pasado por alto el paso atrás de Arkano. La decisión de Arkano ha generado una corriente de opinión en su contra a través de las redes. En cuestión de minutos, han sido muchos los mensajes que le cuestionaban: «es de tener poca vergüenza», «mejor que se vaya ya» o «siempre se escaquea de los juegos y eso no me gusta».

