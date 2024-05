Ana Rosa despide a un invitado en ‘TardeAR’ tras llamarle «manipuladora» en pleno directo

Desde hace días, los programas de televisión han debatido sobre una supuesta convocatoria para una orgía sexual en el Festival de Viña Rock en Villarrobledo. Este jueves, Ana Rosa Quintana volvía a tratar el asunto y conectaba con uno de sus organizadores con el que ha tenido un fuerte desencuentro.

«Hoy era el día de la orgía multitudinaria en Villarrobledo pero los organizadores no sé si se han echado atrás o nos han tomado el pelo porque dicen que se trataba solo de talleres pero ahí no ha ido nadie», aseveraba Ana Rosa Quintana antes de dar paso al vídeo.

En dicho vídeo, ‘TardeAR’ recogía las palabras de uno de los organizadores que cuestionaba que todo ha sido una manipulación de los medios de comunicación pues en ningún momento se había convocado una orgía. Justo al final, este organizador se atrevía a criticar a Ana Rosa Quintana y Susanna Griso. «En ningún momento iba a haber una orgía, eso es morbo de Ana Rosa Quintana y la puta Griso», soltaba.

«Buenas tardes manipuladora»

Al saludarle, Ana Rosa Quintana no ha dudado en bromear con esa crítica. «Hola Barëh buenas tardes, aquí la manipuladora», le decía con sorna la presentadora. «Buenas tardes manipuladora«, le contestaba él con una sonrisa en la cara. «Cómo nos habéis tomado el pelo ehhh«, le replicaba Ana Rosa. «¿A quién?», le preguntaba él. «A todo el mundo, hacéis unos carteles, uno de tus compañeros ha dicho que…», le decía la presentadora.

«En el cartel inicial podéis ver las actividades que se hacen, es público y se puede ver», defendía Barëh. «Si nos organizamos follamos todos», leían entonces al unísono varios colaboradores. «¿Y eso es un taller?», le preguntaba Ana Rosa. «Eso es el título», aseveraba Barëh. «Ahí se explicita que es un taller de iniciación a la orgía, se habla de sexualidad, de consentimiento y después hemos hecho una comida todos juntos», explicaba el organizador.

«Pero de los 7.000 al final habéis sido 7 o 17 o no sé», se atrevía a cuestionarle Ana Rosa Quintana. «A mí me gustaría aclarar que no han sido 7, éramos como unos 45-50», se defendía Barëh. «Pues 47», soltaba Ana Rosa con sorna. «Los propios trabajadores han podido ver que había gente. Nosotros no prometimos una orgía de 7.000 personas, eso es un derivado del boom que han hecho los medios de comunicación», le corregía Barëh.

Después Barëh insistía que lo que hacían ellos era una serie de talleres y charlas y que luego podía haber habido relaciones sexuales o no. «Si cada uno puede hacer lo que le de la gana pero habéis creado una falsa expectativa, no sé cuál era el motivo», cuestionaba entonces Ana Rosa Quintana. «No, en ningún momento le hemos pedido a los medios que sacaran el cartel», le replicaba él. «Hombre si se convoca una orgía multitudinaria…», trataba de defender Ana Rosa mientras él insistía en que ellos nunca habían usado esa palabra.

«Al final habéis sido unos amiguetes que os habéis reunido para hablar de sexo», destacaba Ana Rosa Quintana. «Exactamente para hablar de la sexualidad y abrir el melón en un contexto que hay drogas, desplazamientos. Hay constancia de violaciones, agresiones sexuales y hay falta de hablar de sexo y como nos reunimos en este tipo de contextos», explicaba él. «¿Estás denunciando que en Viña Rock hay violaciones?», le espetaba Ana Rosa. «¿Pero os sorprende?», le contestaba él. «A mí lo que me sorprende es que si las hay no se hayan denunciado», afirmaba Ana Rosa.

Tras ello, se producía un tenso enfrentamiento entre ellos. «Nosotros no estamos en contra del festival, ni de la música ni de nada. Lo que estamos en contra es de que en estos festivales pasen estas cosas y se pongan recursos de guardia civil para controlar drogas. Y está bien repartir condones, ¿pero dónde están las charlas?», insistía Barëh. «El que va a estos festivales se supone que ya es mayorcito para saber que se tiene que poner un condón», replicaba Ana Rosa. «Pero el recibimiento de esa información nos hace inmunes a cagarla», proseguía defendiendo Barëh.

Ana Rosa corta la conexión: «No voy a decir lo que me pareces tú»

«Barëh me parece muy bien que os hayáis promocionado pero hombre lecciones a estas alturas las mínimas», le soltaba Ana Rosa. «¿Lección de qué?», contestaba él. «Creo que deberías pedirle perdón a mi compañera Susanna Griso, a mi que me llames manipuladora me da igual«, le decía Ana Rosa. «¿Cuántas veces has ido al Viña Rock para hablar de él?», le preguntaba Barëh. «He ido a otros, ahora me vas a hablar tú de festivales. Espero que pidas disculpas a Susanna Griso a la que has insultado gravemente«, insistía Ana Rosa.

«No hemos acabado un tema y ya hablas de otro, no lo entiendo», le replicaba Barëh. «Porque dirijo esta tertulia, soy la comunicadora y entonces ya está, hago las preguntas que me parecen oportunas», aseveraba Ana Rosa indignada. «Si te pones en este plan, yo insisto en que eres una manipuladora», le contestaba él. «Barëh estoy de acuerdo, ¿sabes una cosa? qué como soy un poco más respetuosa no voy a decir lo que me pareces a mí buenas tardes«, terminaba diciendo Ana Rosa cortando la conexión. «Que te gusta el morbo», se escuchaba decir a él.