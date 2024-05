César Muñoz amenaza a José Antonio Avilés con tirar de hemeroteca y sale muy escaldado

Tras varios días sin aparecer en ‘Así es la vida’, César Muñoz volvía al programa de Telecinco y no ha dudado en pararle los pies a José Antonio Avilés dándole un gran corte por lo que estaba cuestionando el colaborador del programa y de sus compañeros al hablar de la última hora en torno a la detención de Cándido Conde-Pumpido.

Y es que ‘Así es la vida’ se hacía eco este jueves de la exclusiva de ‘Código 10’ en la que el programa de Nacho Abad y David Aleman en Cuatro consiguió hablar con Vivian, la brasileña que ha denunciado al abogado de un presunto delito de amenazas y violencia machista. La mujer asegura que el abogado «cogió un cable de teléfono y pensé que iba a ahorcarme».

Tras recordar sus palabras, Gema Fernández recordaba que era la segunda denuncia que recibía Cándido Conde-Pumpido en apenas seis meses. «Sin tener ni idea esto me hace pensar que Conde algún problema tiene porque dos denuncias en menos de seis meses por violencia de género…», cuestionaba la colaboradora.

Avilés se enfrenta a todos en ‘Así es la vida’ por Conde-Pumpido

Justo después, José Antonio Avilés tomaba la palabra y se enfrentaba a sus compañeros por lo que estaban haciendo. «Yo no voy a ser el que justifique algo que es injustificable pero hay que dejarlo en presuntamente. Quizás este señor esté un poco perdido, no está bien relacionado. El problema es que no se relaciona muy bien ni su entorno es sano», aseveraba el colaborador.

«Nunca se puede justificar algo así», destacaba César Muñoz después de no entender a dónde quería llegar su colaborador. «Avilés no se puede echar la culpa al entorno», le replicaba Almudena del Pozo después de escuchar a José Antonio Avilés recordar que Cándido había sido el abogado de Rafael Amargo.

«Este señor ha estado en un centro psiquiátrico y ya van dos casos, no sé si a la tercera va la vencida pero aquí o se hace algo o se acaba mal», recalcaba Gema Fernández mientras Avilés la interrumpía para decir «que no somos jueces». «No eres juez, pero señoría habla usted por encima de los demás«, le soltaba César Muñoz al colaborador.

«No es que hable por encima de algo. Pero hay que decir que la justicia está para algo. A este señor le interponen una denuncia que queda sobreseída. Este señor ahora mismo no tiene ninguna acusación», trataba de defender José Antonio Avilés cuando César y otros compañeros le recordaban que ahora había vuelto a ser denunciado.

César Muñoz da un gran corte a José Antonio Avilés

Pero José Antonio Avilés lejos de bajarse del burro insistía con su ataque a sus compañeros de ‘Así es la vida’. «Pero Avilés que ha habido dos denuncias, una está sobreseída pero esta que es del 23 de abril no«, le replicaba César Muñoz después de escucharle decir que la denuncia había sido sobreseída. «Pero que este señor ahora no se le puede hacer un juicio mediático», insistía Avilés.

«Pero Avilés todos los días hablamos de gente, mismamente de Daniel Sancho y en ningún momento hemos dicho que ha matado a Edwin», destacaba por su parte Carmen Alcayde. «No hacemos un juicio mediático porque no estamos acusando a nadie de nada, solo nos hacemos eco de declaraciones», se defendía Suso Álvarez. «Y diciendo cosas objetivas», apostillaba Gema.

Pero José Antonio Avilés trataba de darle la vuelta para salirse con la suya. «Yo voy a decir una cosa, os quiero mucho compañeros pero si hablamos de Daniel Sancho aquí las manifestaciones públicas han cambiado mucho desde este verano a hoy, según se ha producido el caso», se atrevía a decirles.

«Es que si nos pusiéramos a tirar de hemeroteca y a poner cortes de toda la gente que estamos expuestos en televisión saldríamos muy mal parados todos, y tú mucho Avilés», le contradecía César Muñoz dándole un corte monumental a Avilés. «No, no perdona», trataba de defenderse él. «Sí, todos Avilés», remataba el presentador.